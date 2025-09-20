Tipsport extraliga 2025/26

V Třinci se tleskalo soupeři. Moc fajn přivítání, poděkoval fanouškům Jeřábek

Jiří Seidl
  9:30
Jakub Jeřábek byl v Třinci tři sezony. Má s ním dva tituly, leč od tohoto extraligového ročníku je hráčem Plzně. Do Werk Arény v pátek dorazil jako soupeř. Byť se dočkal vřelého přivítání, musel se smířit s prohrou 1:2 v prodloužení.

Jakub Jeřábek | foto: Martin Polívka, MAFRA

„Škoda, že jsme v závěru z našeho tlaku nevytěžili nějakou dorážku, nějaký gól, ale bod bereme,“ prohlásil Jeřábek, který se hned při prvním střídání střetl s třineckým kapitánem Martinem Růžičkou a oba skončili na ledě. „Slyšel jsem Růžu, jak se zasmál, pak i něco říkal, ale ani nevím co.“

Jak vás přijali bývalí spoluhráči?
Nějaké pošťuchování, slovní narážky tam samozřejmě byly, ale všechno v dobrém.

Třinečtí fandové skandovali vaše jméno a vyvěsili transparent s nápisem: Kebo, díky.
Už když jsme sem jeli, tak jsem tak trošku přemýšlel... Vracel jsem se sem a trošku to na mě dolehlo. Ale snažil jsem soustředit na nás, abychom podali dobrý výkon. Ale za to přivítání moc děkuju, bylo to moc fajn.

Liberec šokoval Brno v poslední vteřině, první jsou Budějovice. Slaví i Sparta

Utkání bylo hodně bojovné. Je to i tím, že máte ještě hodně sil a program je hodně našlapaný?
Ano, zápasy jdou rychle za sebou, každý to ví. Začátek je opravdu důležitý, aby si každý nahnal sebevědomí a body. Každý k tomu tak teď přistupuje.

V Třinci jste vedli, ale jen pět vteřin. Čím to bylo, že hned po vhazování se domácích Flynn ocitl sám před vašim brankářem?
Musím se přiznat, že ani nevím. Po tom našem gólu jsem sednul na střídačku a za pár vteřin jsem jenom koukal, jak jsme dostali gól. Takže nevím.

Byl celý zápas o těch pěti vteřinách?
Dá se to tak říct. Nevím, jak hokej vypadal pro fanoušky, ale bylo to urputné, bojovné utkání. Za bod jsme rádi, i když jich mohlo být více.

Jenže zejména při vašem náporu ve třetí třetině Ondřej Kacetl opět ukázal své kvality. Nepřipravil vás o dva body on?
Určitě, ale musím pochválit i našeho Růžu (brankář Jan Růžička). Byl to jeho první zápas a chytal fantasticky. Doufám, že jsme mu vzadu trošku pomohli a on zase pomohl nám. Určitě to byl také zápas gólmanů.

Hráli jste počtvrté z pěti zápasů venku a pokaždé jste bodovali.
Hrajeme dobře a doma na to musíme jenom navázat. Možná se doma trošku i uklidnit a říct si, že ty lidi máme u nás v zádech a hrát stejně.

Jaký je pro vás návrat do Plzně, když jste hned dostal kapitánské céčko?
Dostal jsme ho v několika přátelácích a vím, že se o tom pak trenéři bavili. Pak mi oznámili, že budu kapitán. Ničeho se nezříkám, pracovní morálku máme nastavenou skvěle a teď je na nás, abychom ty mladší kluky uklidnili, pomohli jim nabrat zkušenosti a klid, abychom pokračovali v dosavadních výkonech.

Nepřehlédněte

