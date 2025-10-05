Tipsport extraliga 2025/26

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jiří Seidl
  21:51
Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému týmu k výhře 3:1 nad Litvínovem. „Vždy je lepší, když ten první gól padne a je to za mnou. Měl jsem ale i jiné šance, větší tutovky, a ty jsem nedal. Určitě se teď víc uklidním,“ usmíval se.
Jakub Galvas po vstřelení první branky za Třinec.

Jakub Galvas po vstřelení první branky za Třinec. | foto: ČTK

Sbíráte puky, abyste si případně ten za první třinecký gól schoval?
To uvidím, ale nějaké góly v extralize jsem už dal, takže schovaný mám puk za první gól v soutěži, který jsem dal v Třinci, to si pamatuju. Ale s Olomoucí jsme tehdy nevyhráli, skončilo to 2:3.

Byl jste si jistý, že jste gól dal? Před litvínovskou brankou zrovna byli Martin Růžička s obráncem Kevinem Czuczmanem...
Úplně jistý jsem si nebyl, věděl jsem, že tam někdo jede. Řekl jsem si, že zkusím vystřelit a možná se puk i o někoho z nich otřel.

Kladno otočilo zápas se Spartou, Budějovice nestačily na Olomouc. Slaví Třinec i Kometa

Bylo to další hodně vydřené vítězství, že?
Bylo, ale měli jsme dobrý pohyb, hodněkrát jsme Litvínov zatlačili. Jen škoda, že góly nepřišly dříve. Jsme nesmírně rádi, že jsme to zvládli za tři body.

Soupeře jste přestříleli 42:18. Byl brankář Pavel Čajan velkou překážkou?
Někdy to tak je, zachytal jim výborně. Chtělo to u toho našeho zakončení chladnější hlavu. Všichni jsme si oddechli, že jsou tři body naše. Teď máme čtyři zápasy venku, takže se pojedeme porvat o další body.

Litvínovský útočník Markus Hännikäinen nahrává před třineckým obráncem Lukášem Galvasem.

V každém domácím zápase jste zatím bodovali a prohráli jen jeden. Jste spokojeni?
Určitě, i když páteční Vítkovice (4:5 na nájezdy) nás mrzí, protože jsme to utkání měli výborně rozehrané (vedli 2:0 a 4:2 – pozn. red.). Důležité je, že bodujeme ve většině utkání. To je podstatné hlavně na tom startu, pomůže to našemu sebevědomí.

Po jedenácti zápasech jste druzí. I to je pro sebedůvěru důležité?
Ano. První zápasy to byl takový play off styl, velmi jednoduchý hokej. Ale tím, že jsme začali dobře a sbírali body, jak jsme si přáli, i když naše hra nebyla dobrá, tak dostáváme klid na naše hole, můžeme si více věřit, hrát víc s pukem a z toho přicházejí šance.

Ukázal duel s Litvínovem, který je na posledním místě, že je extraliga velice vyrovnaná?
Jo, i Kladno, když k nám přijelo, bylo poslední a vůbec to nebylo poznat. Každý do toho jde naplno, každý může porazit každého.

Litvínovský Kevin Czuczman se před brankářem Pavlem Čajanem snaží zblokovat střelu třineckého Andreje Nestrašila.
Třinecký obránce Richard Nedomlel, který odehrál 500. extraligové utkání, brání litvínovského útočníka Theodora Pištěka.
Třinečtí hokejisté Tomáš Kundrátek a Daniel Kurovský se pustili do litvínovského Kevina Czuczmana po tom, co těsně po odpískání vystřelil na brankáře Marka Mazance.
Litvínovský brankář Pavel Čajan sleduje puk, který na něj letí po střele od modré čáry.
Je to velký rozdíl oproti tomu, když jste v extralize začínal v Olomouci a po tom, co jste předešlé dvě sezony odehrál ve Švédsku?
Ve Švédsku bylo více top týmů. Tady je to vyrovnané. A Olomouc... to už je dlouho, co tam nejsem (usmál se). Ale co si vzpomínám, tak některé zápasy byly těžké, jiné lehčí, nyní se soutěž zkvalitnila. Vracejí se fakt výborní hráči, což je vidět. V zápasech je hodně taktiky a mnohdy rozhoduje jedna chyba. Jako když jsme třeba hráli s Brnem jedna nula. Je to hodně defenzivní.

Váš otec Lukáš v Třinci dlouho působil. Jezdí se na vás dívat?
Teď je na nemocenské, tak nemůže, ale doufám, že přijede, až se uzdraví.

V listopadu je první reprezentační akce Karjala Cup. Pomýšlíte na návrat do národního týmu?
To záleží na trenérech. Snažím se tady odvést maximum a uvidím, jak to dopadne.

12. kolo

Kompletní los

13. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 8 0 0 4 42:25 24
2. HC Oceláři TřinecTřinec 11 6 2 1 2 36:26 23
3. HC Kometa BrnoKometa 12 7 0 2 3 34:31 23
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 11 6 1 2 2 26:21 22
5. HC Dynamo PardubicePardubice 12 5 2 0 5 37:28 19
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 12 4 3 1 4 34:33 19
7. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 12 6 0 1 5 28:28 19
8. HC OlomoucOlomouc 11 6 0 1 4 25:26 19
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 12 6 0 1 5 29:31 19
10. HC Sparta PrahaSparta 12 4 1 0 7 31:29 14
11. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 3 2 0 6 26:30 13
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 11 4 0 0 7 23:32 12
13. Rytíři KladnoKladno 12 2 1 2 7 25:38 10
14. HC Verva LitvínovLitvínov 11 2 0 1 8 17:35 7
Zobrazit více
Sbalit

Na holích už máme víc klidu, míní Galvas. A reprezentace? To záleží na trenérech

Jeho rána od modré čáry proletěla až do branky. Obránce Jakub Galvas se ve svém jedenáctém utkání za hokejové Oceláře Třinec dočkal prvního gólu. Ve 12. kole extraligy tak i střelecky pomohl svému...

Kämpf je k dispozici, změní v NHL adresu? Toronto nabídlo útočníka ostatním klubům

Vedení Toronta nabídlo útočníka Davida Kämpfa ostatním klubům NHL. Maple Leafs zařadili třicetiletého hokejistu a loňského mistra světa na seznam nechráněných volných hráčů. Pokud si ho žádný...

4. října 2025  12:43

Deprese Litvínova se stupňuje, je poslední. Málo střel, šancí, gólů, štve Koblasu

V hokejovém Litvínově je neveselo, truchlivo. Jako by nestačilo, že odchod po letošní sezoně oznámil většinový majitel Orlen, další ranou pro chemiky a jejich fanoušky je pád na extraligové dno....

4. října 2025  11:47

