A stejně jako si Jakuba Fleka oblíbilo Brno, zamiloval si i on jej. „Mám tu několik známých, takže když člověk něco potřebuje, tak ví, komu se ozvat,“ pochvaluje si třiatřicetiletý útočník život na jižní Moravě.
V Brně hrajete už čtvrtou sezonu. A zdá se, že vám přirostlo k srdci...
Moc. Samozřejmě rád vzpomínám na Karlovy Vary, pochází odtud i moje žena, takže určité citové pouto tam je. V Brně se nám ale narodil syn, takže jsme se tu už aklimatizovali. Jsme tu spokojení, v Brně je opravdu spousta skvělých lidí.
Máte ve městě nějaká oblíbená místa?
Několik. Jsem velký milovník jídla, takže rád obcházím zdejší podniky. Gastromapa v Brně je opravdu bohatá, město žije, je tu hodně mladých lidí a studentů, díky tomu i hodně prosperujících podniků. Baví mě to.
Podělíte se o konkrétní tipy?
Když si chci dát sea food, hodně jsem si oblíbil Vittorio. Na steaky bych zase doporučil Pavillon. Jsou to trochu víc nóbl restaurace, ale určitě stojí za to. Hodně mě taky baví street food a asijská bistra. Kousek od bytu mám Bonjour Vietnam, což je jedna z nejlepších asijských restaurací, ve kterých jsem kdy jedl.
A co bistro Flek?
To bych taky doporučil, i když se mnou nemá nic společného. Otevřel to můj dnes už kamarád, dělá tam domácí gyros i tzatziki, jednoduše všechno na domácí bázi. To jsou asi moje čtyři nejoblíbenější podniky v Brně.
O Brnu mluvíte s velkým nadšením. Dříve jste se ale vyjádřil, že byste se jednou chtěl vrátit do Varů. Nepřehodnotil jste to?
Nechávám to otevřené. Ve Varech jsem strávil deset let, těžko se mi opouštěly. Bylo to těžké rozhodování, hlavní roli v odchodu hrál posun v kariéře. Někteří mě označovali za žoldáka, v tom to ale vůbec nebylo. Teď jsem spokojený v Brně, opravdu se nám tady s rodinou zalíbilo, loni se nám povedlo vybojovat titul. To pro mě bylo obrovské zadostiučinění, že ten krok, který jsem udělal, byl správný. Teď tu zastávám i roli kapitána, čehož si neskutečně vážím. Momentálně bych rád v Brně vydržel co nejdéle.
Už příští rok by se měla otevřít nová aréna na výstavišti. Těšíte se na stěhování?
Těším, ale musím říct, že mám rád naše stávající Rondo. Má svoje kouzlo a neuvěřitelnou atmosféru. Ani ohledně zázemí si nemáme na co stěžovat, byť v nové aréně to bude zase na úplně jiné úrovni.
Kapitánské céčko v Kometě jste v minulé sezoně přebral po Martinu Zaťovičovi. Ovlivnila tato změna situaci v kabině nebo na ledě?
Nic moc se nezměnilo, byl tu zaběhlý systém. Spíš se udály změny v hráčském kádru, který se doplnil o skvělé kluky. Většina z nás se z působení v extralize zná, máme tu skvělou partu, trenéry, zázemí i vedení.
Jaký jste typ kapitána?
Rád si řeknu svůj názor a rád se vyjádřím. Nepatřím mezi úplně klidné kapitány.
Jak jste si jako kapitán užil jarní oslavy titulu?
Oslavy byly velké. Je vidět, že Brno je hokejové město, možná bych řekl i město sportu. Místní týmy se hodně podporují, což mě na tom taky baví. Věděl jsem, že se budu připojovat k národnímu týmu, a jsem vděčný realizáku, že mi alespoň na pár dní nechal prostor si oslavy s týmem užít. Hodně to pro mě znamenalo. Užil jsem si to tři dny, kluci pak ještě pokračovali dalšími akcemi. Já se už mezitím připojil k nároďáku a soustředil se na mistrovství světa, za mě ty tři dny byly naprosto dostačující.
Extraliga letos jede v šíleném tempu. Dají se v tak nabitém programu vůbec řádně oslavit Vánoce?
Do letoška jsme vždycky Vánoce slavili v Karlových Varech a pár dní jsme tam strávili, já i moje paní tam máme velkou část rodiny. Letos poprvé jsme je slavili v Brně a rodiny naopak přijely k nám.
Předpokládám, že u vás je Štědrý den ještě o něco štědřejší, protože zároveň máte narozeniny. Jak se taková situace řeší?
