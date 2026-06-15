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Tipsport extraliga 2025/26

Jeřábek: K nové sezoně mám ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší

Ervín Schulz
  13:02
Loni se po devíti letech vrátil do mateřského klubu, s hokejovou Plzní to pak obránce Jakub Jeřábek dotáhl až ke skvělému druhému místu po základní části. A byť poté tým ve čtvrtfinále vypadl v sedmizápasové sérii se Spartou, pětatřicetiletý kapitán má velkou motivaci posunout Škodu zase dál.

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila | foto: Martin Polívka, MAFRA

„Jinou variantu než zůstat v Plzni jsem ani neřešil. Byla vlastně jen tahle jedna a ve finále jsme se domluvili celkem rychle,“ líčí bývalý reprezentační bek Jeřábek.

Do Plzně jste se vracel poté, co jste se v Třinci dával dohromady po vážné zlomenině nohy. Ulevilo se vám, že jste celou sezonu zdravotně zvládl v pohodě?
Tam šlo spíš o to, že dvě letní přípravy předtím byly mixem rehabilitace a fyzioterapie. Loni v Plzni už jsem se do toho v létě mohl obout daleko víc. Možná v prvních zápasech jsem ještě na zraněnou nohu myslel a čekal, co udělá. Ale pak už vůbec, všechno šlo dobře.

Co vám minulá sezona ukázala o síle Plzně?
Ukázala hlavně to, že extraliga je strašně vyrovnaná. Věděl jsem, že máme dobrý tým, ale bylo třeba být neustále koncentrovaný a nemít výkyvy. To se nám docela povedlo. Teď to vidím tak, že z další sezony musí mít člověk ještě větší respekt. Potvrzovat výkony na ledě je těžší než jít do ní s tím, že můžete jen překvapit. Budeme mít velkou motivaci tu minulou potvrdit.

Díky druhé příčce po základní části jste si zajistili účast v Lize mistrů. Co říkáte na los?
Je zajímavý a ta konfrontace bude skvělá. Je super odehrát už před startem extraligy takhle kvalitní zápasy. V říjnu pak bude kvůli Lize mistrů program sice náročnější, ale víme, co nás čeká. Doufám, že i díky téhle soutěži budeme na sezonu skvěle připravení.

Na kterého soupeře se nejvíc těšíte?
Vždycky je zajímavá konfrontace se severskými týmy. A také švýcarský Fribourg měl výbornou sezonu. Bude to zajímavé a pro mladé kluky, kterých máme v týmu dost, skvělý test, jak na tom jsou.

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Co třeba výjezd do francouzského Bordeaux?
Vinař úplně nejsem (úsměv). Ale i tohle je zajímavá hokejová destinace. Nicméně víc se těším na sever.

Máte individuální přípravu, najdete si čas zajít na zimní stadion?
Jistě. Za klukama, kteří se připravují společně, chodím pravidelně každou středu. Jsem tam s nimi, spolupracuji s fyzioterapeuty, s klukama zajdu do bazénu.

Jinak trénujete v osvědčené malé skupince jako v předchozích letech?
Mám už roky něco dobře zajetého a jsem rád, že zdraví mi nyní umožňuje dělat toho o dost víc než poslední dva roky. Takhle mi to vyhovuje. Ale zároveň chci být v kontaktu i s klukama z týmu.

Osa kádru zůstal vcelku pohromadě, ale zrovna v defenzivě prošla Plzeň hodně změnami.
Uvidíme v červenci a v srpnu, jak budeme vypadat na ledě. Většinu nových hráčů uvidím poprvé. Typologicky přicházejí podobní kluci jako ti, kteří odešli. A věřím, že charakterově také zapadnou, budou dobrými posilami a že nebudou mít problém naskočit do systému.

Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále.

Sledoval jste světový šampionát, který pro Česko dopadl hodně rozpačitě?
Přiznám se, že hrozně málo. Kousek utkání se Švédy, kde kluci předvedli výborný výkon. Pak jsem sledoval po očku Slováky, ale to jsme měli zrovna s bandou Apaluchu, pár dnů byli jen tátové s dětmi. I čtvrtfinále s Finy jsem viděl jen kousek. Když máte dvě malé děti, je těžké to všechno časově skloubit. Takže nechci moc hodnotit, když jsem viděl jen střípky. Ale vždycky je třeba na všem hledat a vzít si ty pozitivní věci, abyste mohli jít dál.

Synové už zkoušejí bruslit?
Staršímu bylo v březnu pět, ten už byl s námi na ledě při rozlučkové akci s fanoušky. Menšímu je rok a půl. A to je neřízená střela. Chce dělat všechno co ten starší, takže teď máme doma veselo.

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Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

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