Brněnská Kometa prolomila svoji šestizápasovou šňůru proher ve velkém stylu. V prvním domácím utkání pod novým trenérem Jiřím Horáčkem rozstřílela Litvínov nejvyšší výhrou v sezoně 7:2. „Jsme hrozně šťastní, že jsme dnešní vítězství dokázali uhrát. Obrovsky si výhry vážíme, kluci k tomu dnes parádně přistoupili,“ neskrýval nadšení trenér domácích Jiří Horáček.
Jakub Kos z Brna (vlevo) ve snaze odzbrojit Quinna Schmiemanna z Litvínova.

Jakub Kos z Brna (vlevo) ve snaze odzbrojit Quinna Schmiemanna z Litvínova. | foto: ČTK

Litvínovský Schmiemann si vyšlápl na svého protihráče.
Brněnský brankář Aleš Stezka.
Aleš Stezka inkasuje gól v zápase s Litvínovem.
Litvínovský gólman Tomek a jeho kolega Czuczman se snaží zabránit Tomáši...
Hvězdou utkání se stal domácí Kristián Pospíšil. Slovenský útočník, který se včera dozvěděl, že se ho olympiáda v Itálii týkat nebude, si dnes alespoň částečně spravil chuť dvěma góly a na další dva přihrál Hynkovi Zohornovi.

„Jsme rád, že to klukům v první lajně klape a doufám, že ve stejném duchu budou pokračovat i nadále. Jsou to tři výborní hokejisti, takže volba nechat první formaci byla jasná,“ doplnil Horáček.

Horáček? Není to hodnej polda, má jasno Zohorna. Nový kouč Brna vyhlíží změny

Právě mladší z bratrů Zohornových nahradil v posledních dvou zápasech Jakuba Fleka v roli kapitána. „Přišla na mě chřipka, ještě mě trochu trápí kašel, ale věděl jsem, že v první třetině to prodýchám. Kdybych nebyl ready do zápasu, tak do něj nejdu, ale už jsem cítil, že jsem fit a hlavně jsme museli zlomit sérii proher,“ rozvedl Flek důvod své absence.

Kapitán Komety se díky dobrým výkonů první formace posunul do té druhé a byl při svém návratu po nemoci při chuti, aktivní výkon korunoval ve 32. minutě, kdy prostřelil litvínovského Tomka a zvrátil utkání na stranu Komety. „Mohl jsem dát víc gólů, ale čert to vem při takovém výsledku. Podali jsme výborný výkon, který jsme potřebovali jako sůl,“ dodává.

Kvůli nemoci zmeškal Flek i pondělní odvolání trenéra Kamila Pokorného. „Mrzí mě to, Kamil je skvělý člověk. Nemyslím si, že to bylo o něm, bylo v první řadě o nás. Loni jsme s ním vyhrál titul, kdy všechno fungovalo jak mělo. Měli jsme teď trochu horší období, i na něj toho bylo určitě moc, všechno si to hodně bral. I to ale k hokeji bohužel patří,“ komentoval odvolání kouče kapitán Komety.

Nový kouč brněnských hokejistů Jiří Horáček (vlevo) diriguje své hráče.

Třiatřicetiletý útočník dnešním výkonem oslavil nominaci na olympijské hry, kde se ve výběru trenéra Rulíka objevil jako jediný hráč, který nemá zkušenost se zámořským hokejem.

„Cpu do sebe vitamíny, abych byl fit. Je to splněný sen, neskutečně si toho vážím. Beru to jako vrchol mojí kariéry, navíc ve společnosti takových hráčů, je to pohádka. Doufám, že předvedeme co nejlepší výkony a dovezeme dobrý výsledek,“ okomentoval své povolání do národního týmu Flek.

Třetí a čtvrtá branka domácích přinesla i bodové oživení Libora Zábranského, který si po osmi zápasech bez bodu připsal rovnou dvě asistence. Po šesti zápasech se gólově prosadil i Lukáš Cingeľ, třetí branku v sezoně přidal dvaadvacetiletý Jakub Kos.

