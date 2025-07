Návrat domů po devíti letech. Jeřábek bude v příští sezoně nastupovat za Plzeň

Návrat slovenských problémových hráčů? Minulost mě nezajímá, říká nový kouč

Nový trenér, nové pořádky? U slovenské hokejové reprezentace to tak vypadá. Po jmenování do funkce hlavního kouče totiž Vladimír Országh nastínil, koho by rád do národního mužstva oslovil. A to se...