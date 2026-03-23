Tipsport extraliga 2025/26

Jestli bude zájem, reprezentaci neodmítnu, tvrdí Flek. Čeká ho ale dlouhá pauza

Jiří Černý
  21:00
Hokejová Kometa končí sezonu po porážce 0:1 a jasném vyřazení 0:4 na zápasy. Vyrovnaný čtvrtý duel extraligového čtvrtfinále proti Pardubicím rozhodl jediný gól Romana Červenky, který proti Brnu zapsal patnáctý bod v osmém utkání. Kapitán Jakub Flek zatím případné setkání s tahounem rivala v národním dresu neřeší. „Ještě jsem o tom nepřemýšlel, ale mám to nastavené tak, že reprezentaci nikdy neodmítnu,“ přiznal.
Smutný Jakub Flek (Kometa Brno) po prohraném zápase s Pardubicemi.

Smutný Jakub Flek (Kometa Brno) po prohraném zápase s Pardubicemi. | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Radost pardubických hokejistů po gólu Romana Červenky v 50. minutě...
Střelec vítězného gólu Roman Červenka po zápase s Kometou Brno.
Radost pardubických fanoušků z gólu Romana Červenky v utkání proti Kometě Brno.
Zklamaní brněnští hokejisté po prohraném čtvrtfinále s Pardubicemi.
30 fotografií

Byl to na závěr aspoň nejlepší výkon v play off?
Těžko se to hodnotí. Dlouho jsme drželi vyrovnaný stav, ale bohužel byl soupeř šťastnější, takže pozitivně se to hodnotit moc nedá. Osobně ale musím říct, že jsem na tým hrozně hrdý, jak jsme to odehráli.

Pomohl týmu návrat útočníků Kristiána Pospíšila a Hynka Zohorny?
Jsou to zkušení hráči, kteří nám určitě chyběli. Hynek byl mimo delší dobu, Pospíšil se vrátil po kratší absenci. Pro tým to byla psychická vzpruha. Ale nestačila.

Radost pardubických hokejistů po gólu Romana Červenky v 50. minutě čtvrtfinálového utkání proti brněnské Kometě.
Střelec vítězného gólu Roman Červenka po zápase s Kometou Brno.
Radost pardubických fanoušků z gólu Romana Červenky v utkání proti Kometě Brno.
Smutný Jakub Flek (Kometa Brno) po prohraném zápase s Pardubicemi.
30 fotografií

V čem byly Pardubice letos silnější než loni?
Těžko říct. Každý zápas byl trochu jiný. V tom posledním se dlouho drželo 0:0 a rozhodl jeden gól, který bohužel dal soupeř. V předchozích duelech jsme se srazili sami oslabeními – v jednom utkání jich bylo opravdu hodně a soupeř toho využíval. Takže těžko hodnotit, každý zápas byl specifický.

Padlo vyjádření Libora Zábranského, že sezonu hodně ovlivnil nečekaný odchod Petera Muellera. Cítíte to také tak, že vám chyběl?
Samozřejmě chyběl, a hodně. Je to skvělý a zkušený hráč, který přispíval produktivitou. Hokej se hraje na góly, on byl navíc důležitý i v kabině – hodně komunikoval a bral si slovo. Takže ano, chyběl. Ale chyběli i další. Někteří kluci byli zranění a dohrávali to pomlácení, ale na to se nikdo nevymlouvá. Takový je hokej, zvlášť v play off. Musíme sportovně uznat, že soupeř byl lepší a zaslouženě postoupil.

Tušíte, co budete dělat v příštích dnech nebo týdnech?
Vůbec netuším. Teď jsem to úplně vytěsnil z hlavy. Soustředil jsem se jen na to, co se dělo tady. Program byl hrozně náročný, takže jsem nad ničím dalším nepřemýšlel. Uvidíme, jestli o mě bude pro mistrovství světa zájem. Pokud ano, mám to nastavené tak, že reprezentaci nikdy neodmítnu. Ale opravdu jsem nad tím zatím nepřemýšlel.

