Chromiak vyměnil Kanadu za Plzeň a hlásí: Chci, aby ve mně trenéři měli důvěru

Talentovaný obránce nakoukl již v šestnácti letech do dospělého hokeje, když nastoupil ve druhé slovenské lize za Dubnici. Hned následující rok se v dresu Trenčína objevil i ve slovenské nejvyšší soutěži a zároveň si vybojoval místo na mistrovství světa hráčů do 18 let.
V sezoně 2022/23 se Chromiak rozhodl pro zásadní krok a odešel do kanadské OHL. Za oceánem během čtyř sezon odehrál 267 utkání, v nichž nasbíral 131 bodů. Přestože byl velmi produktivním obráncem, nechce být vnímán jen jako ofenzivní hráč.
„Nedá se to posuzovat jen podle bodů, přece jen je to pořád juniorka a gólů tam padá víc než v profesionálním hokeji. Je pravda, že poslední sezona mi z pohledu produktivity vyšla dobře, takže možná i to hrálo roli v přestupu do Plzně,“ hlásí nadějný bek.
„Přesto ofenziva je jedna věc, ale pro obránce je důležitá hlavně práce dozadu. Dnes už podle mě každý hráč musí umět bránit. Chci, aby ve mně trenéři měli důvěru i směrem do defenzivy a právě na to se budu chtít v novém působišti hlavně ze začátku zaměřit,“ doplňuje.
„Kanadská zkušenost mi dala opravdu hodně. Šel jsem tam s tím, že budu mít větší šanci na draft, což se nakonec nepovedlo. První dva roky byly trochu pomalejší, ale po trejdu do Kitchener Rangers se to dost zlomilo. Hrál jsem hodně minut, měli jsme dlouhou sezonu a ten posun byl obrovský,“ ohlíží se Chromiak za zámořským angažmá.
Právě v Kitcheneru si během svého působení získal velký respekt, a když odcházel tak o něm generální manažer prohlásil, že je jeden z nejlepších kluků, které v týmu měl.
„Měl jsem tam zůstat celou sezonu, ale pak přišel z AHL obránce, jenž byl předtím kapitán, a já musel být vyměněný. Pamatuju si, že generální manažer říkal, že to bylo jedno z nejtěžších rozhodnutí, které udělal. Měli jsme tam skvělý kolektiv, všichni drželi při sobě a dodnes na to období vzpomínám strašně rád.“
Pomáhají mu i rady od staršího bratra
Po přestupu na západ Čech zahájil Chromiak s novým týmem letní přípravu. První dny věnoval především seznamováním s prostředím a spoluhráči.
„Pomalu se tady adaptuju. Je to pro mne nové, asi čtyři roky jsem neměl letní přípravu s týmem, vždycky jen individuální,“ podotýká s tím, že právě sžití s týmem bylo pro něj po návratu ze zámoří důležitou věcí. „Je to můj první rok v novém mužstvu. Ani jsem nepřemýšlel o individuálním tréninku, chtěl jsem absolvovat všechno s mužstvem,“ vysvětluje Chromiak.
Do Plzně ho přivedlo rozhodování o další budoucnosti po konci juniorské kariéry v Kanadě. „Byl to poslední rok, kdy jsem mohl hrát v OHL, a přemýšlel jsem nad několika možnostmi. Jednou z nich byla i škola, ale někdy koncem minulého roku se ozvala Plzeň. A myslím si, že v mém věku už byl správný čas udělat další krok v kariéře.“
Další studium momentálně neplánuje, po návratu ale musí řešit řadu praktických věcí. „Teď hlavně musím vyřídit povinnosti kolem úřadů, protože jsem byl čtyři roky v Kanadě a neměl jsem třeba ani pojištění. Takže nejdřív potřebuju zařídit tyhle věci, ale studium zatím v plánu není,“ dodává nová tvář plzeňské kabiny.
Po přechodu do české extraligy si bude muset zvyknout také na širší kluziště „Uvidím, jak rychle se s tím vyrovnám. Možná to bude chvíli trvat, ale na větším hřišti jsem vyrůstal odmalička a až před čtyřmi lety jsem přešel na kanadský styl. Navíc i přes léto trénuju na evropském ledě, takže doufám, že adaptace bude rychlá,“ říká Chromiak.
Do budoucna má vysoké ambice a věří, že mu nové angažmá pomůže v dalším hokejovém růstu. Zároveň ale zůstává nohama na zemi. „Teď se hlavně soustředím na letní přípravu. Když ji neodmakám dobře, můžu zapomenout na to, že budu mít dobrou sezonu. Nechci se dívat moc dopředu, protože nikdy nevíte, co se může stát. Ale když budu tvrdě pracovat, mám největší šanci tady uspět,“ zdůrazňuje.
Velkou oporou je mu starší bratr Martin, jenž byl před šesti lety draftován klubem Los Angeles Kings. Následně působil především na farmě Ontario Reign, kde se postupně zařadil mezi důležité ofenzivní hráče týmu.
„Voláme si často, máme velmi dobrý vztah. Sleduje moje zápasy a vždycky mi řekne, co mám zlepšit. Rozumí tomu, protože sám hraje profesionální hokej a ví, co trenéři nebo skauti hledají. Vím, že mu můžu věřit a že mi vždy řekne pravdu,“ prozradil Chromiak.
Zda dokáže zkušenosti nasbírané v Kanadě přenést i do extraligového hokeje ukáže následující sezona v dresu Škody. „Jakuba jsme měli dlouhodobě nakoukaného ze zámořské juniorské soutěže. Je to perspektivní kluk, který má nejlepší roky před sebou. Budeme s ním dál pracovat a posouvat ho na vyšší úroveň. Věřím, že to bude dobré,“ uvedl na adresu mladého beka trenér Josef Jandač.