Hvězdou utkání se stal domácí Kristián Pospíšil. Slovenský útočník, který se včera dozvěděl, že se ho olympiáda v Itálii týkat nebude, si dnes alespoň částečně spravil chuť dvěma góly a na další dva přihrál Hynkovi Zohornovi.
„Jsme rád, že to klukům v první lajně klape a doufám, že ve stejném duchu budou pokračovat i nadále. Jsou to tři výborní hokejisti, takže volba nechat první formaci byla jasná,“ doplnil Horáček.
Právě mladší z bratrů Zohornových nahradil v posledních dvou zápasech Jakuba Fleka v roli kapitána. „Přišla na mě chřipka, ještě mě trochu trápí kašel, ale věděl jsem, že v první třetině to prodýchám. Kdybych nebyl ready do zápasu, tak do něj nejdu, ale už jsem cítil, že jsem fit a hlavně jsme museli zlomit sérii proher,“ rozvedl Flek důvod své absence.
Kapitán Komety se díky dobrým výkonů první formace posunul do té druhé a byl při svém návratu po nemoci při chuti, aktivní výkon korunoval ve 32. minutě, kdy prostřelil litvínovského Tomka a zvrátil utkání na stranu Komety. „Mohl jsem dát víc gólů, ale čert to vem při takovém výsledku. Podali jsme výborný výkon, který jsme potřebovali jako sůl,“ dodává.
Kvůli nemoci zmeškal Flek i pondělní odvolání trenéra Kamila Pokorného. „Mrzí mě to, Kamil je skvělý člověk. Nemyslím si, že to bylo o něm, bylo v první řadě o nás. Loni jsme s ním vyhrál titul, kdy všechno fungovalo jak mělo. Měli jsme teď trochu horší období, i na něj toho bylo určitě moc, všechno si to hodně bral. I to ale k hokeji bohužel patří,“ komentoval odvolání kouče kapitán Komety.
Třiatřicetiletý útočník dnešním výkonem oslavil nominaci na olympijské hry, kde se ve výběru trenéra Rulíka objevil jako jediný hráč, který nemá zkušenost se zámořským hokejem.
„Cpu do sebe vitamíny, abych byl fit. Je to splněný sen, neskutečně si toho vážím. Beru to jako vrchol mojí kariéry, navíc ve společnosti takových hráčů, je to pohádka. Doufám, že předvedeme co nejlepší výkony a dovezeme dobrý výsledek,“ okomentoval své povolání do národního týmu Flek.
Třetí a čtvrtá branka domácích přinesla i bodové oživení Libora Zábranského, který si po osmi zápasech bez bodu připsal rovnou dvě asistence. Po šesti zápasech se gólově prosadil i Lukáš Cingeľ, třetí branku v sezoně přidal dvaadvacetiletý Jakub Kos.
Brno skóre zápasu otevřelo v sedmé minutě, kdy se po přihrávce Tomáše Zohorny poprvé v zápase prosadil Pospíšil. Do kabin se tak po prvním dvacetiminutovce šlo za stavu 1:0 pro domácí.
Kometě opětovně nevyšel začátek třetiny, tentokrát té druhé, kdy se Litvínovu po gólu Zygmunta povedlo utkání vyrovnat. „Měli jsme tam horší sedmiminutovku, kdy nám to tam trošku zahaprovalo. Přišla ale rychlá změna pokynů a pokračovali jsme v dobré práci,“ popsal úvod třetiny Horáček.
Podobně vývoj na začátku druhého dějství viděl i trenér hostí Jakub Petr.„Stěžejní byla druhá třetina, vyrovnali jsme na 1:1, dostávali jsme Kometu pod tlak, měli jsme tam šance. Pak přišla hloupá chyba, skvělé přečíslení čtyři na tři, ale s tím ještě dokážu žít. Co ale nelze akceptovat jsou góly třetí, čtvrtý, potažmo i ty další, kde to jsou jednoduché věci v předbrankovém prostoru a to jednoznačně rozhodlo zápas. Na našem vystoupení mě mrzí chybějící pokora,“ hodnotil.
V půlce zápasu ale začala Kometa jasně dominovat. Ještě v druhé třetině se postupně prosadili Jakubové Flek a Kos, další branku přidal i Hynek Zohorna.
Útěchou hokejistům Litvínova mohla být využitá přesilovka, kdy ve 47. minutě snížil na 4:2 Matěj Maštalířský. Právě v této statistice je totiž tým z ústeckého kraje nejhorší.
Obrat se ale nekonal, naopak druhé góly přidali Pospíšil se Zohornou, branku zapsal i Lukáš Cingeľ. Kometa tak doma porazila Litvínov 7:2.
Brno v zápase proti poslednímu týmu extraligové tabulky prolomilo smůlu v koncovce. V posledních zápasech totiž Kometa nebyla schopná prorazit obranný val soupeřů. „Cítil jsem zodpovědnost za ty minulé výkony. I já jsem tam měl dost šancí, které jsem měl proměnit. Kdybych nějaké dal, třeba jsme tu šňůru mohli zlomit dřív,“ popisoval Flek.
Na výhru můžou hokejisti Komety navázat už v neděli, kdy se v rámci 41. kola extraligy doma utkají s Mladou Boleslaví. Litvínov si ve stejný den může spravit chuť na ledě Karlových Varů.