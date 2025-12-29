Tipsport extraliga 2025/26

Přestože vyrůstal a dlouho hrál hokej takřka výhradně v západních Čechách, momentálně je hlavní tváří brněnské Komety. Kapitán, nejlepší střelec i nejproduktivnější hráč, reprezentant, miláček fanoušků.

Libor Hájek z Pardubic a Jakub Flek (vpravo) z Brna. | foto: ČTK

A stejně jako si Jakuba Fleka oblíbilo Brno, zamiloval si i on jej. „Mám tu několik známých, takže když člověk něco potřebuje, tak ví, komu se ozvat,“ pochvaluje si třiatřicetiletý útočník život na jižní Moravě.

V Brně hrajete už čtvrtou sezonu. A zdá se, že vám přirostlo k srdci...
Moc. Samozřejmě rád vzpomínám na Karlovy Vary, pochází odtud i moje žena, takže určité citové pouto tam je. V Brně se nám ale narodil syn, takže jsme se tu už aklimatizovali. Jsme tu spokojení, v Brně je opravdu spousta skvělých lidí.

Máte ve městě nějaká oblíbená místa?
Několik. Jsem velký milovník jídla, takže rád obcházím zdejší podniky. Gastromapa v Brně je opravdu bohatá, město žije, je tu hodně mladých lidí a studentů, díky tomu i hodně prosperujících podniků. Baví mě to.

Podělíte se o konkrétní tipy?
Když si chci dát sea food, hodně jsem si oblíbil Vittorio. Na steaky bych zase doporučil Pavillon. Jsou to trochu víc nóbl restaurace, ale určitě stojí za to. Hodně mě taky baví street food a asijská bistra. Kousek od bytu mám Bonjour Vietnam, což je jedna z nejlepších asijských restaurací, ve kterých jsem kdy jedl.

A co bistro Flek?
To bych taky doporučil, i když se mnou nemá nic společného. Otevřel to můj dnes už kamarád, dělá tam domácí gyros i tzatziki, jednoduše všechno na domácí bázi. To jsou asi moje čtyři nejoblíbenější podniky v Brně.

Jakub Flek na vyhlášení výsledků ankety Zlatá hokejka 2025..

O Brnu mluvíte s velkým nadšením. Dříve jste se ale vyjádřil, že byste se jednou chtěl vrátit do Varů. Nepřehodnotil jste to?
Nechávám to otevřené. Ve Varech jsem strávil deset let, těžko se mi opouštěly. Bylo to těžké rozhodování, hlavní roli v odchodu hrál posun v kariéře. Někteří mě označovali za žoldáka, v tom to ale vůbec nebylo. Teď jsem spokojený v Brně, opravdu se nám tady s rodinou zalíbilo, loni se nám povedlo vybojovat titul. To pro mě bylo obrovské zadostiučinění, že ten krok, který jsem udělal, byl správný. Teď tu zastávám i roli kapitána, čehož si neskutečně vážím. Momentálně bych rád v Brně vydržel co nejdéle.

Už příští rok by se měla otevřít nová aréna na výstavišti. Těšíte se na stěhování?
Těším, ale musím říct, že mám rád naše stávající Rondo. Má svoje kouzlo a neuvěřitelnou atmosféru. Ani ohledně zázemí si nemáme na co stěžovat, byť v nové aréně to bude zase na úplně jiné úrovni.

Kapitánské céčko v Kometě jste v minulé sezoně přebral po Martinu Zaťovičovi. Ovlivnila tato změna situaci v kabině nebo na ledě?
Nic moc se nezměnilo, byl tu zaběhlý systém. Spíš se udály změny v hráčském kádru, který se doplnil o skvělé kluky. Většina z nás se z působení v extralize zná, máme tu skvělou partu, trenéry, zázemí i vedení.

Jaký jste typ kapitána?
Rád si řeknu svůj názor a rád se vyjádřím. Nepatřím mezi úplně klidné kapitány.

