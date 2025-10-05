Sbíráte puky, abyste si případně ten za první třinecký gól schoval?
To uvidím, ale nějaké góly v extralize jsem už dal, takže schovaný mám puk za první gól v soutěži, který jsem dal v Třinci, to si pamatuju. Ale s Olomoucí jsme tehdy nevyhráli, skončilo to 2:3.
Byl jste si jistý, že jste gól dal? Před litvínovskou brankou zrovna byli Martin Růžička s obráncem Kevinem Czuczmanem...
Úplně jistý jsem si nebyl, věděl jsem, že tam někdo jede. Řekl jsem si, že zkusím vystřelit a možná se puk i o někoho z nich otřel.
Bylo to další hodně vydřené vítězství, že?
Bylo, ale měli jsme dobrý pohyb, hodněkrát jsme Litvínov zatlačili. Jen škoda, že góly nepřišly dříve. Jsme nesmírně rádi, že jsme to zvládli za tři body.
Soupeře jste přestříleli 42:18. Byl brankář Pavel Čajan velkou překážkou?
Někdy to tak je, zachytal jim výborně. Chtělo to u toho našeho zakončení chladnější hlavu. Všichni jsme si oddechli, že jsou tři body naše. Teď máme čtyři zápasy venku, takže se pojedeme porvat o další body.
V každém domácím zápase jste zatím bodovali a prohráli jen jeden. Jste spokojeni?
Určitě, i když páteční Vítkovice (4:5 na nájezdy) nás mrzí, protože jsme to utkání měli výborně rozehrané (vedli 2:0 a 4:2 – pozn. red.). Důležité je, že bodujeme ve většině utkání. To je podstatné hlavně na tom startu, pomůže to našemu sebevědomí.
Po jedenácti zápasech jste druzí. I to je pro sebedůvěru důležité?
Ano. První zápasy to byl takový play off styl, velmi jednoduchý hokej. Ale tím, že jsme začali dobře a sbírali body, jak jsme si přáli, i když naše hra nebyla dobrá, tak dostáváme klid na naše hole, můžeme si více věřit, hrát víc s pukem a z toho přicházejí šance.
Ukázal duel s Litvínovem, který je na posledním místě, že je extraliga velice vyrovnaná?
Jo, i Kladno, když k nám přijelo, bylo poslední a vůbec to nebylo poznat. Každý do toho jde naplno, každý může porazit každého.
Je to velký rozdíl oproti tomu, když jste v extralize začínal v Olomouci a po tom, co jste předešlé dvě sezony odehrál ve Švédsku?
Ve Švédsku bylo více top týmů. Tady je to vyrovnané. A Olomouc... to už je dlouho, co tam nejsem (usmál se). Ale co si vzpomínám, tak některé zápasy byly těžké, jiné lehčí, nyní se soutěž zkvalitnila. Vracejí se fakt výborní hráči, což je vidět. V zápasech je hodně taktiky a mnohdy rozhoduje jedna chyba. Jako když jsme třeba hráli s Brnem jedna nula. Je to hodně defenzivní.
Váš otec Lukáš v Třinci dlouho působil. Jezdí se na vás dívat?
Teď je na nemocenské, tak nemůže, ale doufám, že přijede, až se uzdraví.
V listopadu je první reprezentační akce Karjala Cup. Pomýšlíte na návrat do národního týmu?
To záleží na trenérech. Snažím se tady odvést maximum a uvidím, jak to dopadne.