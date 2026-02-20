Jágrova kariéra zřejmě skončila. Musel by se stát zázrak, abych ještě hrál, prohlásil

„Mě už neuvidí. Asi ne. To by se musel stát nějaký zázrak,“ řekl Jágr, který oslavil v neděli 54. narozeniny.
„Musel by přijít bůh, vstoupit do mě a omladit mě o 15 let. Ale chodím si občas zabruslit,“ přidal ještě.
Během olympijské přestávky o návrat do zápasového rytmu nijak neusiluje. Netrénuje tak, aby mohl zase naskočit do kladenské sestavy. Ba naopak, relaxuje u sledování olympiády.
„Nedělám nic jiného, než že jím a koukám na televizi. Mám o čtyři pět kilo navíc. Pohyb je hrozně důležitý a nejtěžší je se donutit, když člověk nemusí. Snažím se si jít každý den zabruslit, pokud mám čas,“ dodal.
