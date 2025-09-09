Jsi zdravý? Tak tady máš céčko. V extralize už to s nikým není snadné, říká Jeřábek

„Céčko už jsem v Plzni kdysi párkrát na dresu měl, když jsem zaskakoval za velké hráče Ondru Kratěnu či Petra Kadlece. Už v tu dobu jsem se nebál v kabině něco říci. Člověk jen časem musí poznat, v jakou chvíli a co klukům povědět,“ říká čtyřiatřicetiletý bek na startu nové sezony.
Po odchodu z Plzně hrál KHL, NHL, naposledy působil tři sezony v Třinci, kde musel zvládnout i dlouhou pauzu po vážném zranění z března 2024, otevřenou zlomeninu holenní a lýtkové kosti.
Teď se kruh pomalu uzavírá.
Trenér Jandač řekl, že volba kapitána byla jeho rozhodnutím. Že jen čekal, zda váš zdravotní stav bude stoprocentní. Sedí to?
Ta komunikace byla vlastně velmi krátká. Ano, řešili jsme, zda jsem zdravotně připravený, pak to bylo jasné. Mně šlo hlavně o to, aby tým cítil, že se o mě může kdykoliv opřít. Že kluci mohou s čímkoliv přijít. A je nás v šatně víc, kteří si mohou vzít slovo. Kluci, kteří byli kapitány v minulých letech, mi s tím skvěle pomáhají.
Na operovanou nohu už při hře nemyslíte?
Cítím se fajn. Musím říci, že každým utkáním lépe a lépe. Tréninky jsou fajn, ale nejdůležitější je být v zápasovém rytmu. A to už od herní přípravy jsem.
Jaký máte dojem z týmu?
Skvělý! Morálka, ať už pracovní, nebo co se týče nasazení, je super. Spíš je to naopak. V určitých pasážích tréninků či zápasů ti kluci do sebe potřebují dostat víc klidu. Jde to ruku v ruce se zkušenostmi a od toho jsme my starší, abychom na ně ten klid přenesli.
V kabině je dost mladých hráčů.
Po dlouhé době jsem zažil to, že když přijdete do kabiny, vnímáte nějaký větší respekt. Ale to už opadlo. Já věřím, že všichni budeme tahat za jeden provaz a necháme na ledě srdce.
Obrana Plzně, kterou kromě vás doplnil ještě další ofenzivní bek Stuart Percy, budí respekt. Ale jak vidíte ofenzivu a hlavně produktivitu, se kterou měl tým v minulé sezoně velké problémy?
Ono to vždycky na papíře nějak vypadá a pak může být všechno úplně jinak. Já týmu věřím. Všichni říkají, že vstup do sezony je hodně důležitý, s tím souhlasím. Je jedno, jak ty zápasy vyhrajete, ale zvyšuje to sebevědomí. S tím přicházejí i góly. Ale všechno začíná od poctivé práce vzadu a věřím, že to tak u nás platit bude. Pak se vždycky nějaký gól podaří vstřelit. Z přípravy cítím, že tým je poctivý a chce být v defenzivě zodpovědný, to je základ.
Jenže máte na úvod hodně těžký los. Z úvodních pěti kol hrajete čtyřikrát venku.
Úvod, střed, závěr... Ono je všechno těžké. Tím se nemá cenu příliš zaobírat. V extralize už dávno nemůžete jet někam na zápas a říct si: Dneska to bude snadné. Důležité je udržet hladovost a koncentraci po celou sezonu. A mít hlavu nastavenou správně, ať už nastoupíte proti gigantům a favoritům na titul, nebo těm ostatním.
Hodně týmů posílilo, třeba Kladno přivítalo patnáct nových tváří. Jaká bude extraliga?
Já už se o tom s klukama bavil, že se výborní hráči hezky rozpustili, rozmělnili do všech týmů. Je to super, pro fanoušky to bude atraktivní soutěž. A také vyrovnanější.
Vrací se do ní i hráči z NHL, přibývá seveřanů, domácích hvězd.
Je to skvělé. Samozřejmě na to má vliv, že je zavřený Východ. Ale z ostatních evropských zemí vnímám, že ti zahraniční hráči už dobře vědí, jakou má extraliga kvalitu. Informace si předávají od kluků, kteří Česko poznali, baví se o tom i v rámci reprezentačních srazů. Že je tady fajn život a kvalitní soutěž. To jsou hlavní důvody, proč ti kluci mají zájem sem chodit.