Červenka vystřelil postup. Sparta doma padla i podruhé a je zápas od vyřazení

Vždycky říkáte, že byste hrál pořád. Máte pořád dost sil?
Jasně. Teď je samozřejmě obrovské zklamání z vyřazení. Čekal jsem, že soupeře potrápíme víc. Věřili jsme si, ale musíme uznat jeho kvalitu – dokázal ty zápasy vždy překlopit na svou stranu. Osobně Dynamu přeju hodně štěstí do dalších bojů.

Myslíte, že Pardubice to letos dotáhnou k titulu?
K tomu bych se nerad vyjadřoval. Je to specifické a nevyzpytatelné. Nám se to loni povedlo, přestože jsme nebyli favoritem ani proti Spartě, ani proti Pardubicím. Mají kvalitní kádr, ale to mají i ostatní týmy. Těžko říct.

Potyčka před brankou během čtvrtfinálového utkání hokejové extraligy mezi Brnem a Pardubicemi

Můžete fanouškům říct, jestli zůstáváte v Kometě?
Mám platnou smlouvu a nemám žádné informace, že bych měl odcházet.

Budete teď sledovat hokej, nebo si dáte pauzu?
Uvidím podle nálady. Mrzí mě to, ale hokej miluju – je to celý můj život. Vždycky jsem ho sledoval i po vyřazení, takže si myslím, že se na něj alespoň občas podívám.

Fanoušci vám po posledním zápase tleskali a ocenili vás. Byli alespoň oni mistrovští?
Fanoušci byli úžasní. Chci jim poděkovat za celou sezonu. Brněnští fanoušci jsou nejlepší, patří jim obrovský dík. Hnali nás až do poslední vteřiny a věřili, že dáme gól. Bohužel se to nepovedlo, ale byli pro nás dalším členem týmu.

Jak na Dynamo? Napadat a zavřít ho v pásmu, radí Svoboda hráčům Komety

Jak hodnotíte sezonu?
Po vypadnutí ve čtvrtfinále ji nelze hodnotit pozitivně, ale na tým jsem hrdý. Měli jsme výkyvy, prošli jsme krizemi. Došli jsme do předkola, postoupili jsme dál, pak jsme narazili na silného soupeře. Nevymlouváme se – věřili jsme si, chtěli jsme navázat na minulou sezonu, ale nepovedlo se to. V tom je krása i tvrdost našeho sportu.

A z osobního hlediska?
To bych teď nehodnotil. Po vypadnutí v play off nejsou osobní statistiky podstatné. Je to spíš na pohledu trenérů. Myslím ale, že se každý z nás může podívat do zrcadla a říct si, že jsme tam nechali všechno.

Máte už informace, kdy se poprvé ukážete v nové hale?
To vůbec netuším. To je otázka na vedení, hlavně na Libora Zábranského, který to řeší.

Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
3:0
Kometa
Hradec Kr.
0:2
Třinec
Plzeň
2:1
Sparta
Liberec
0:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

ONLINE: Červenka vystřelil Pardubicím postup. Plzeň dostává na závěr přesilovku

Sledujeme online
Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a počtvrté za sebou postoupili mezi nejlepší čtyři týmy domácí extraligy. O...

23. března 2026  16:45,  aktualizováno  20:54

Mladou Boleslav opouští devět hokejistů. Pyrochta má údajně namířeno do Třince

Mladoboleslavský Pyrochta zakládá útočnou akci.

Devět hokejistů se loučí s extraligovou Mladou Boleslaví. Vedení Bruslařského klubu už nepočítá s obránci Alešem Čechem, Petrem Gewiesem, Tomášem Havlínem, Alexem Lintuniemim, Filipem Pyrochtou a...

23. března 2026

Prosadili rozšíření. Teď se svaz zase chystá juniorskou extraligu zúžit

Alois Hadamczik, prezident Českého svazu ledního hokeje.