Jak jste si jako kapitán užil jarní oslavy titulu?
Oslavy byly velké. Je vidět, že Brno je hokejové město, možná bych řekl i město sportu. Místní týmy se hodně podporují, což mě na tom taky baví. Věděl jsem, že se budu připojovat k národnímu týmu, a jsem vděčný realizáku, že mi alespoň na pár dní nechal prostor si oslavy s týmem užít. Hodně to pro mě znamenalo. Užil jsem si to tři dny, kluci pak ještě pokračovali dalšími akcemi. Já se už mezitím připojil k nároďáku a soustředil se na mistrovství světa, za mě ty tři dny byly naprosto dostačující.

Jakub Flek se raduje z gólu v zápase proti Německu

Extraliga letos jede v šíleném tempu. Dají se v tak nabitém programu vůbec řádně oslavit Vánoce?
Do letoška jsme vždycky Vánoce slavili v Karlových Varech a pár dní jsme tam strávili, já i moje paní tam máme velkou část rodiny. Letos poprvé jsme je slavili v Brně a rodiny naopak přijely k nám.

Předpokládám, že u vás je Štědrý den ještě o něco štědřejší, protože zároveň máte narozeniny. Jak se taková situace řeší?
Dopoledne slavím narozeniny, večer Vánoce. Už je to taková tradice, ale přiznám se, že narozeniny už moc neprožívám. Samozřejmě jsem rád, když mi někdo popřeje, ale spíš na jeden den vypnu od všeho, tedy i od hokeje, a snažím se užívat pohodu Vánoc a hlavně rodiny.

Zmínil jste, že máte rád jídlo, navíc se proslýchá, že skvěle vaříte. Kdo u vás připravuje štědrovečerní večeři?
Připravujeme ji společně. Paní má na starost řízky. Přiznám se, že kapra úplně nemusím, a to i přesto, že jsem milovník ryb. Většinou tak máme řízky, maximálně si uděláme filet lososa. Já zas chystám bramborový salát. Musím se přiznat, že ho mám fakt vymakaný. (směje se)

Su kované Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Co do něj dáváte?
Takovou klasiku. Dresink dělám z majonézy, zakysané smetany a francouzské hořčice. Pak do něj dávám hrášek, šunku, kořenovou zeleninu, to znamená celer a mrkev. Pak bílou a červenou cibuli a samozřejmě vajíčko. A brambory. Jsem ale zastáncem toho, ať si do salátu dává každý, co má rád a co mu chutná.

Nedávno jste se oženil. Změnily se pro vás Vánoce v roli manžela?
Ani ne. Trochu se samozřejmě změnily, když se narodil malý, ale to už je skoro dva a půl roku. Jsme se ženou dlouho, takže se nic nemění, i nadále si užíváme společný život.

Rodinu často ukazujete i na sociálních sítích. Stará se vám o ně někdo?
Ne, dělám je sám. Přiznám se, že sociálními sítěmi úplně nežiju, takže asi bych z toho mohl vytřískat více, ale nejsem úplně telefonní typ, nerad na něm trávím několik hodin denně. Samozřejmě si tím rád probrouzdám, ale nechci se tomu věnovat víc, než je nutné. Mám sociální sítě spíš pro zábavu.

Někdy také odhalují koníčky. Vy jste si před nedávnem pořídil nové auto, máte ho taky pro zábavu?
Od dětství jsem velký milovník aut. Taťka říkal, že už odmala jsem miloval jezdit v autě, a když jsem seděl vzadu, tak jsem musel křížem, abych tátovi viděl na budíky. Vždycky jsem měl hroznou radost, když se jelo rychleji. Miloval jsem i časopisy s auty, měl jsem zmáklé všechny značky na světě a láska k autům mi zůstala až doteď. Po hokeji a rodině je to moje největší životní vášeň. Teď jsem si udělal novou radost, byť tu větší jsem si už udělal dřív, když jsem měl Audi RS5, což byla moje vysněná kára. Teď jsem ji vyměnil, koupil jsem si BMW M4, což je podobný typ auta, možná o něco zábavnější. Ježdění mám rád. Mám kamaráda, bývalého profesionálního závodníka Tomáše Charváta, spolu s třineckým hokejistou Petrem Vránou mají sbírku aut Porsche, k tomu závodní Ferrari i Lamborghini. Když je možnost, jezdí tady na brněnském okruhu. Vždycky se k nim rád připojím. Jsem vděčný, že mi pokaždé něco půjčí, můžu se vyřádit a udělat si radost.

