Pětibodový koncert v neděli v Litvínově byl jen dalším razítkem na jeho formu jako hrom. S jedenácti góly za čtrnáct duelů je nejlepším střelcem celé extraligy.
„Kuba Flek hraje ve famózní formě. Do sezony skočil stejně jako Brno skvěle, vyčnívá od prvního zápasu a pořád si to drží,“ pronesl na adresu brněnského kapitána kouč národního týmu Radim Rulík. A jistě si jej vezme na turnaje Euro Hockey Tour, kde si bude vybírat muže pro únorovou olympiádu.
|
Olesen už poznal, co dokáže. V květnu vyřadil Kanadu, na podzim válí v Česku
„Já mám na Kubu perfektní vzpomínku. Když hrál ještě v Karlových Varech a já v Plzni, tak mi jednou ujel v rohu, já ho musel nutně faulovat. Samozřejmě z té přesilovky padl gól, já dostal vyhubováno a už mi pak v Plzni neprodloužili smlouvu. Tehdy mi to přišlo jako křivda, ale když teď Kubu sleduju, tak se stydím o něco míň než tenkrát,“ glosuje Flekovu fazónu Jakub Koreis, někdejší hráč Komety a hokejový expert televize Oneplay.
„V posledních dvou letech si uvědomil, jaké jsou jeho přednosti, a dokonale na tom staví. Hraje tak, aby je maximálně využil. Nepouští se do nesmyslných soubojů, ví, že jeho devízou je rychlost. A jakmile má byť jen trochu prostoru, tak jej okamžitě použije a využije. Z toho, jak bruslí, je vidět, jak moc si v tom pohybu věří. Jede s hráčem v souboji, a kdybych tam byl já, tak bych se k soupeři snažil přiblížit, a to jsem byl bruslivý typ. On ne, chytře drží odstup, pak tu díru využije a ujede,“ popisuje bývalý útočník.
Mimořádná produktivita zároveň Fleka předurčila i do role lídra. „Kuba je materiál na kapitána. Když jste reprezentant, máte takové sezony po sobě a jste takto výborný kluk v kabině, tak to máte dané. Ti kluci vás přirozeně poslouchají,“ má jasno předchozí vůdce Brňanů Martin Zaťovič.
„Už v reprezentaci po lídrovské roli šel, byť je pravda, že není postavově prototyp kapitánského velikána. On si ale sám dělá srandu z toho, že asi nebude vyčuhovat. Rýpne si zase jinde,“ povídá současný brněnský obránce Jan Ščotka. „Já vám ale řeknu, že bych se s ním prát nechtěl. V létě trénuje hmaty a chvaty a složil by mnohem větší borce. I když by mi mohl dát pěstí leda ve výskoku, aby mě fakt mohl skolit,“ naskakuje na žertovnou notu a Flekových 173 centimetrů.
Ujede každému, souboji se vyhne
Že „šéfovi“ respekt v kabině nechybí, potvrzuje i Zaťovič. „Lídr nemusí být drsňák. I když je Kuba srandista, tak je také vítězný typ, co blbě kouše každou prohru. A to je mentalita, která z vás udělá vůdce. On je sice vzrůstem malý, díky tomu ale umí být takovým červem, co vás nahlodá. Já se mu kolikrát smál, když se naštval a působil asi tak nebezpečně jako krabice s koťatama. Ale on to vzal, udělá si srandu sám ze sebe, rozdá i přijme. A tak to má být,“ vyzdvihuje Zaťovič. „Umí přepnout do takového pracovního módu. Říká, že bere montérky a jde makat,“ doplňuje Ščotka.
Ten Flekovu hru ochutnává pravidelně. „Hokejově vás vytočí doběla i na tréninku. Rychlostí zkrátka vyniká. Byť už není mladíček, tak ujede skoro každému. A navíc na tom pořád pracuje. Takže když ho bráním, tak se snažím být před ním, najíždím popředu. A vůbec nejradši ho bráním tak, že ho předám Markovi Ďalogovi, ať si tam jezdí spolu dokola,“ směje se obránce.
Ve Ščotkově nadsázce spatřuje Koreis i kus reality. „Flek zastavit skoro nejde, musíte být v souboji před ním. Jenže Kuba se dokáže geniálně vyhýbat střetům. Ví, že je malinkatý, že v souboji bude mít problém, a tak se mu vyhne. A jak je malý, tak má nízko těžiště, takže je pak těžké ho rozhodit. Vyšší beci to mají těžké, nedostanou se pod něj,“ analyzuje Flekovu hru.
Na hře 32letého rodáka z Mariánských Lázní je znát obrovská sebedůvěra, ale také pokora. Přijímá jakýkoliv úkol a jeho přínos je patrný jak v přesilových hrách, tak v oslabení. V těch umí výborně vystihnout rozehru soupeře a ujet do brejku. „Má takové sebevědomí, že celé Brno táhne na zádech. Není možné ho z té hrušky úspěchu sundat. Vezměte si jeho velké turnaje z poslední doby: zlaté mistrovství 2024 v Praze, které ho tak nakoplo, následně při posledním mistrovství sice tým nebyl tak úspěšný, ale on dal pět gólů a vypadal výborně. Během toho se mu na krku houpalo extraligové zlato s Kometou. Kde se za poslední dva roky objevil, tam byl úspěch. To se pak sebedůvěra ukazuje lehce,“ míní Koreis.
Na zahraniční angažmá je pro Fleka vzhledem k věku zřejmě pozdě. Pro Brno by však měl být naprosto klíčovým mužem ještě několik sezon. „Je důkazem, že i v české lize můžete udělat famózní kariéru. Navíc v kontextu jeho začátků. V Plzni jej v mládeži nechtěli, rok hrál florbal, s hokejem přestal a nakonec je z něj mistr světa,“ připomíná expert.