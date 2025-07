Nyní na tátu naváže. Je jednou z posil třineckých Ocelářů před nadcházející sezonou.

„Zdejší prostředí jsem už trošku znal od mého táty, takže jsem věděl, kde co je,“ potvrdil šestadvacetiletý Jakub Galvas. „A kluci mi ještě pomohli, abych se se vším co nejrychleji sžil. Prostředí je perfektní, každý tu má všechno, co potřebuje.“

Galvas začínal v extralize v Olomouci než zamířil do finského Mikkelinu Jukurit, načež odehrál šest zápasů v NHL za Chicago Blackhawks a dvě sezony na jeho farmě Rockford IceHogs. Minulé dva roky působil ve Švédsku, v Malmö Redhawks.

Váš otec v Třinci odehrál čtyři sezony. Je tady jeho duch znát?

Jo, je tady kolem, asi tady pobíhá (smál se). Ale ne, i když tady samozřejmě nějakou stopu zanechal. Chci na něj navázat a přidat i něco navíc.

Vzpomenete si, kdy jste byl v Třinci poprvé?

Hlavně si pamatuji to prohrané finále v nové aréně... (s Litvínovem v roce 2015 – pozn. red.). Ale před tím jsem už byl i na staré hale.

Takže Třinec pro vás není nic neznámého?

Ne, už i dříve jsem tady měsíc trénoval, pokoušel jsem se zapojit do týmu, ale tehdy mi v Olomouci dali o rok dříve šanci hrát ve starší kategorii, a proto jsem skončil tam.

Do extraligy se vracíte po šesti letech, vracíte se ze Švédska. Proč?

Nějak se vše seběhlo, ale dlouho jsem nevěděl, jak to bude. Řešili jsme to až v květnu. Volal jsem si s trenéry, kteří měli nějaké argumenty, abych sem šel, mluvil jsem s panem Peterkem (sportovní ředitel – pozn. red.) a časem ve mně uzrálo, že to je dobrá příležitost.

Ty argumenty byly jaké?

Byly v tom i nějaké rodinné věci, už mám syna. Zároveň mi seděl zdejší tým, kabina, všichni jsou zase hladoví po titulu. Ty ambice jsou tady pořád nejvyšší. To mi třeba trošku v Malmö chybělo.

Jen tak mimochodem, vy jste si ještě v Olomouci se svým otcem zahrál v jednom týmu. Už pomýšlíte na to, že byste na to mohl navázat s tím svým?

Tak to nevím (smál se). Syn má skoro rok a půl, takže uvidíme, jestli ho hokej bude bavit. Nebudu ho do něj nutit, ale samozřejmě ukážu mu ho, provedu ho.

Oceláři mají převážně urostlé obránce. Nebudete mezi nimi výjimkou svou postavou i stylem hry?

Ono je lepší, když složení obránců je trochu odlišné, takže kdybych byl hodně vysoký, tak tady asi nepůjdu (usmál se).

Sehrál svou roli i trenér Zdeněk Moták, s nímž se znáte ještě z Olomouce?

Přesně. Znám i Borise (asistent Žabka), takže jsem zhruba věděl, co od nich čekat. Těch důvodů, proč jsem se rozhodl pro Třinec, bylo několik a tohle byl jeden z těch velkých.

Kromě vás do Třince přišli Oscar Flynn, Michal Kovařčík a David Musil. I posílení mužstva vás lákalo?

Hlavní důvod, proč jsem tady šel byl, že ten tým ještě nemá dost, že má pořád vysoké ambice. A zároveň posily vypadaly fakt slušně.

Máte v týmu někoho, kdo se vás trochu ujal a více vás do chodu klubu zasvětil?

Hlavně můj soused Ondra Kacetl, ten mi tady ze začátku hodně pomohl. Vlastně mi domluvil i bydlení, je skvělé mít někoho takového.

Bude Jakub Galvas v extralize, kam se vrací po šesti letech v zahraničí, jiný než když v ní začínal?

Věřím, že můj hokej je vyspělejší, už třeba tolik nepanikařím, ale uvidíme, jaké to bude. Extraliga šla ohromně nahoru, takže se těším. Bude to velká výzva a nikdo nám nedá nic zadarmo.

Patříte do širšího kádru reprezentace, ale na minulé dva světové šampionáty jste se nedostal. Může být pro vás návrat do Česka výhodou, že budete více na očích trenérům?

Asi to tak bude. Zřejmě hokejisty hrající v Česku sledují více než třeba ve Švédsku, tam pro ty trenéry není tolik prostoru. Ale uvidíme. Budu se snažit hrát, jak nejlépe to půjde, a pokud přijde pozvánka, budu jen rád.

Byť loni Oceláři po pěti titulech v řadě neuspěli, vnímáte je pořád jako jedny z aspirantů na prvenství?

Věřím tomu. Tým zůstal skoro stejný, k tomu výborně posílil. Doufám, že my noví hráči skvěle do mužstva zapadneme a půjde vše dobře. Na souhře musíme teď zapracovat. Máme na to měsíc.

Třinecký tým je známý tím, že hraje ostřeji i na trénincích. Už jste to poznal?

Ty první týdny jsou hlavně o tom nezranit se a pořádně probrat nohy. Souboje určitě ještě budou, ale teď toho potřebujeme co nejvíce nabruslit.

Určitě se těšíte na všechny soupeře, ale budou pro vás obzvlášť pikantní souboje s Libercem, za který hraje váš mladší bratr Tomáš?

To ano, ale bude to tak určitě i pro Feryho (Davida) Musila, který má v Liberci rovněž bráchu. Bude to něco speciálního.

David Musil se už s bratrem Adamem několikrát střetl. Pro vás s Tomášem to ale bude premiéra, ne?

Ano, spolu jsme možná jen jednou trénovali. On udělal ohromný progres, takže bude zajímavé vidět ho takhle naproti. Těším se.