Útočník Jakub Flek po příletu hokejové reprezentace z mistrovství světa.

Máte i nějaké další vysněné auto, které byste chtěl mít v garáži?
Rozhodně, těch by bylo několik, vyjmenoval bych jich třeba dvacet. Vždycky jsem to ale bral tak, že RS5 je to vysněné auto tím, že bych si ho jednou mohl dovolit. Kdyby se dařilo, tak moje nejvysněnější auto je Ferrari 488 Pista Spider, ale to už je jiná cenová relace a asi se to nepovede.

Kromě aut se o vás proslýchá, že si potrpíte na módu...
Že bych se tomu věnoval, to úplně ne. Kluci to spíš berou tak, že když někdo před zápasem přijde v riflích nebo v teplákách, tak nadávám. Pro mě je zápas svátek, vždycky se obléknu do kabátu a společenských kalhot, ať to má nějakou úroveň. Obecně moc nechodím v teplákách. (směje se) Není to tak, že bych se oblékal podle nejnovějších trendů a sledoval je, tak to úplně nežeru, ale jsem zastánce toho, že by oblékání mělo mít nějakou štábní kulturu. Co ale mám opravdu rád, jsou hodinky. Mám pár dražších kousků, ale nic okázalého. Rozhodně doma nemám desatery hodinky za miliony.

Takže žádný Patek Philippe na nočním stolku neleží?
To ne, ale mám dvoje Rolexy. Ty jsem si pořizoval za odměnu, první za bronzovou medaili na mistrovství světa, druhé za zlatou medaili na domácím šampionátu. Byly to takové dárky ode mě pro mě, dalo by se to brát i jako určitá forma motivace, ale nepřeháním to.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 34 19 2 4 9 108:77 65
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 35 16 5 1 13 96:83 59
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 34 18 1 2 13 84:83 58
4. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 35 15 3 6 11 87:68 57
6. HC Oceláři TřinecTřinec 35 16 4 1 14 103:88 57
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 37 16 3 2 16 101:104 56
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 34 16 0 5 13 87:83 53
9. HC Kometa BrnoKometa 34 15 2 4 13 91:91 53
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 35 13 5 2 15 94:95 51
11. HC OlomoucOlomouc 36 14 3 2 17 82:105 50
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 34 11 3 2 18 68:90 41
13. Rytíři KladnoKladno 35 9 3 5 18 78:102 38
14. HC Verva LitvínovLitvínov 35 10 2 3 20 76:106 37
O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Kanada 5:7. Divoká přestřelka, junioři na úvod MS vzdorovali favoritovi

Český gólman Michal Oršulák sleduje puk v utkání s Kanadou.

S hlavním adeptem na zlato sehráli až nezvykle otevřenou partii. Bojovali, k úspěšnému zahájení skupinové fáze neměli daleko, v závěru ještě při hře bez brankáře živili šanci na vyrovnání. Nepovedlo...

Šlágr pro Pardubice, Vary už jsou druhé. Vítkovice dominovaly, Litvínov opět slaví

Hráči Pardubic se radují v utkání s Třincem.

Ani na druhý svátek vánoční hokejová extraliga neodpočívala, na programu bylo šest duelů 34. kola. Vedoucí Pardubice zvítězily ve šlágru s Třincem 5:3, Vítkovice deklasovaly Olomouc 6:0. Třetí Hradec...

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

Rittich v NHL odchytal druhý zápas ve dvou dnech, v akci byl i Vladař

David Rittich hokejkou zastavuje výpad Charlieho Coyla.

Po sobotní vychytané nule proti Rangers nastoupil gólman Islanders David Rittich nezvykle i do nedělního zápasu. Tentokrát se již z výhry neradoval, když 4:2 uspěl domácí Columbus. V roli poraženého...

29. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  8:28

MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři tlačí na kanadskou branku.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

29. prosince 2025  8:25

Finové se poučili od Kanady. Favorit si smlsnul na Lotyšsku a naladil se na Čechy

Hokejisté Lotyšska na MS dvacítek.

