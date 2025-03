Mistři ve stínu. Jak dva nejlepší střelce extraligy vymazalo play off

„Takové už ale je. Mužstva si na ty nejlepší vytvářejí strategie a bránění, často vynikají jiní hráči,“ poznamenává pro MF DNES kladenský asistent Václav Skuhravý, bývalý útočník a spoluhráč obou zmíněných borců z Karlových Varů.

Právě pro Beránkovu Energii čtvrtkem sezona skončila, Kometa ji vyřadila 4:2 na zápasy. Ovšem bez bodového přičinění Fleka, jenž do Brna ze západu Čech před ani ne třemi lety přestoupil.

Zrovna na drobném rychlíkovi lze ale ukázat, že Skuhravého teze, která je pro vyřazovací boje typická, tentokrát neplatí.

Hokejista Jakub Flek z Komety Brno během přípravného zápasu. (září 2024)

Snad každý zápas jste Fleka viděli v únicích nebo při střelbě z nadějných pozic. Totéž potvrzují data. Ať už absolutní počet ran na branku (19), nebo šance, tedy pokusy z nejnebezpečnějšího prostoru (slotu), na šedesát minut (6,27). V obou případech je v rámci týmu nejlepší hned po Peteru Muellerovi, s pěti góly nejvýraznějším útočníkovi série. Přesto vyšel naprázdno.

„Měl jsem pomalu noční můry z Frodlíka. Co přede mnou předváděl, bylo až neskutečný,“ připustil pro OnePlay a chválil gólmana Dominika Frodla. V závěru šestého duelu ale marně mířil i na odkrytou klec při soupeřově risku.

Důvod, proč čtvrtý hráč produktivity se 47 body nyní zůstává na nule, evidentně ležel v hlavě.

Zatímco někoho souboje s bývalým klubem vybouří, dvaatřicetiletý Flek už vyhlížel konec: „Bylo to těžký na psychiku a jsem rád, že je to za mnou.“

Ale divíte se, když ve Varech vyrostl a odehrál tam deset sezon?

Český útočník Jakub Flek (19) se raduje z gólu se spoluhráči z formace Ondřejem Beránkem (8) a Jiřím Černochem (48).

„Každý to asi vnímá jinak, ale on to tam má jako domov, na tribuně známí, kamarádi,“ míní Petr Koblasa, litvínovský forvard, který také léta hrával za Energii. Skuhravý jen doplnil: „Možná Kubu svazovalo i to, že tu hrál dlouho a někteří fanoušci mu odchod neodpustili. Podle mě udělal dobře, posunul se.“

To Beránek v klubu setrval, taky v dřívějších letech až tak nebodoval. V aktuální sezoně si však maxima řádně vylepšil.

S padesáti zápisy skončil v extralize druhý za Eduardsem Tralmaksem z Kladna, díky třiceti trefám pak jasně opanoval pořadí nejlepších střelců, o šest branek právě před Flekem.

Stal se z něj klíčový tahoun, na kterého celek spoléhal. A hned mu v prvním duelu předkola, kdy se dvakrát prosadil, vystřelil proti Vítkovicím vítězství v prodloužení.

Ondřej Beránek sleduje dění na ledě během druhého zápasu předkola play off.

Načež se odmlčel. Do velké míry vlastní vinou.

Hned o čtyři zápasy přišel kvůli dvěma vyloučením do konce utkání, z toho tři se po zásahu do hlavy obránce Marka Ďalogy týkaly právě bitev s Kometou. Namísto sběru bodů tak nashromáždil nejvyšší počet trestných minut napříč extraligou (52).

„To je jeho styl. V play off se ještě stupňuje,“ říká Koblasa. „Ondra není zákeřný hráč, je to spíš z přemíry snahy, do všeho jde naplno, i v nároďáku se nekouká doleva, doprava, kdo proti němu stojí. Prostě rube,“ doplňuje vzápětí Skuhravý.

Devětadvacetiletý Beránek tak stihl v sérii vypálit pouze osmkrát. Zažil snový ročník, který se výrazně vymykal všem předešlým. Už jen proto neměl vůbec lehkou pozici, aby nový „standard“ potvrdil také v klíčové fázi sezony.

Asistent trenéra Václav Skuhravý na tréninku Kladna. Litvínovský útočník Petr Koblasa.

V play off má obdobná čísla jako Flek, šancí na šedesát minut rovněž lehce přes šest, jen na ně potřeboval průměrně o střelu víc.

Oba hráči se znají od juniorky a podobají se i přístupem. „Jsou hrozní dříči. A oni dva asi nejvíc nesnášejí prohry. I v letní přípravě. Liší se v tom, že Kuba je víc emotivní navenek a extrovertnější, kdežto Ondra to spíš dusí v sobě,“ líčí Skuhravý.

Vylepšit si bilanci letos může už jen Flek, který si s Moravany zahraje semifinále. Stačí málo a může na sebe zase strhnout pozornost. O tu mu ale nejde, vlastní statistiky vůbec neřeší. Stejně jako Beránek.