Dopoledne slavím narozeniny, večer Vánoce. Už je to taková tradice, ale přiznám se, že narozeniny už moc neprožívám. Samozřejmě jsem rád, když mi někdo popřeje, ale spíš na jeden den vypnu od všeho, tedy i od hokeje, a snažím se užívat pohodu Vánoc a hlavně rodiny.
Zmínil jste, že máte rád jídlo, navíc se proslýchá, že skvěle vaříte. Kdo u vás připravuje štědrovečerní večeři?
Připravujeme ji společně. Paní má na starost řízky. Přiznám se, že kapra úplně nemusím, a to i přesto, že jsem milovník ryb. Většinou tak máme řízky, maximálně si uděláme filet lososa. Já zas chystám bramborový salát. Musím se přiznat, že ho mám fakt vymakaný. (směje se)
|
Su kované Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc
Co do něj dáváte?
Takovou klasiku. Dresink dělám z majonézy, zakysané smetany a francouzské hořčice. Pak do něj dávám hrášek, šunku, kořenovou zeleninu, to znamená celer a mrkev. Pak bílou a červenou cibuli a samozřejmě vajíčko. A brambory. Jsem ale zastáncem toho, ať si do salátu dává každý, co má rád a co mu chutná.
Nedávno jste se oženil. Změnily se pro vás Vánoce v roli manžela?
Ani ne. Trochu se samozřejmě změnily, když se narodil malý, ale to už je skoro dva a půl roku. Jsme se ženou dlouho, takže se nic nemění, i nadále si užíváme společný život.
Rodinu často ukazujete i na sociálních sítích. Stará se vám o ně někdo?
Ne, dělám je sám. Přiznám se, že sociálními sítěmi úplně nežiju, takže asi bych z toho mohl vytřískat více, ale nejsem úplně telefonní typ, nerad na něm trávím několik hodin denně. Samozřejmě si tím rád probrouzdám, ale nechci se tomu věnovat víc, než je nutné. Mám sociální sítě spíš pro zábavu.
Někdy také odhalují koníčky. Vy jste si před nedávnem pořídil nové auto, máte ho taky pro zábavu?
Od dětství jsem velký milovník aut. Taťka říkal, že už odmala jsem miloval jezdit v autě, a když jsem seděl vzadu, tak jsem musel křížem, abych tátovi viděl na budíky. Vždycky jsem měl hroznou radost, když se jelo rychleji. Miloval jsem i časopisy s auty, měl jsem zmáklé všechny značky na světě a láska k autům mi zůstala až doteď. Po hokeji a rodině je to moje největší životní vášeň. Teď jsem si udělal novou radost, byť tu větší jsem si už udělal dřív, když jsem měl Audi RS5, což byla moje vysněná kára. Teď jsem ji vyměnil, koupil jsem si BMW M4, což je podobný typ auta, možná o něco zábavnější. Ježdění mám rád. Mám kamaráda, bývalého profesionálního závodníka Tomáše Charváta, spolu s třineckým hokejistou Petrem Vránou mají sbírku aut Porsche, k tomu závodní Ferrari i Lamborghini. Když je možnost, jezdí tady na brněnském okruhu. Vždycky se k nim rád připojím. Jsem vděčný, že mi pokaždé něco půjčí, můžu se vyřádit a udělat si radost.
Máte i nějaké další vysněné auto, které byste chtěl mít v garáži?
Rozhodně, těch by bylo několik, vyjmenoval bych jich třeba dvacet. Vždycky jsem to ale bral tak, že RS5 je to vysněné auto tím, že bych si ho jednou mohl dovolit. Kdyby se dařilo, tak moje nejvysněnější auto je Ferrari 488 Pista Spider, ale to už je jiná cenová relace a asi se to nepovede.
Kromě aut se o vás proslýchá, že si potrpíte na módu...
Že bych se tomu věnoval, to úplně ne. Kluci to spíš berou tak, že když někdo před zápasem přijde v riflích nebo v teplákách, tak nadávám. Pro mě je zápas svátek, vždycky se obléknu do kabátu a společenských kalhot, ať to má nějakou úroveň. Obecně moc nechodím v teplákách. (směje se) Není to tak, že bych se oblékal podle nejnovějších trendů a sledoval je, tak to úplně nežeru, ale jsem zastánce toho, že by oblékání mělo mít nějakou štábní kulturu. Co ale mám opravdu rád, jsou hodinky. Mám pár dražších kousků, ale nic okázalého. Rozhodně doma nemám desatery hodinky za miliony.
Takže žádný Patek Philippe na nočním stolku neleží?
To ne, ale mám dvoje Rolexy. Ty jsem si pořizoval za odměnu, první za bronzovou medaili na mistrovství světa, druhé za zlatou medaili na domácím šampionátu. Byly to takové dárky ode mě pro mě, dalo by se to brát i jako určitá forma motivace, ale nepřeháním to.