Finští hokejisté deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v americkém Minneapolis Lotyšsko 8:0 a dostali se s plným počtem šesti bodů do čela skupiny B o bod před Kanadu. Ta v noci na neděli...

29. prosince 2025  8:14

Nový třinecký kouč Žabka: Práci mám založenou na dobrých vztazích s hráči

Třinecký trenér Boris Žabka zůstává na střídačce klidný, zatímco obránce David...

Boris Žabka se v roli hlavního trenéra hokejových Ocelářů Třinec uvedl výhrou nad Kladnem 3:1 v nedělním 35. kole extraligy. Na post kouče se posunul z pozice asistenta poté, co Zdeněk Moták v sobotu...

29. prosince 2025  7:45

Rittichovy splněné sny. Koučuje ho dětský idol. Válí a říká: Chytám i pro své kluky

Premium
David Rittich slaví výhru New York Islanders

Nevšimli si ho při draftu do NHL. Nikdy nenastoupil za nějakou z mládežnických reprezentací. Skaut klubu Calgary Flames ho objevil náhodou, když v Praze sledoval útočníka Daniela Přibyla. Přesto...

29. prosince 2025

Švédové na MS dvacítek zdolali Švýcarsko a dotáhli se na domácí Američany

Milton Gästrin ze Švédska je zasažen vysokou holí ve snaze dostat kotouč do...

Hokejisté Švédska zdolali na mistrovství světa hráčů do dvaceti let v americkém St. Paulu Švýcarsko 4:2 a mají po druhém utkání na kontě ve skupině A plný počet bodů stejně jako vedoucí tým USA....

28. prosince 2025  23:54

Kanaďané prohráli na Spenglerově poháru s Davosem a čeká je Sparta

Lukas Frick (vlevo) z Davosu a Calen Addison z Kanady během zápasu na Spengler...

Hokejisté Sparty budou hrát v pondělním čtvrtfinále Spengler Cupu od 15:10 s Kanadou, která prohrála s pořádajícím Davosem 1:4 a skončila třetí ve skupině Cattini. Pražané po nedělním vítězství...

28. prosince 2025  23:35

Spengler Cup 2025: program, výsledky, s kým hraje Sparta, kde sledovat

Sparťan David Němeček bojuje o puk s Yannickem Rathgebem z Fribourgu.

Vánoční svátky jsou v hokejovém prostředí spojené s velkou zápasovou nadílkou. Jednou z tradičních akcí je Spengler Cup. Turnaj pro zvané týmy se hraje už od roku 1923. Českým zástupcem je...

28. prosince 2025  9:33,  aktualizováno  23:03

Třinec bez Motáka zdolal Kladno, Dynamo porazilo Kometu. Slaví Litvínov i Hradec

Nový třinecký trenér Boris Žabka (vpravo) debatuje se svým asistentem Jiřím...

Hokejová extraliga pokračovala 35. kolem, hrálo se na šesti stadionech. Litvínov v prvním zápase porazil České Budějovice 4:1, stejným výsledkem uspěly i Pardubice na ledě Komety Brno. Plzeň po...

28. prosince 2025  15:20,  aktualizováno  21:09

To je vono! Vzpouru Litvínova prodloužil i junák s mřížkou: Kluci si mě dobírají

Litvínov, 28. 12. 2025, Verva Litvínov - České Budějovice, 35. kolo hokejové...

Nejdříve zlomený nos, pak zlom v sezoně. Z bolesti ke slasti dospěl hokejový Litvínov i jeho útočník Matěj Maštalířský. Kotel ho po nedělní výhře nad Motorem 4:1 za gól a asistenci vyvolal a pak...

28. prosince 2025  21:03

Malí, ale zatraceně šikovní. Benák a Galvas tým táhnou, i tak jim ve světě chybí uznání

Premium
Adam Benák a Tomáš Galvas se snaží zastavit Camerona Reida.

V Česku jsou dobře známí. Nemusíte být zrovna hokejoví fanatici, abyste o nich už někdy něco zaslechli. Adam Benák a Tomáš Galvas, dva mladí talenti, kteří táhnou dvacítku na aktuálním mistrovství...

28. prosince 2025