Brno skóre zápasu otevřelo v sedmé minutě, kdy se po přihrávce Tomáše Zohorny poprvé v zápase prosadil Pospíšil. Do kabin se tak po prvním dvacetiminutovce šlo za stavu 1:0 pro domácí.

Kometě opětovně nevyšel začátek třetiny, tentokrát té druhé, kdy se Litvínovu po gólu Zygmunta povedlo utkání vyrovnat. „Měli jsme tam horší sedmiminutovku, kdy nám to tam trošku zahaprovalo. Přišla ale rychlá změna pokynů a pokračovali jsme v dobré práci,“ popsal úvod třetiny Horáček.

Brněnský Hynek Zohorna se snaží vyzrát na litvínovského gólmana Tomka.

Podobně vývoj na začátku druhého dějství viděl i trenér hostí Jakub Petr.„Stěžejní byla druhá třetina, vyrovnali jsme na 1:1, dostávali jsme Kometu pod tlak, měli jsme tam šance. Pak přišla hloupá chyba, skvělé přečíslení čtyři na tři, ale s tím ještě dokážu žít. Co ale nelze akceptovat jsou góly třetí, čtvrtý, potažmo i ty další, kde to jsou jednoduché věci v předbrankovém prostoru a to jednoznačně rozhodlo zápas. Na našem vystoupení mě mrzí chybějící pokora,“ hodnotil.

V půlce zápasu ale začala Kometa jasně dominovat. Ještě v druhé třetině se postupně prosadili Jakubové Flek a Kos, další branku přidal i Hynek Zohorna.

Útěchou hokejistům Litvínova mohla být využitá přesilovka, kdy ve 47. minutě snížil na 4:2 Matěj Maštalířský. Právě v této statistice je totiž tým z ústeckého kraje nejhorší.

Obrat se ale nekonal, naopak druhé góly přidali Pospíšil se Zohornou, branku zapsal i Lukáš Cingeľ. Kometa tak doma porazila Litvínov 7:2.

Litvínovský gólman Tomek a jeho kolega Czuczman se snaží zabránit Tomáši Zohornovi v ohrožení branky.

Brno v zápase proti poslednímu týmu extraligové tabulky prolomilo smůlu v koncovce. V posledních zápasech totiž Kometa nebyla schopná prorazit obranný val soupeřů. „Cítil jsem zodpovědnost za ty minulé výkony. I já jsem tam měl dost šancí, které jsem měl proměnit. Kdybych nějaké dal, třeba jsme tu šňůru mohli zlomit dřív,“ popisoval Flek.

Na výhru můžou hokejisti Komety navázat už v neděli, kdy se v rámci 41. kola extraligy doma utkají s Mladou Boleslaví. Litvínov si ve stejný den může spravit chuť na ledě Karlových Varů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 39 21 3 6 9 123:89 75
2. HC Škoda PlzeňPlzeň 39 18 3 7 11 109:78 67
3. HC Oceláři TřinecTřinec 40 18 6 1 15 119:100 67
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 39 19 3 2 15 98:99 65
5. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 38 17 6 1 14 103:90 64
6. Bílí Tygři LiberecLiberec 38 17 2 5 14 97:91 60
7. HC Sparta PrahaSparta 37 16 4 3 14 114:96 59
8. HC Vítkovice RideraVítkovice 42 16 4 3 19 112:122 59
9. HC OlomoucOlomouc 41 17 3 2 19 97:116 59
10. HC Kometa BrnoKometa 39 16 2 5 16 107:107 57
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 38 14 5 3 16 100:103 55
12. Rytíři KladnoKladno 40 12 4 5 19 96:114 49
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 38 12 3 3 20 76:105 45
14. HC Verva LitvínovLitvínov 40 11 2 4 23 87:128 41
