Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

Legendární hokejový útočník Jaromír Jágr uvedl, že už jej fanoušci asi na ledě už neuvidí. Druhý nejproduktivnější hráč historie NHL odehrál v této sezoně za extraligové Kladno šest utkání a naposledy nastoupil 21. prosince při porážce v Liberci 1:4. Možný konec kariéry naznačil Jágr v pátek během on-line rozhovoru na svém instagramovém účtu.

Kladenský útočník Jaromír Jágr | foto: ČTK

„Mě už neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak,“ řekl Jágr, který oslavil v neděli 54. narozeniny.

„Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o 15 let. Ale chodím si občas zabruslit,“ přidal ještě.

Během olympijské přestávky o návrat do zápasového rytmu nijak neusiluje. Netrénuje tak, aby mohl zase naskočit do kladenské sestavy. Ba naopak, relaxuje u sledování olympiády.

„Nedělám nic jiného, než že jím a koukám na televizi. Mám o čtyři pět kilo navíc. Pohyb je hrozně důležitý a nejtěžší je se donutit, když člověk nemusí. Snažím se si jít každý den zabruslit, pokud mám čas,“ dodal.

Připravujeme podrobnosti...

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 47 24 5 7 11 149:106 89
2. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 47 22 6 4 15 128:117 82
3. HC Škoda PlzeňPlzeň 47 21 5 8 13 130:97 81
4. Bílí Tygři LiberecLiberec 47 23 2 8 14 129:108 81
5. HC Oceláři TřinecTřinec 47 21 6 3 17 136:120 78
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 47 20 8 2 17 124:110 78
7. HC Sparta PrahaSparta 46 20 5 4 17 143:121 74
8. HC Kometa BrnoKometa 47 18 5 5 19 125:133 69
9. HC Vítkovice RideraVítkovice 47 17 4 5 21 122:142 64
10. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 47 16 5 5 21 126:135 63
11. HC OlomoucOlomouc 47 18 3 2 24 110:138 62
12. Rytíři KladnoKladno 47 15 5 6 21 114:123 61
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 46 15 5 4 22 92:122 59
14. HC Verva LitvínovLitvínov 47 11 3 4 29 100:156 43
Nemá v Evropě obdoby, rozplývají se hokejisté nad novou třebíčskou arénou

Zimní stadion města Třebíče – KHNP Aréna hlásí, že k dokonalé proměně už chybí...

Necelé dva roky trvala rekonstrukce třebíčského hokejového stánku, nyní je u konce. Novotou zářící třebíčská aréna už má za sebou úspěšnou kolaudaci. Konečný výsledek předčil očekávání, podle mnohých...

19. února 2026  8:56

Konec herní pauzy. Liberečtí hokejisté doma vyzvou Drážďany

Hokejisté Liberce se radují z gólu Karlovým Varům.

Poslední extraligové utkání sehráli Bílí Tygři před téměř třemi týdny v Karlových Varech. Ve čtvrtek od 18 hodin je čeká atraktivní mezinárodní konfrontace, v domovské aréně vyzvou německý celek...

19. února 2026  8:28

