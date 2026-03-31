Tipsport extraliga 2025/26

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

  12:09
Sezona končí. Po závěrečné siréně zaplavilo v pondělí večer plzeňskou Logspeed Arenu velké zklamání. Škoda nevyužila proti Spartě vedení v sérii 3:1 na zápasy a ani na třetí pokus v sedmém duelu neproklouzla do bojů o medaile.
Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále.

Plzeňský kapitán Jakub Jeřábek po prohře se Spartou v sedmém čtvrtfinále. | foto: Martin Polívka, MAFRA

O postupu Pražanů rozhodl jediný gól, který navíc padl v přesilovce pět na tři po přísném vyloučení útočníka Schleisse. Šlo o sporný verdikt, který by se v základní části soutěže možná ani neodpískal, na čemž se shodli i experti ve studiu Oneplay Sport.

„Je škoda, že taková situace, kdy je v zápalu boje nějaká šťouchanice před bránou, rozhoduje zápas a ve finále celou sérii,“ poznamenal plzeňský kapitán Jakub Jeřábek.

Plzeň - Sparta 0:1. Marný závěrečný nápor domácích, postup zařídil kapitán Chlapík

Jaké pocity ve vás převládají po sedmém zápase a vlastně i po konci sezony?
Je to na prd, protože jsme byli kousek od semifinále. Spoustu těch zápasů rozhodovaly maličkosti, jeden gól. Když budu mluvit o posledním utkání, je škoda, že jsme to tam nedotlačili. Párkrát lítaly puky kolem brány a do prodloužení to klidně mohlo jít. Troufnu si říct, že jsme opticky vypadali líp než soupeř, ale na to se bohužel nehraje. Na druhou stranu proti nám stála obrovská kvalita a prostě byli o ten maličký kousek lepší.

V sedmém duelu jste předvedli možná nejlepší výkon, proč to přesto na postup nestačilo?
Měli jsme spoustu energie, dobře do zápasu vstoupili a soupeře v první třetině do ničeho moc nepustili. Do druhé části jsme šli oslabení a ve dvojnásobné přesilovce inkasovali. Ale nemyslím si, že by to jeden gól rozhodl, pořád jsme měli čtyřicet minut času něco s vývojem udělat. Bohužel jsme nedokázali ani jednou skórovat.

Sparta rozhodla z přesilovky 5 na 3. Jak jste viděl zejména ten druhý zákrok před brankou?
Těžká otázka... Ani nevím, co bych k tomu měl říct. Možná je škoda, že se v takhle důležitém duelu nerozhodne v rovnovážném stavu. Když už se vylučuje, mělo by to být po faulech, které jsou jednoznačné.

Faul, co rozhodl. Byl jednoznačný? namítl Jeřábek. I Chlapík řekl: Nechával bych to

Vedli jste v sérii 3:1 na zápasy, měli tři pokusy rozhodnout. Nesvazovala vám nohy nervozita?
Nervozita asi ne, pořád jsme věděli, proti komu stojíme. Možná Sparta začala hrát trošku jednodušeji tím, že jí šlo o život. Když se soupeř dostane do vedení a hraje zodpovědně vzadu, je pro jakýkoliv tým strašně těžké se prosadit. Oni byli před svojí bránou výborní celou sérii a moc nás k žádným dorážkám nepouštěli. Výborně blokovali střely, ale my jsme si s tím měli poradit líp. Nevím, zda to bylo nezkušenosti, ale nervozitou bych neřekl.

Která porážka vás mrzí nejvíc?
Odhodlání jsme měli každý zápas. I v tom minulém v Praze. Přestože jsme rychle prohrávali, vytvořili jsme si dobré šance, ale bohužel je neproměnili. Ty zápasy mohly vypadat jinak, ale to je všechno kdyby. Já doufám, že nás to jako mančaft posílí do budoucna, protože tyhle zkušenosti jsou sice bolavý, ale později z nich můžeme těžit.

Reprezentace? Není co řešit, reagoval Jandač. Pokračování v Plzni ale nepotvrdil

Po zápase jste zůstali dlouho v kabině. Co jste si řekli?
Vzali si slovo všichni trenéři, nejvíc Pepa Jandač. Ukázalo se, že i když skončíte po základní části na druhém místě, play off je o něčem jiném. Zkušenosti nehrály v náš prospěch, Sparta si prošla za poslední roky strašně těžkými zápasy, v tomhle ohledu jsme věděli i za stavu 3:1, proti komu stojíme. Jako tým jsme za jakéhokoliv stavu pořád bojovali. My se z toho teď do budoucna musíme ponaučit a do dalších let být lepší.

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
Sparta
Třinec
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:3
Karlovy Vary

Jeřábek po vyřazení: Je to na prd. Trestat by se mělo po jednoznačných faulech

