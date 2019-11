Neměli jsme co balit, nebáli se a vyšlo to, radoval se zlínský hrdina

Co vás nakoplo, když jste ve 29. minutě třemi góly během 106 vteřin prohrávali 0:3?

Hodně nám pomohl první šťastný gól (od Sedláčkovy nohy se puk odrazil do branky). Bavili jsme se s klukama, že nám stačí jeden gól, že to z nás spadne, což se potvrdilo. Potřebujeme dát gól, abychom uvěřili, že máme na to uspět.

Přesto, prohrávat 0:3...

Pořád i za toho nepříjemného stavu bylo do konce půl zápasu, takže stát se mohlo cokoliv. Neměli jsme co balit. A když jsme snížili na 3:2, už jsme věděli, že se s nimi dá hrát.

Čím to bylo, že jste dostali tři góly za 106 vteřin?

Měli jsme tam výpadek, to se nám nesmí stávat. A byl jsme u všech těch tří gólů.

Co se po těch vašich prvních dvou brankách změnilo?

Dostávali jsme se více do šancí, ale celou dobu bylo utkání vyrovnané. Jen jsme na tu chvilku přestali hrát, ale naštěstí jsme se do zápasu znovu rychle dostali a stejně jako jim i nám ty dva góly napadaly rychle za sebou.

Zajímavé bylo, že první a druhý gól jste dali hned po té, co jste nevyužili přesilovky...

Už jsme klepali na led, že jsou tři vteřiny do konce. Ale ona ta přesilovka ještě doznívá, nějakou dobu trvá, než se ten kluk z trestné lavice vrátí. Vyšlo nám to.

Do utkání jste se ale vraceli třikrát. Prohrávali jste 0:3, po té 2:4 a i v nájezdech jste dotahovali.

Byl to takový stíhací závod. Larry (asistent trenéra Martin Hamrlík) nám napsal takový motivační papír, že se nesmíme bát vyhrát. Tak jsme se nebáli a dopadlo to dobře.

Vy jste při svém nájezdu ukázal velice šikovné ruce, jak jste zakončil bekhendem pod horní tyč.

Nájezdy jsem jel už dříve v Přerově a udělal jsem to stejné. Zavřel mi lapačku, tak to byl pravák do bekhendu. Nechci říct šikovný pravák, ale prostě pravák do bekhendu. Už jsem tak nájezd proměnil, takže jsem si věřil.

Ale i vaši spoluhráči nájezdy zvládli výborně. Čím to bylo?

Byl tady výborný led. Nevím, jestli můžu pochválit třinecké ledaře, ale je to tak. Na takovém ledě jdou nájezdy o dost jednodušeji.