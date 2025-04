V polovině dubna uspěli za nerozhodného stavu 3:3 na Spartě (3:1), stejný kousek se jim povedl také na závěr finálové série v Pardubicích, kde zvítězili 3:0.

Rozhodla obětavost, pracovitost a schopnost proměnit nabídnuté příležitosti. Ale Flek při hodnocení vypíchl ještě jeden faktor. Partu a z ní pramenící příkladnou soudržnost.

„Samozřejmě chceme být vzorem pro děti, nikoho k tomu nenabádám, ale před zápasem jsme chodili na pivo,“ přiznal loňský světový šampion.

Týmovou tradici započala Kometa už během semifinálového souboje se Spartou.

„Spali jsme na hotelu na Žižkově. A najednou se venku sesypalo asi šestnáct sedmnáct lidí, že se jdeme projít. Tak jsme vyrazili do Riegrových sadů. Bylo krásné počasí, dali jsme si tam každý jedno pivko, sedli jsme si na trávu a nasávali dobrou atmosféru. Tam se budovala parta,“ líčil Flek.

Hokejisté Komety děkují Finovi Arttuovi Ilomäkimu (vpravo) ke vstřelení druhého gólu v sedmém finále proti Pardubicím.

Stejnou sbližovací akci uspořádali hráči také před vyvrcholením finále. A zase to vyšlo.

„Moc lidí nám asi nevěřilo. Soupeři měli nabitější soupisky, ale my jsme ukázali, že jen o tom to není. Každý si to v hlavě nastavil tak, jak měl. Na začátku jsem z toho měl mírné obavy, o to víc jsem na kluky hrdý. Zvládli jsme to, věřili jsme systému,“ popisoval kapitán nových mistrů.

Při vyjmenovávání příčin úspěchu jsme ještě na něco zapomněli. Na zcela zásadní výkon jednotlivce, bez kterého by Kometa možná až na vrchol nedokráčela.

Michal Postava působil v play off jako zjevení. Nezapomínejte, že tak vypjaté momenty si vyzkoušel poprvé v kariéře! Ještě loni chytal v prvoligovém Přerově, úvodní sezonu mezi tuzemskou elitou zvládl na výbornou.

„Můj příběh? To je určitě na nějakou pěknou pohádku, na kterou bych si zašel do kina. Nenazval bych to jinak než snem. Doufám, že mě nikdo nevzbudí a budu si to dál užívat,“ líčil brankářský hrdina.

Ve věku třiadvaceti let a šedesáti dní se stal po Marku Mazancovi (21 let a 77 dní) a Liboru Kašíkovi (22 let a 25 dní) třetím nejmladším gólmanem, jenž dotáhl mužstvo k extraligovému titulu.

V klíčové fázi sezony měl nejlepší čísla ze všech gólmanů (úspěšnost zákroků 94,02 %),v sedmém finále pochytal jedenadvacet střel a zapsal už třetí nulu v letošním play off.

Kouč Kamil Pokorný mladé jedničce věřil. Když dostal otázku, v čem bylo Brno lepší než Sparta a Pardubice, hned vypálil: „Měli jsme lepšího brankáře, on je snad úplně bez nervů!“

V sedmém utkání v enteria areně to tak rozhodně vypadalo. I když především v úvodní desetiminutovce se Postava pořádně zapotil, Pardubice do něj vytrvale bušily.

„Začátek byl pro mě trochu krušný. Párkrát mě to trefilo, kluci bojovali, pořád jsme věřili. Šli jsme do toho s tím, že už se nemůže nic hrozného stát. Maximálně člověk prohraje,“ vyprávěl klidným hlasem.

Na ledě se spoluhráči, rodinnými příslušníky, členy nejvyššího vedení v čele s majitelem Liborem Zábranským a fanoušky juchal ještě hodinu po závěrečné siréně.

Hokejisté Komety Brno se radují z extraligového titulu, v sedmém zápase zdolali Pardubice 3:0.

Všichni společně si užívali obří úspěch, se kterým zřejmě v průběhu ročníku nikdo tolik nepočítal. Oslavy budou pokračovat i nadále, jen kapitán se z nich nejspíš odpojí předčasně.

S Flekem se počítá v reprezentaci, která chce v Herningu a ve Stockholmu obhájit loňské zlato.

„S panem Rulíkem jsem ještě nemluvil. Hráčům nechává prostor se soustředit na to, co se děje v klubu. Pokud zavolá, cítím se super, zdravý, nic mě nebolí. Rád do kempu přijedu a porvu se o místo v nominaci,“ vzkázal brněnský kapitán.