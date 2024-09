Jágr posouvá střelecké limity. Smoleňák: Že zhubl? Přijďte se podívat do sprchy

„Opakuji co loni. Je to skvělé pro vás novináře, pro lidi, pro jeho dokument,“ vykládal Radek Smoleňák, kapitán Rytířů, když po páteční domácí výhře 4:2 a druhé děkovačce zaplul do kabiny. „My jsme taky rádi, ale Jarda je pro nás prostě jeden z nás. Je skvělé, že se trefil zrovna on, jenže pro nás byl důležitější ten třetí gól jako takový.“

Fenomén Jágr skóroval v mistrovském zápase poprvé od dubnové záchranářské baráže se Vsetínem. A v extralize poprvé od února 2023. V české nejvyšší soutěži šlo o jeho gól s pořadovým číslem 72.

„Je to legenda, hráli jsme ale proti Kladnu, ne proti Jágrovi,“ povídal sparťanský trenér Pavel Gross, který je pouze o čtyři roky starší než slavná osmašedesátka. „Klobouk dolů před ním. Já mám ráno problémy, vstanu a nevím, co všechno mě bolí, a on hraje hokej…“

Majitel Rytířů chvíli po půlce zápasu využil přesilovku jen dvě sekundy před jejím vypršením. Dostal kotouč k tyčce a z otočky ho procedil mezi Kořenářovy betony; domácí v tu chvíli vedli 3:0. Už předtím v Pardubicích si člen třetí útočné formace zapsal asistenci.

„I pro jeho sebevědomí je důležité, když dá gól. Každému hráči to zvedne náladu, je to povzbuzení do další práce. Každá pětka dnes přispěla velkým dílem,“ chválil Smoleňák, autor druhé branky Kladna.

Kladenský útočník Radek Smoleňák s dětmi oslavuje vítězství nad Spartou.

Když Jágra vyhlásili nejlepším hráčem domácích, hýřil úsměvy. Cenu mu předával už penzionovaný útočník Tomáš Plekanec, který před zápasem křtil knihu o sto letech kladenského hokeje.

Už před sezonou Jágr vyhlásil, že bude jeho poslední. Jeho kamarád a režisér Petr Větrovský s ním točí dokument, ani při gólovém večeru hokejového kmeta nechyběl. Hvězdný útočník v létě dřel a ve svém podcastu přiznal, že zeštíhlel. „Dvanáct kilo mám dole, minimálně osm kilo tuku,“ zvěstoval.

Smoleňák se rozesmál: „Přijďte se podívat do sprchy, jestli zhubl. Každý hráč pozná, když se cítí dobře. A když se on cítí fajn, jedině dobře!“

Pravé křídlo třetí útočné formace se evidentně dobře cítilo. Nejen na ledě. Před kabinou Jágr žertoval a mezi dveřmi objal a políbil svoji usměvavou přítelkyni Dominiku. Pohybovala se mezi novináři, dělá si totiž kurz na moderátorku a zrovna dostala za úkol udělat reportáž. Ani tak nezlomný veterán do mixzóny nepřišel.

A tak alespoň padaly dotazy na jeho statistický zápis. „Byl bych rád, kdybyste se mě na Jágra ptali celou sezonu,“ přál by kladenský trenér David Čermák, aby ve své produktivitě pokračoval.

Lepší Jágr, lepší Kladno? Možná to bude platit.

„Výhra nad Spartou nám ukázala, že nastavení, které se snažíme mít, funguje. Byla by blbost začít si myslet, že můžeme hrát jinak. Musíme dělat hity, blokovat střely, rvát se. My nebudeme dávat góly do prázdné brány, nějaké strko brko,“ zamyslel se Smoleňák. „Lidi se bavili. I kdyby to nedopadlo, odešli by s tím, že viděli tým, který dře jeden za druhého, za náš dres, za naše město. Ukázali jsme, že jsme jiný tým než loni.“

A to platí i pro Jágra.