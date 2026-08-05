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Tipsport extraliga 2026/27

Vegas mi otevřelo oči. I největší hvězdy makají naplno, ví posila Komety Brabenec

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  15:30

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Po pěti letech strávených v zámoří se Jakub Brabenec (na snímku v bílém dresu) před sezonou vrátil zpět do brněnské Komety, která by si měla v letošním ročníku extraligy odbýt premiéru v nové hale. (3. srpna 2026) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Dál bojovat o NHL, nebo zamířit domů. Jakub Brabenec se po pětileté zámořské anabázi rozhodl pro variantu B, návrat do brněnské Komety. Není sám, stejnou cestu zvolilo i osm dalších navrátilců. „Jsem rád, že můžu být zpátky doma a s klukama, s nimiž jsem vyrůstal. Těším se, až to vypukne,“ zasnil se dvaadvacetiletý útočník.

Jak jste se za pět let za oceánem změnil?
Vyrostl jsem z kluka v chlapa a hodně se osamostatnil. Tři roky jsem byl úplně sám v Americe, předtím dva roky v Kanadě v hostitelské rodině. Je to životní zkušenost a těším se, co přijde teď.

Co říkáte na to, kolik odchovanců se vás teď sešlo v Kometě?
Je to super. Bylo to největší lákadlo, když se řešilo, jestli se vrátím.

Na koho jste se nejvíc těšil?
Asi na všechny. Slyšel jsem a teď taky vidím, že je tu skvělá parta. Určitě jsem se hodně těšil na kluky, se kterými jsem byl odmalička, jako jsou Libor (Zábranský mladší – pozn. red.), Kuncík (Michal Kunc) nebo Svozka (Stanislav Svozil), s nimiž jsme se vídali denně. Je hezké být zase pospolu.

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Jaké jsou vaše první pocity z návratu domů a do Komety?`
Jsou skvělé. Po pěti letech jsem zpátky doma, je to něco, o čem jsem dlouho snil. Jsem rád, že můžu být znovu doma a s kluky, se kterými jsem vyrůstal. Už jsme navíc začali na ledě a těším se, až sezona začne.

Jakou roli v týmu byste si představoval?
Na to se tak nějak nedívám. Jsem tu, abych pomohl týmu, co nejvíc umím. Dám tomu všechno. Udělám pro tým cokoliv, co bude potřeba. Přijmu jakoukoliv roli, jakou dostanu.

Poslední tři roky jste byl v organizaci Vegas Golden Knights, za jejíž farmářský tým Henderson jste hrál. Jaká to byla zkušenost?
Super. Minulý rok jsem tam letěl už začátkem srpna a byl tam dřív než ostatní. Viděl jsem Jacka Eichela, jak se o sebe stará a trénuje. To mi hodně otevřelo oči, že i největší hvězdy makají, jak makají. Je to obrovská zkušenost a snažil jsem si z ní vzít co nejvíc.

Když jste se pohyboval v Las Vegas, co vy a kasino?
Nic. Od začátku, co jsem tam byl, tak mě učili, abych byl na takové věci opatrný. My tam moc nechodili, jen občas na nějakou týmovou akci, protože tam je vesměs všechno kasino. Restaurace jsou v kasinu, dokonce když jedete na benzinku, tak tam taky. Bylo to ujeté a člověk se tomu nevyhne.

Byla za tři roky v Americe šance připsat si aspoň jeden start v NHL?
V minulé sezoně jsme měli dobrý start. Začínali jsme s Braedenem Bowmanem a na farmě měli dobré zápasy. Povolávák do hlavního týmu dostal on a nahoře byl skoro celý rok. Snažil jsem se dělat, co umím, ale ta šance mezi centry byla fakt malá. Jde o to si z toho nic nedělat a pracovat, jak nejlíp umím. Upřímně ale moc prostoru jít nahoru nebylo.

Hlodá červíček, že to v zámoří od vás mohlo být lepší?
To může být vždy. Očekávání mám od sebe vždy nejvyšší. Je ale hrozně těžké to takhle posoudit, udělal jsem všechno pro to, abych se tam dostal a nechal tam všechno. Není to něco, co bych si vyčítal. Jdu dál s čistou hlavou a uvidíme.

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Co rozhodlo pro návrat do Evropy?
Řešil jsem to tak nějak od Vánoc, že bych chtěl do jiného týmu, ale to zase nechtělo Vegas. Takže jsem od Vánoc přemýšlel, co a jak, jestli jít evropskou cestou, nebo to rok vydržet. Nakonec jsme se shodli, že půjdu sem, kvůli reprezentaci i tím, že extraliga jde extrémně nahoru.

Pokusíte se ještě o návrat do zámoří?
Vrátka nezavírám. Chci teď ale Kometě dát to, co mám, a udělat pro ni všechno.

Jaké budete mít s dalšími kluky odchovanci ambice do následující sezony?
V Kometě vždy byly a budou nejvyšší ambice, všichni jsou připraveni dát do toho úplně všechno, konkrétně my, co jsme se vrátili, zase dokázat, že se vracíme zaslouženě a jako vyspělí hráči a že týmu pomůžeme.

Lákala vás k návratu i nová brněnská aréna?
Určitě. Bylo to jedno z velkých lákadel návratu. Zatím jsem v ní ještě nebyl, ale už se těším, až tam budeme.

Pardubice znovu skládají nabitý tým plný hvězd. Budou podle vás hlavním favoritem?
To je těžké říct. Pro nás bude hlavní soustředit se sami na sebe a nekoukat na ostatní. Chceme jít krok po kroku a hrát co nejlépe naši hru.

Budete teď hokej víc řešit i s tátou Kamilem?
Myslím, že to tak bude. Táta ale sledoval každý můj zápas, i když jsem byl za oceánem. O hokeji se bavíme denně, takže v tom budeme pokračovat. Taky jsme hodně probírali, jestli se vrátit, nebo ne.

Váš bratr Jan míří od nové sezony do kanadské juniorky, kde si zahraje WHL za Spokane. Co říkáte na jeho krok?
Bavili jsme se o tom denně, zjišťoval informace, jaké to tam bylo. Super pro něj, že to vyšlo a jedině dobře, že ho vzali. Myslím si, že je to dobrý krok, ale až čas ukáže.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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