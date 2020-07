Budou ohromně chybět, říká Flek o odchodu útočných parťáků

„Odchod Dávida i Tomáše nás velmi mrzí. Nicméně musíme se s tím vypořádat. Pevně věřím, že se nám podaří oba hráče nahradit a jejich odchod nebude pro mužstvo citelným zásahem,“ přeje si asistent trenéra Tomáš Mariška.



Samotný Jakub Flek také lituje odchodu obou útočných hvězd do Liberce. „Budou ohromně chybět. O to více musím na sobě pracovat, abych dokázal mužstvo táhnout tak jako v minulém roce. Jinak nějak veliký tlak na sobě necítím. Makám na sobě od prvních minut přípravy a na novou sezonu se ohromně těším,“ říká pravé křídlo loňského prvního útoku.

Jak už bylo napsáno, tak Rachůnek s Grígerem budou oblékat dres Bílých tygrů v Liberci. „Já klukům přeji jen to nejlepší. Z mého pohledu odešli do klubu, který patří mezi nejlepší organizace v naší republice. Věřím, že jim to tam bude padat tak, jako když hráli ve Varech, ale doufám, že zrovna v zápasech proti nám tolik branek dávat nebudou,“ přidává Flek.

Liberecký celek bude jedním ze soupeřů, se kterým se Energie střetne už během přípravy. „Nemyslím, že bychom se nějak vzájemně hecovali. Já osobně půjdu do utkání stejně jako do každého jiného s tím, že si to chci užít. Těším se, až se začne hrát,“ netrpělivě očekává subtilní forvard začátek sezony.

Jedno zklamání ale Jakub Flek cítí. „Loni jsem se soustředil na play off, do kterého jsme se dostali po devíti letech. Byl to náš týmový vrchol sezony. Bohužel nakonec jsme z toho nic neměli. To, jestli jsme mohli dojít daleko nebo jestli se někdo z našeho týmu mohl podívat na mistrovství světa, se dneska už nedozvíme,“ povzdech si.

Poprat se o reprezentační dres chce Flek i v letošní sezoně. „Bude to záležet jenom na mně, jaké budu podávat výkony. Za šanci bych byl samozřejmě moc rád. Národní mužstvo je to to nejvíc, čeho můžu dosáhnout,“ dává si další cíl do nové sezony.

Zpět ale k letní přípravě a nejbližšímu nadcházejícímu období. „Teď je čas na dovolenou, takže si na chvilku odpočinu. Plánujeme nějaký wellness pobyt v Čechách s partou kamarádů a jejich přítelkyněmi. Pak se začnu individuálně připravovat a trénovat, než se na konci července sejdeme a půjdeme na led,“ popisuje Flek nejbližší časové období.

A jak je spokojený s posledními dvěma měsíci, tedy se suchou přípravou? „Tak samozřejmě jsou nějaké části, které nikoho moc nebaví, ale jsou tam také věci, které si užívám. Makali jsme v dobré partě a myslím si, že jsem přípravu zvládl,“ ohlíží se za poslední dobou.

Samotná suchá příprava měla velmi pestrý program. „Jsme hokejisté, takže nás nejvíce baví kolektivní hry. Jestli je to fotbal nebo basketbal, je jedno. Jinak já jsem si užil tréninky MMA u Michala Madeje v Chodově,“ vyzvedává jednu z oblíbených činností.

Zápas v MMA je pro mnoho hokejistů velikým přínosem. „Mě to moc baví. Co se týče dalších hráčů, tak během léta budeme chodit na tréninky s Oldou Kotvanem. Ten se ale MMA věnoval už dříve, než přišel do Karlových Varů,“ dodal Jakub Flek na závěr.