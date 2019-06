Útočník Herman už patří Zlínu, který ho vykoupil z Olomouce

„Těší mě to. Jsem rád, že loňská sezona docela vyšla. Škoda jen pár zranění. Ale myslím, že se mám od čeho odrazit a že sezona bude zase lepší,“ pravil Herman, který byl se 27 body (12+15) čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. A to přitom kvůli zdravotním lapáliím vynechal deset utkání.

Návratu do Zlína, kde prošel mládežnickými celky, nelituje. „Po sedmi letech v jednom klubu to byl pro mě nový impulz,“ zmínil předchozí dlouhé angažmá v Olomouci, s níž zažil postup do extraligy. Ve Zlíně se adaptoval rychle. „Vyrůstal jsem tady, zažil jsem toho strašně moc. Znám spoustu hráčů, takže jsem věděl, kam jdu. Když přišla zlínská nabídka, tak jsem se ani nijak nerozmýšlel. Měl jsem to kousek domů, teď jsem se definitivně nastěhoval, což je také takový nový start,“ líčí Herman.

Nový je také trenér Beranů Antonín Stavjaňa, který hráčům zpestřil suchou přípravu netradiční teambuildingovou akcí. V rámci ní museli minulý týden absolvovat více než čtyřicet kilometrů dlouhý pochod z Vizovic na 922 metrů vysoký vrchol Makyty na česko-slovenském pomezí.

„Nikdo nečekal, že to bude tak náročné. Šli jsme jedenáct hodin bez jídla a blátem, celou cestu pršelo, byli jsme promočení. Na psychiku to bylo těžké. Když to shrnu, tak to bylo horší než nejtěžší trénink,“ přiznal Herman. „Škoda, že nebylo lepší počasí. Mohli jsme strávit spolu tři dny, takhle to byl jenom jeden. Ale tým to určitě stmelilo.“

Nejen proto věří, že Berani vylepší loňské předkolo play off. „Jádro týmu je stejné. Ti, co přišli, jsou dobří do party. Myslím, že to bude klapat.“