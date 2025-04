Tentokrát bude řeč o prvním z nich, přičemž s tím druhým má jeho cesta mnoho společného.

„Jó Romeo. Legenda!“ kývl Flek v neděli večer po semifinálovém vyřazení Sparty a postupu do finále. „Borec, který mě poslední roky vedl v reprezentaci. Nemám pro něj nic jiného než obrovský respekt. Za to, co předvádí a jaký je člověk.“

Flek do národního týmu nakoukl už před šesti lety, kdy mu „šéfoval“ Martin Zaťovič. Flekův bývalý kapitán z Karlových Varů a budoucí z Brna. Taky příběh k zaznamenání.

„Zaťovič je pro mě v kariéře srdcovka,“ poví Flek.

V té době Červenku reprezentační trenéři zcela opomíjeli. Vztah v době temna bez medailí se úplně rozpadl, a jak útočník stárl, už se s nápravou ani moc nepočítalo.

Zato Flek působil jako zjevení. Rychlík na křídle připomínal komiksovou postavičku bleskového Flashe, čímž si v roce 2021 vysloužil od Filipa Pešána první pozvánku na mistrovství světa.

Naskakoval jako trumf ve čtvrtém útoku: dobře to na ledě odbraň, ideálně ukradni puk a vyraž s ním dopředu.

A víte co? Flek od té doby na šampionátech ani jednou nechyběl. Věřil mu (dvakrát) Kari Jalonen i naposledy Radim Rulík.

Flek si tak na krk pověsil bronz i zlato, na čtyřech velkých turnajích vstřelil sedm branek, přesunul se z Varů do movitější Komety a ještě k tomu pokukoval po zahraničním angažmá.

Právě pod Jalonenem se do reprezentace vrátil po letech Červenka. Jako by ho finský kouč ve Švýcarsku znovu objevil.

A začalo nenápadné spojení. Ne že by Červenka s Flekem nastupovali ve stejných útocích, ale když teď slyšíte Fleka povídat o síle týmu z Brna, trochu tušíte, od koho se naučil být správným lídrem.

V neděli po sedmém zápase vyprávěl skoro dvacet minut. Kvůli organizačním zmatkům se rozhovor odehrál na třech různých místech, ještě k tomu několikrát dostal stejnou otázku. Flekovi to nevadilo.

Arttu Ilomäki přijíždí oslavit gól proti Spartě s brněnským kapitánem Jakubem Flekem.

Ochotně postál, hrdě rozebíral, co Kometu dostalo přes Spartu, pokorně uznal kvality Pardubic a nebojácně hodnotil finálové vyhlídky.

„Na začátku nám věřilo jenom pár lidí, ale vyřadili jsme vítěze základní části. Srdce to zlomilo na naši stranu. To samé musíme předvádět s Pardubicemi, takže sorry, Romeo, mám tě rád, ale teď bude muset jít respekt trochu stranou. Nic mu na ledě nedarujeme a já i celý tým se na to těšíme,“ říkal Flek.

Můžete se přít, jestli Flekových pět bodů ve třinácti zápasech play off není krapet málo. Jestli důležitějšími muži nebyli v semifinále proti Spartě bek Libor Zábranský a jeho obětavost padat do střel, Michal Postava v bráně nebo elitní střelec Peter Mueller.

Flek hrál nehledě na body klíčovou roli. Nejenže několikrát ujel sparťanským obráncům, ačkoliv každý dobře věděl, že se to nesmí stát, taky ale dodával sebedůvěru týmu, že může zázrak dotáhnout.

Třeba když Postava několikrát vychytal Filipa Chlapíka v oslabení tří proti pěti, Flek za ním dojel a pořádně ho objal.

„Měl jsem z něho hroznou radost, tak jsem mu řekl, že je bůh, a ať v tom pokračuje,“ vysvětloval kapitán.

To jsou momenty, co spoluhráče nakopnou.

Už ve čtvrtek rozehrají Brno s Pardubicemi finále a Kometa si může věřit i proti dalšímu favoritovi. Právě díky Flekovi.