Čtyřiatřicetiletému obránci, který působil kromě české ligy v KHL i NHL, vypršela v Třinci tříletá smlouva a momentálně řeší, kam povedou jeho další kroky.

Plzeň je jednou z možností, ale zájem o služby zkušeného beka projevily i další kluby. „V současné chvíli řeším všechny možné varianty. Možností je víc, ale zatím nemohu být konkrétnější, protože k tomu vlastně ani nemám co říct,“ líčil Jeřábek minulý týden, kdy se zúčastnil charitativního fotbalového utkání výběrů hokejové Škody a projektu Bez frází.

Plzeňský rodák se v průběhu minulé sezony vrátil na led po vážné zlomenině holenní a lýtkové kosti. Téměř osm měsíců byl bez hokeje, nyní chce být stoprocentně připravený na další ročník.

Jaká byla minulá sezona, do které jste naskočil po vážném zranění a dlouhé pauze?

Byla trochu na hlavu. Po rekonvalescenci jsem byl plný očekávání, těšil se, až se vrátím na led. Ale asi se pak projevilo, že noha nebyla úplně doléčená. Řešili jsme i to, jestli jsem nezačal moc brzo, což už je však takhle zpětně zbytečné hodnotit. Ale riziko, že se něco může stát, tam asi určitě bylo.

Minulý ročník jste stihl třiadvacet duelů v základní části a jeden v play off. Nepředstavoval jste si větší porci utkání?

Těžko říct. Nastoupil jsem poprvé v polovině října, což bylo dva nebo tři týdny potom, co jsem dostal od doktorů zelenou. Nebylo to tak, že by řekli, můžeš jít hrát a já okamžitě šel. Musel jsem nejprve sám cítit, že mám nějakou jistotu. Možná, kdybych začal déle, tak těch zápasů bylo stejně, ale asi bych jich odehrál víc v play off.

V současné době jste již zdravotně v pořádku?

Pracuji na tom, ale stále nemohu říct, že je to zcela stoprocentní. Trénuji v plné zátěži, nemám žádné limity, které by mne omezovaly. Snažím se soustředit na to, abych byl co nejlépe připravený na další sezonu. Nic jiného teď v hlavě nemám a věřím, že všechno bude dobré.

V Třinci vám končí smlouva, kde vás uvidíme v další sezoně?

To je těžká otázka. (úsměv) V současné chvíli řeším všechny možné varianty. Možností je víc, ale zatím nemohu být konkrétnější, protože vlastně k tomu ani nemám co říct.

Spekuluje se, že jednou z variant je návrat do Plzně.

Samozřejmě, mluvíme i s Martinem Strakou a jsme v nějaké fázi jednání. Ale je to i otázka pro doktory. Každý klub, se kterým budu jednat, se v první řadě bude ptát na můj zdravotní stav. Od toho se to odvíjí. Až dál bychom řešili konkrétní věci a délku smlouvy, to je ale nyní až druhořadé.

Dokdy chcete mít tuto otázku vyřešenou?

Nevím, jestli si mohu vybírat. Těch variant je tam hrozně moc. Mohu někde naskočit do přípravy, ale s nejistou budoucností, nebo naopak mít kontrakt postavený tak, aby z toho obě strany vzešly spravedlivě. Možností je víc, nevím, uvidíme.

Je ve hře i pokračování v Třinci?

Nějaké oťukávání proběhlo, ale tam mají kádr většinou brzo hotový. Upřímně to moc nevidím, spíš intenzivně řešíme další varianty.

Momentálně se připravujete na novou sezonu v Plzni?

Ano, individuálně, stejně jako několik posledních let. Minulý rok byl specifický a také příprava byla z velké části spojená s rehabilitací i fyzioterapií, na rozdíl od té klasické, na kterou jsem byl zvyklý. Už pár roků se připravujeme s Domčou Kubalíkem a dalšími kluky, vyhovuje nám trénovat spolu, dokážeme se hecnout. Chodíme i na fyzio, přece jen kontaktů za ty roky mám v Plzni dost.

Jak si kromě tréninku užíváte léto?

Léto mi zpestřuje hlavně rodina. Máme dva syny, toho druhého brzy devítiměsíčního, takže to si užívám. Snažím se pomoci doma, jak nejvíc můžu. Ne, že by nebyl čas na nic jiného, ale když člověk věnuje hodně energie tomu, aby se dal zdravotně do pořádku a byl připravený na sezonu, tak se potom snažíte dát zbytek toho času rod