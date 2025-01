Flekova rarita v Litvínově: dva góly v oslabení, skoro i hattrick

Už se vám podobný kousek někdy povedl?

Nevím, to by museli říct twitteroví experti na statistiky. V oslabení jsem už pár gólů dal, jestli dva v jednom zápase, netuším. Ale prohráli jsme, nemůžu to hodnotit kladně.

Řešili jste v šatně před třetí třetinou vaše góly v oslabení?

Že bychom kvůli tomu chtěli další oslabení, to určitě ne. (úsměv) Bere to síly. Že to dnes padlo, je náhoda. Procentuálně daleko větší šanci dát gól má v přesilovce logicky soupeř, taky v ní jeden dal. Oslabení bylo moc a ke konci nám energie chyběla..

Na modré čáře se snažíte vypíchnout při přesilovce soupeře puk, jde o risk?

Je to padesát na padesát. Když mi to nevyjde, trošku tam prohučím. Snažím se to číst. Když jsme ráno skautovali litvínovskou přesilovku, všiml jsem si, že Kašička (Ondřej Kaše) častokrát naznačí golfák a pak posouvá nahrávku. Znám ho i z nároďáku, ale tím nechci říct, že jsem ho přečetl. On je top hráč ligy. Když jsem viděl, že napřahuje na one timer a má tam dobře postaveného beka, zkusil jsem udělat dva kroky. A on přihrávku zpátky poslal trošku pomaleji, stihl jsem do ní píchnout a pak to bylo už na mě.

Dokonce jste měl čas se při sólu ohlížet za sebe.

Podíval jsem se, jestli mám čas rozmyslet si, co udělám. Minule s Litvínovem doma jsem takhle taky ujel v oslabení a měl jsem hned Marka Baránka na zádech. Naháněl mě, bylo z toho trestné střílení. Teď jsem se ohlédl, kolik je času, zpomalil jsem si a soustředil se, kam vystřelím.

A co druhá trefa v oslabení?

Puk se motal u modré čáry, bek nevěděl, kde ho má. Jen jsem si ho propíchl do jízdy. Jel jsem ze strany, viděl jsem, že spoluhráč se mnou nestíhá. Vzal jsem to na sebe, hodil jsem puk směr nahoru.

Taky jste měl ještě jednu střelu v přesilovce Litvínova.

Mohl být hattrick, bohužel to nepadlo. Už jsme toho měli plné brejle, já zrovna odjel dva bazény, kdy jsem puk chtěl zavézt do útočné třetiny. A úplně mě to vyšťavilo. Musel jsem střídat, pustil jsem tam radši někoho čerstvého, byl bych tam k ničemu.

Co rozhodlo o porážce? Nebodovali jste poprvé po pěti kolech.

Nechytli jsme začátek, prohrávali jsme brzy 0:2. V Litvínově se pak hraje špatně, malé hřiště, specifické prostředí. Úvod nás sundal. Byť jsme paradoxně dali dva góly v oslabení, bylo jich až moc a sebralo nám to síly. Litvínov je silný v brejcích, má na to hráče, Kašičky a kluky, kteří hodně bruslí. Věděli jsme o tom, ale nepohlídali jsme si to dostatečně. A oni trestali.

V závěru jste se poškorpil s rozhodčím, proč?

Kluci byli na ledě přes dvě minuty, jejich bek vystřelil od modré čáry, viditelně šel puk do ochranné sítě, byť fakt kousíček nad plexi. Od sítě se odrazil do hřiště, rozhodčí na to čuměl a nepískl. Takže jsem se rozčílil, on se rozčílil na mě a to mě nastartovalo.

Radost brněnského Jakuba Fleka z gólu proti Hradci Králové.

Jak vám scházeli nemocní Mueller a Zohorna?

Jsou to obrovsky kvalitní hráči, oba mají neskutečnou fazonu, Zohymu i Peterovi to tam padalo. Velká ztráta, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Dostali šanci mladí kluci, odehráli dobré utkání.

Vy také, bude leden pro vás gólový jako loni? V dvou posledních zápasech jste skóroval třikrát.

Je potřeba mít hlavu nastavenou pozitivně. Já vždycky říkám: Když se daří tobě, daří se týmu. U mě to teď platilo. Ty dva zápasy jsem odehrál dobře, protože mám kolem sebe skvělé spoluhráče. Sám v téhle lize nikdo nedokáže nic. Vždy je to o týmové práci.