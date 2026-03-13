Tipsport extraliga 2025/26

Jedno na cestu a jedno pro kustody Motoru. Flek po postupu Brna sháněl piva

Jiří Černý
  21:21
Třetím postupujícím z předkola play off extraligy je Kometa Brno. O pokračování obhájce titulu rozhodli brankami Adam Zbořil a Kristián Pospíšil, když Brno zvládlo i druhý duel na ledě soupeře, tentokrát 3:2 a sérii celkově 3:1 na zápasy. Kapitána brněnských hokejistů Jakuba Fleka tak nemrzelo, že z ledu pospíchal pro pivo, aby splatil prohranou sázku s kustody soupeře.
Kometa Brno slaví gól do sítě Českých Budějovic. Zleva Arttu Illomäki, zády Libor Zábranský mladší, kapitán Jakub Flek a Tomáš Zohorna. | foto: Václav Pancer, ČTK

Kam jste z ledu tolik pospíchal?
Pro pivo. Ne pro sebe, já ho hned odevzdal! To byla sázka s kluky z realizačního týmu Motoru. Psali jsme si před sérií, že kdo vyhraje, platí tomu druhému pivo. Taková kamarádská sázka.

Vy byste si po vítězství zápasu i sérii jedno nezasloužil?
Asi si jedno v autobuse také otevřu, ať se mi dobře spí. Snad tam nějaké zbude.

Jste rádi, že netáhnete sérii zpět do Brna k rozhodujícímu duelu?
Rozhodně, ušetří to nervy i síly. Těch to i tak stálo hodně. Klobouk dolů před kluky z Budějovic. Hráli výborně, nic nám nedali zadarmo. Byl to navíc fat tvrdý souboj. Ale ještě nám síly zbyly.

Dnes jste vedli 2:0, přišlo podvědomé bránění náskoku, který se během tří minut v druhé třetině rozplynul?
Trošku nás to do zadku hryzlo. Zbytečně jsme ztráceli puky u modrých čar, jak na útočné, tak i na naší. Byli jsme trochu laxní, nebyla tam tvrdost a chyběl nám správný důraz.

Ke konci základní části jste byl trochu mimo náladu, už je to lepší?
Co se stalo, stalo se. Já se za ten rozhovor omluvil. A play off je něco jiného. Zase hrajeme jako tým, stejně jako loni a je jedno, kdo dá gól či brání.

Chtěl jsem jít pryč. Flek odbyl rozhovor, naštvaly ho otázky. Reportérce se omluvil

Cítíte, že se Kometa zase rozjíždí do loňského play off módu?
Věřím, že ano. Některé zápasy jsme se trochu hledali, byla tam nervozita a nikdo nechtěl chybovat. Teď do sebe ale výhrou nalejeme správné sebevědomí a budeme pokračovat.

V závislosti na výsledku série Kladna s pražskou Spartou vás čekají buď Pardubice, nebo Plzeň. Koho potkáte raději?
Je to úplně jedno. Když chcete vyhrát titul, musíte porazit každého. Každý soupeř má navíc kvalitu. Jmenované týmy sice hrají každý trochu jinak, ale pro oba platí, že celou sezonu prokazovali, jak dobré jsou to mančafty.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
1:2
Kladno
Kometa
2:1
České Budějovice
Pardubice
Plzeň
Liberec
Karlovy Vary
Hradec Kr.
Třinec

