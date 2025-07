Podle slov generálního manažera Martina Straky je zkušený obránce s přirozenými vůdčími schopnostmi momentálně zdravý a fyzicky připravený. „Po zranění byla celá minulá sezona psychicky hodně náročná pro mě i celou rodinu. Naštěstí je to za mnou a teď mám radost z návratu do Plzně,“ prohlásil Jeřábek.

Vracíte se po devíti letech do mateřského klubu, jaké jsou vaše pocity?

Je to super, jsem rád, že jsme se domluvili a můžu tady být. Vlastně jsme byli celou dobu v kontaktu a nyní podepsali smlouvu. Bral jsem to, jak to je a snad Plzni pomůžu.

Těšil jste se na led?

Určitě, letos to bylo docela dlouhé. Ale pro mě dobře, že jsem měl čas se do toho nějakým způsobem dostat, jak zdravotně, tak i fyzicky.

Po zdravotní stránce je vše v pořádku?

Musím říct, že noha drží a na ledě si vůbec na zranění nevzpomenu. Věřím, že budu dobře připravený i na zápasový rytmus.

Změnilo se od doby, kdy jste z klubu odcházel, hodně věcí?

Řekl bych, že je toho dost. Moc kluků jsem neznal, také v realizačním týmu se obměnili kustodi. Ale jsem tady doma, zázemí a všechno kolem znám, takže zase taková změna to nebyla.

Jak vzpomínáte na předchozí působení ve škodováckém dresu?

Určitě se mi vybaví historický titul, na to se nedá zapomenout. Vždycky, když jsem tady hrál jako soupeř, tak nějaké vzpomínky ožívaly. Teď to bude zase něco jiného, zatím si všechno užívám.

Jakub Jeřábek jako plzeňská posila

Co říkáte na složení týmu pro novou sezonu?

Zatím jsem tu krátce, tak je asi předčasné něco hodnotit. Jak jsem říkal, spoustu kluků neznám nebo jsme hráli proti sobě. Až čas ukáže, jak si to sedne.

Poslední roky se v Plzni nedařilo postoupit z předkola play off, bude právě to cílem do nadcházející sezony?

Cíle jsou samozřejmě vždycky postupné. Dobře začít, udržet si odpovídající formu a postupně sbírat body, abychom se dostali do play off. Myslím, že kvalita na to bude, což snad potvrdíme v sezoně.