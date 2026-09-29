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Tíha slavného jména? Spíš cítím hrdost, říká Modry. Hradec mu dohodil Bednář

Radomír Machek
  9:54

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Kevin Klíma slaví se spoluhráči na střídačce gól proti Liberci v předehrávce 4. kola extraligy. | foto: ČTK

Zahrál si necelé čtyři a půl minuty. Není to moc, navíc v zápase, kdy tým, ve kterém usiluje o angažmá, v Plzni těsně 1:2 prohrál. Přesto toto premiérové setkání s českou extraligou může obránce Jacob Modry brát jako první krok k tomu, aby jeho angažmá v Hradci Králové trvalo déle než právě zahájený zkouškový měsíc. „Bohužel to nedopadlo tak, jak jsme chtěli,“ komentoval svoji premiéru v české extralize sedmadvacetiletý hokejista.

Navazuje v ní na svého otce Jaroslava, borce, jenž za sebou má dlouholeté angažmá v NHL a v Česku patří nejen k uznávaným hráčům, ale i trenérům.

Váš otec je v Česku téměř legendou, zatímco vy česky nemluvíte a čekáte na český pas. Co vám řekl na možnost jít hrát do Hradce?
Měl opravdu radost! Bere to jako skvělý krok pro mě, těší mě, že mám jeho podporu. Jeho úspěchy tady jsou nezpochybnitelné, mají ho tady rádi, je to jeho domov.

Jaroslav Modrý v dresu LA Kings:

Nyní usilujete o první profesionální angažmá v Česku, ale jako kluk jste v Česku hrál. Jak na to vzpomínáte?
Velmi rád, vyrůstal jsem v Kladně, měli jsme tam tehdy skvělý tým. Super zážitek a opravdu jedinečná příležitost.

Nosíte slavné české hokejové jméno. Není to příliš svazující?
Nemyslím si, spíš to vidím jako hrdost. Nejen na jeho úspěchy, ale i na ty své. Jsem hrdý na to, že jsem Modry, že nosím toto příjmení, a snažím se každý den jednat správně. Což je také jediné, co v tomhle můžu ovlivnit.

Jak vůbec došlo na to, že jste v Hradci a že se tady pokoušíte získat trvalejší angažmá?
Mým agentem je Jaroslav Bednář, se kterým jsme mé nové angažmá hledali. Hradec uvítal, že jsem k dispozici, mně to přišlo jako dobrá příležitost pro obě strany.

Takže rychlá dohoda?
Ano. Je to tak trochu jako vichřice, ale v hokeji to tak chodí a já jsem nadšený, že v Hradci můžu být.

V profesionální kariéře jste hrál jen v Americe, co čekáte od české extraligy?
Výzvu, na kterou jsem, doufám, připravený. Možná se tady hraje trochu jinak než v Americe, ale Hradec podle mě hraje tak trochu severoamerickým stylem, který se vyznačuje velkou rychlostí a tempem.

Vaše role v něm?
Jsem tady proto, abych do toho vnesl trochu fyzické hry. Věřím, že ukážu, co umím hlavně v obranném pásmu, a tím týmu pomohu.

Poslední tři sezony jste strávil v nižší ECHL, která je považována za hodně, v uvozovkách řečeno, drsnou soutěž. Jakou zkušenost s ní máte vy?
Že se za ty tři roky dost změnila. Hlavně poslední rok už byl dost jiný. První dva roky považuji opravdu za drsné a náročné, nyní se jde spíše cestou rozvoje mladých talentů.

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Máte před sebou jen necelý měsíc, abyste trenéry Hradce a vedení klubu přesvědčil, že si místo v týmu zasloužíte. Jak to berete?
Jako příležitost dokázat, že umím hrát, že umím odvádět dobrou práci a pozitivně ovlivňovat tým. Jestli to bude měsíc, tak to bude měsíc. Jestli to bude rok, tak to bude rok. Beru věci tak, jak přijdou den za dnem, jsem schopný makat opravdu tvrdě a uvidíme, kam mě to ve hře zavede.

Zkoušíte to v Hradci, co jste o něm i ve spojení s hokejem věděl, než jste přijel?
Moc ne, ale určitě se to změní. Určitě si popovídám s kluky v kabině o tom, kde jsou nějaká fajn místa, těším se.

Vaším agentem je Jaroslav Bednář, který v Hradci několik sezon hrál a byl tady velmi populární. Doporučoval vám Hradec?
Určitě. O Česku jsme mluvili téměř celé léto, nabízely se různé příležitosti a Hradec měl opravdu velký zájem. Proto jsem rád, že se to nakonec podařilo dotáhnout do úspěšného konce.

V kariéře jste tak působil v univerzitní NCAA, která kombinuje studium a hokej. Jak to s odstupem času hodnotíte?
Jako skvělý zážitek. Můžeš studovat a hrát hru, kterou miluješ. Je to náročné, jsi celý den ve škole a k tomu máš tréninky, přípravu, posilování a všechno možné, ale je to zábava. A důležité je, když kolem sebe máš dobré lidi. Pak tato cesta je skoro ideální.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 5 5 0 0 0 22:10 15
2. HC Dynamo PardubicePardubice 6 4 0 0 2 24:17 12
3. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 5 3 0 1 1 13:14 10
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 5 3 0 0 2 12:9 9
5. Rytíři KladnoKladno 5 2 1 1 1 14:14 9
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 5 1 2 1 1 12:11 8
7. HC Sparta PrahaSparta 5 2 0 1 2 14:12 7
8. HC Kometa BrnoKometa 5 2 0 0 3 16:16 6
9. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 5 2 0 0 3 12:12 6
10. HC Verva LitvínovLitvínov 5 2 0 0 3 11:15 6
11. HC OlomoucOlomouc 5 1 1 0 3 13:15 5
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 5 1 1 0 3 12:19 5
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 5 1 0 1 3 10:17 4
14. HC Vítkovice RideraVítkovice 4 1 0 0 3 13:17 3
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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