Před třemi lety hokejový svaz rozšiřoval juniorskou extraligu ze 14 týmů na 16. Odborná hokejová veřejnost krok kritizovala: Sníží se kvalita, ztratí se konkurence, svaz chce akorát všechny uspokojit...

23. března 2026  18:59

Tisící kariérní zásah: pro Ovečkina důležitý, ale zastíněný. Mohlo být líp, znělo ze šatny

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Bez pompy, bez okázalých oslav, jen s kamennou tváří. Výraz Alexandra Ovečkina by vůbec nenapovídal, že jako druhý v historii NHL právě zaznamenal tisící kariérní gól v nejlepší hokejové soutěži na...

23. března 2026  16:18

Úvodnímu kolu Zlaté hokejky vládl Nečas před Pastrňákem, hlasy dostal i Tomek

Martin Nečas z Colorado Avalanche oslavuje gól.

První kolo ankety Zlatá hokejka ovládl útočník Martin Nečas z Colorada, druhý je osminásobný vítěz David Pastrňák z Bostonu a třetí Lukáš Dostál z Anaheimu. V elitní desítce výsledků úvodního...

23. března 2026  15:17

Dva góly nohou, opačné verdikty. Jak je to s kopnutím v extraligovém play off?

Liberecký Pérez se raduje z gólu do sítě Českých Budějovic.

Jste zmateni, jak hokejoví rozhodčí posuzují góly dosažené nohou? Jen v letošním play off extraligy došlo ke dvěma hraničním situacím. Kopl? Nebo puk jen nasměroval? Jednou gól Kladna proti Spartě...

23. března 2026  15:01

Čtrnáct měsíců a dost. Varaďa po nepovedené sezoně končí ve Vítkovicích

Trenér Vítkovic Václav Varaďa během utkání s Kladnem.

Mělo jít o spolupráci, která jen tak neskončí. Obě strany se ale rozchází už po čtrnácti měsících. Hokejové Vítkovice podle informací iDNES.cz odvolaly Václava Varaďu z pozice kouče i sportovního...

23. března 2026  14:42

Pochvaly od Jágra? Ty mi lichotí, těší Slafkovského. Rivalitu s Pastrňákem neřeší

Útočník Juraj Slafkovský z Montreal Canadiens slaví trefu proti Buffalo Sabres.

Poté, co se v roce 2022 stal jedničkou draftu, čelil talent slovenského hokeje Juraj Slafkovský obrovskému tlaku. Náročné fanoušky slavného Montrealu musel výkony přesvědčit, že vedení týmu nevybralo...

23. března 2026  14:30

Tragédie v NHL. Hokejová reportérka a její tři děti uhořely, případ řeší policie

Reportérka Jessi Pierce na zápas Minnesoty Wild.

Obrovské neštěstí v hokejovém světě. V sobotu v noci nalezli doma mrtvou hokejovou reportérku týmu Minnesota Wild Jessi Piercovou a její tři děti. Příčinu požáru vyšetřuje policie. „Celý náš tým je...

23. března 2026  13:15

Žádný dodatečný trest pro Weatherbyho za faul na Tomka. Pavlík zaplatí pokutu

Bitka hráčů Liberce a Karlových Varů po ošklivém zákroku Weatherbyho na...

Liberecký útočník Jasper Weatherby nedostane dodatečný trest za faul na karlovarského Petra Tomka ve druhém zápase čtvrtfinále play off hokejové extraligy. O rozhodnutí disciplinární komise...

23. března 2026  12:15

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Holík byl v pátek u porodu, v neděli přijel na rozbruslení a rozhodl zápas

Petr Holík ze Zlína v semifinále s Kolínem.

V pátek v Brně asistoval u narození své dcery Justýny, sobotu strávil v porodnici s ní a manželkou Lucií. V neděli dorazil do Zlína na dopolední rozbruslení, aby v podvečer rozhodl v prodloužení...

23. března 2026  9:52

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

21. března 2026  21:47,  aktualizováno  23. 3. 9:15

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.