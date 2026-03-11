Kapitán plzeňské senzace Jeřábek: Jsme poctiví kluci, ve čtyřce jsme zaslouženě

„V sezoně bylo hodně důležité udržet koncentraci a hlavně takovou týmovou motivaci. Myslím si, že jsme to všichni uchopili skvěle a byli nastavení na úspěch týmu,“ prohlásil kapitán Jakub Jeřábek.
Čtyřiatřicetiletý obránce a bývalý reprezentant, který dva roky strávil v NHL, se loni po devíti letech vrátil do mateřského klubu. V roce 2013 se Škodou získal historický titul, další dva slavil s Třincem.
A letos? Znovu může myslet na zajímavý úspěch.
Jak hodnotíte druhé místo po základní části?
Pro nás je to skvělý výsledek. Myslím si, že jsme během sezony neměli nějaké výrazné výkyvy a troufnu si říct, že v první čtyřce jsme zaslouženě. Je to pro nás výborné umístění a moc si ho vážíme.
Před sezonou jste asi nedoufal, že budete takhle vysoko v tabulce, že?
Kdyby mi to někdo řekl před sezonou, asi bych se úplně nevysmál, spíš bych řekl – proč ne. Samozřejmě jsme si přáli co nejlepší umístění, ale sezona je strašně dlouhá. Měli jsme možná i štěstí, že jsme se dokázali vyhrabat z některých zranění a kluci, kteří do toho pak naskočili, hned chytili formu. Ten mančaft každou chvíli táhnul někdo jiný a myslím, že právě v tom byla naše největší síla.
Pociťoval jste vy osobně během sezony nějaké limity vzhledem k předchozímu zranění?
Ne, já jsem byl nastavený hlavně na týmový úspěch, osobně jsem žádné limity nepociťoval. Ze začátku jsem to možná měl trochu v hlavě a chvíli se pral s tím, co všechno návrat po zranění obnáší. Neřekl bych ale, že mě předchozí zranění nějak svazovalo, spíš se člověk víc soustředí na dění okolo a někdy trochu zapomíná sám na sebe. Než jsem si to srovnal v hlavě, tak to asi chvíli trvalo. Od toho zranění jsem si mimochodem nedávno připomněl dvouleté výročí, ale už bych se k tomu nechtěl vracet a beru to jako uzavřenou kapitolu.
Bojovali jste do posledního kola o druhé místo, zároveň jste mohli ještě z první čtyřky vypadnout. Jak to bylo psychicky náročné?
Já si myslím, že pro nás bylo spíš dobře, že jsme měli pořád o co hrát. Právě v takových situacích se často ukáže mentální síla jednotlivých hráčů i celého týmu. Jsem rád, že jsme si to vyzkoušeli. Teď si vše samozřejmě chvíli užijeme, ale jen krátce, protože je třeba se co nejlépe připravit na play off.
Souhlasíte s tím, že play off je jiná soutěž a bude se hrát trochu jiný hokej?
Určitě, ty zápasy jdou rychle po sobě, což během základní části tolik nebývá. Ať chcete nebo ne, ten hokej se tomu trochu přizpůsobí. Velkou roli budou hrát i zkušenosti. Na druhou stranu je hezké, že se mohou psát nové příběhy a objeví se další hrdinové.
Pokud uspějí v tabulce lépe postavené týmy, tak se vám pro čtvrtfinále rýsuje Sparta. Bral byste ji?
Hned po posledním zápase jsme se dívali na výsledky i na to, kdo proti sobě nastoupí v předkole. Uvidíme, jak to nakonec dopadne a kdo na nás vyjde. V téhle fázi je asi těžké vybírat si soupeře. Síla všech týmů je velká. Celá extraliga byla letos strašně vyrovnaná a prakticky nebyl zápas, kde byste si mohli vydechnout. Bylo hodně důležité udržet koncentraci i správné nastavení. A tak to bude i v play off, ať už narazíme na kohokoliv.
Dokážete teď na chvíli vypnout od hokeje?
Měli jsme volný víkend, ale teď už ladíme program směrem k play off. Já osobně si dokážu odpočinout docela dobře každý den. Doma mám dva malé, hodně živé kluky, takže jakmile přijdu domů, tak se od hokeje docela rychle oprostím. V tomhle směru se toho nebojím.
Plzeň dlouho nehrála čtvrtfinále, mohou vaše zkušenosti týmu pomoci?
Doufám, že ano. Myslím si, že máme v týmu dost kluků, kteří už něco zažili a vědí, jak se play off hraje. Bude ale hlavně na nás, jak se jako tým nastavíme. Jsme poctiví kluci a věřím, že se dokážeme dobře připravit. V téhle části soutěže, jako každý rok, rozhodují malé detaily a právě na ty se budeme chtít zaměřit.
Jak velkou výhodou bude, že čtvrtfinále začnete v domácím prostředí?
Určitě se na to těším. Myslím si, že jsme v poslední době naše výkony stabilizovali. I když se někdy zápas nevyvíjel v náš prospěch, fanoušci nás hnali dopředu a my to pak dokázali otočit na naši stranu. To se ukázalo i v posledním duelu základní části s Vítkovicemi. Na druhou stranu první domácí zápasy mohou někoho trochu svazovat. Musíme být nastavení tak, že fanoušci stojí za námi, a přenést si ty předchozí dobré výkony i do play off.