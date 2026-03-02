Tipsport extraliga 2025/26

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Nešlo si nevšimnout, že po prohře 2:4 s Kladnem není dobře naladěný. Odsekával, nechtěl se vybavovat, zmohl se na čtyři krátké odpovědi, celý rozhovor stihl zhruba za půl minuty. „Taky jsem jenom člověk, co je někdy na***nej,“ vysvětloval později kapitán brněnských hokejistů Jakub Flek. Reportérce se nakonec omluvil prostřednictvím zprávy.
Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu.

Brněnský útočník Jakub Flek v akci proti Kladnu. | foto: Ondřej BičištěMAFRA

Kometa měla utkání slibně rozehrané. Ještě v padesáté minutě vedla 2:1, ale domácí v závěru po trefách Martina Ryšavého, Tristena Robinse a Daniela Audetta skóre otočili.

Pro Fleka a spol. šlo o pátý venkovní nezdar v řadě. Účastník nedávných olympijských her si proti Rytířům vypracoval několik šancí, neproměnil ani samostatný únik.

Rozhovor Jakuba Fleka po zápase s Kladnem:

„Forma asi není úplně ideální, co říkáte?“ ptala se redaktorka České televize po zápase. „Asi jo, no,“ odvětil útočník, který se běžně před novináři dokáže dlouze a zajímavě rozpovídat.

Tentokrát ale pokračoval ve velice krátkých odpovědích. Když dostal otázku, v čem je vzhledem k aktuálnímu rozpoložení problém, jen prohlásil: „V hlavě.“

Rozhovor zakončil stručným zhodnocením dosavadního průběhu sezony v podání obhájců mistrovského titulu, kterým v tabulce patří osmá příčka: „Vývoj je jedno, důležité je, co předvedeme v play off.“

Ryšavý o fair play: Mlčet, cítil bych se jako idiot. Trenér: Za nás to nebývalo

Později se ke svému vystoupení vrátil na sociální síti X. V komentářích přiznal, že po špatném výsledku před kameru vůbec vyrazit nechtěl a omluvit se z něj rovněž nemohl.

„Pak tam přijdeš a první otázkou ti paní reportérka vlastně mezi řečí řekne, že jsi dřevo, co mohlo dát v zápase 4 góly a nakonec jsi prohrál. Což měla mimochodem pravdu. Já to chtěl jenom zkrátit, ať můžu jít pryč,“ vysvětloval Flek.

Na redaktorku si sehnal kontakt a zaslal jí omluvu. A když se své kolegyně zastal Robert Záruba, šéfkomentátor České televize, reagoval: „Jsem taky jen člověk, co mu to někdy ujede. Vím, že umím udělat i lepší rozhovor.“

Fanoušci si možná vzpomněli na dvanáct let starý mediální výstup finského útočníka Petriho Kontioly, jenž reportérku Hanu Ježkovou několikrát odbyl větou: „I don’t know (nevím).“

Brněnský kapitán se rozpovídal přeci jen o trochu víc. Ale frustrace se mu po dalším nepříznivém výsledku skrývala těžko. S třiadvaceti góly sice patří k nejlepším střelcům extraligy, ale letos se trefil jen třikrát.

Nevedlo se mu ani proti Kladnu, které se výrazně přiblížilo účasti mezi nejlepší dvanáctkou.

„Pro nás mrzutý zápas. Nebyli jsme schopní za stavu 2:1 odskočit, ve třetí části nás to nakopalo se vším všudy. Musíme se o hodně líp nachystat na play off, abychom byli úspěšní,“ kroutil hlavou kouč Jiří Horáček.

Ve dvou zbývajících kolech (Karlovy Vary venku, Olomouc doma) budou jeho svěřenci hájit osmou příčku, která jim alespoň zajistí výhodu začínat předkolo doma.

Výš už se Kometa posunout nemůže, o dva body za ní se drží deváté České Budějovice, o pět bodů zpět desáté Kladno a jedenácté Vítkovice.

2. března 2026

