Byl to na závěr aspoň nejlepší výkon v play off?
Těžko se to hodnotí. Dlouho jsme drželi vyrovnaný stav, ale bohužel byl soupeř šťastnější, takže pozitivně se to hodnotit moc nedá. Osobně ale musím říct, že jsem na tým hrozně hrdý, jak jsme to odehráli.
Pomohl týmu návrat útočníků Kristiána Pospíšila a Hynka Zohorny?
Jsou to zkušení hráči, kteří nám určitě chyběli. Hynek byl mimo delší dobu, Pospíšil se vrátil po kratší absenci. Pro tým to byla psychická vzpruha. Ale nestačila.
V čem byly Pardubice letos silnější než loni?
Těžko říct. Každý zápas byl trochu jiný. V tom posledním se dlouho drželo 0:0 a rozhodl jeden gól, který bohužel dal soupeř. V předchozích duelech jsme se srazili sami oslabeními – v jednom utkání jich bylo opravdu hodně a soupeř toho využíval. Takže těžko hodnotit, každý zápas byl specifický.
Padlo vyjádření Libora Zábranského, že sezonu hodně ovlivnil nečekaný odchod Petera Muellera. Cítíte to také tak, že vám chyběl?
Samozřejmě chyběl, a hodně. Je to skvělý a zkušený hráč, který přispíval produktivitou. Hokej se hraje na góly, on byl navíc důležitý i v kabině – hodně komunikoval a bral si slovo. Takže ano, chyběl. Ale chyběli i další. Někteří kluci byli zranění a dohrávali to pomlácení, ale na to se nikdo nevymlouvá. Takový je hokej, zvlášť v play off. Musíme sportovně uznat, že soupeř byl lepší a zaslouženě postoupil.
Tušíte, co budete dělat v příštích dnech nebo týdnech?
Vůbec netuším. Teď jsem to úplně vytěsnil z hlavy. Soustředil jsem se jen na to, co se dělo tady. Program byl hrozně náročný, takže jsem nad ničím dalším nepřemýšlel. Uvidíme, jestli o mě bude pro mistrovství světa zájem. Pokud ano, mám to nastavené tak, že reprezentaci nikdy neodmítnu. Ale opravdu jsem nad tím zatím nepřemýšlel.
Vždycky říkáte, že byste hrál pořád. Máte pořád dost sil?
Jasně. Teď je samozřejmě obrovské zklamání z vyřazení. Čekal jsem, že soupeře potrápíme víc. Věřili jsme si, ale musíme uznat jeho kvalitu – dokázal ty zápasy vždy překlopit na svou stranu. Osobně Dynamu přeju hodně štěstí do dalších bojů.
Myslíte, že Pardubice to letos dotáhnou k titulu?
K tomu bych se nerad vyjadřoval. Je to specifické a nevyzpytatelné. Nám se to loni povedlo, přestože jsme nebyli favoritem ani proti Spartě, ani proti Pardubicím. Mají kvalitní kádr, ale to mají i ostatní týmy. Těžko říct.
Můžete fanouškům říct, jestli zůstáváte v Kometě?
Mám platnou smlouvu a nemám žádné informace, že bych měl odcházet.
Budete teď sledovat hokej, nebo si dáte pauzu?
Uvidím podle nálady. Mrzí mě to, ale hokej miluju – je to celý můj život. Vždycky jsem ho sledoval i po vyřazení, takže si myslím, že se na něj alespoň občas podívám.
Fanoušci vám po posledním zápase tleskali a ocenili vás. Byli alespoň oni mistrovští?
Fanoušci byli úžasní. Chci jim poděkovat za celou sezonu. Brněnští fanoušci jsou nejlepší, patří jim obrovský dík. Hnali nás až do poslední vteřiny a věřili, že dáme gól. Bohužel se to nepovedlo, ale byli pro nás dalším členem týmu.
Jak hodnotíte sezonu?
Po vypadnutí ve čtvrtfinále ji nelze hodnotit pozitivně, ale na tým jsem hrdý. Měli jsme výkyvy, prošli jsme krizemi. Došli jsme do předkola, postoupili jsme dál, pak jsme narazili na silného soupeře. Nevymlouváme se – věřili jsme si, chtěli jsme navázat na minulou sezonu, ale nepovedlo se to. V tom je krása i tvrdost našeho sportu.
A z osobního hlediska?
To bych teď nehodnotil. Po vypadnutí v play off nejsou osobní statistiky podstatné. Je to spíš na pohledu trenérů. Myslím ale, že se každý z nás může podívat do zrcadla a říct si, že jsme tam nechali všechno.
Máte už informace, kdy se poprvé ukážete v nové hale?
To vůbec netuším. To je otázka na vedení, hlavně na Libora Zábranského, který to řeší.