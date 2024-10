Uděláme restart, body přijdou, věří budějovický útočník Kondelík

„Víc než na počet získaných bodů se musíme zaměřit na předvedenou hru. Až ji zlepšíme, body začnou přibývat,“ je přesvědčený Jáchym Kondelík. Čtyřiadvacetiletý mistr světa v dresu Motoru zažívá stejně jako celý tým pomalejší rozjezd sezony. Zatím získal tři kanadské body za gól a dvě nahrávky.

Čím to je, že se Motor v úvodu sezony trápí?

Snažíme se přijít na to, proč nám to nejde. Sezona je naštěstí dlouhá, máme čas. Ale musíme hrát líp.

Snažíte se nepanikařit?

Jo, v kabině situaci všichni znají. Nechci se vymlouvat, ale měli jsme docela těžký začátek. Nezadařilo se, musíme zabrat a urvat pár zápasů.

Poslední prohry s Boleslaví a Litvínovem odrážely současný rozdíl mezi týmy? Rozjetí soupeři trestali, zatímco vy jste zahazovali šance.

Občas to tak je. S Boleslaví to hráče trefí do pusy, je z toho gól a takhle se nám to kupí. Potká to každý tým a věřím, že se to otočí zase k nám. Osobně bych nekoukal, jestli máme šest, nebo dvanáct bodů, ale že herní projev není ideální. Když ho zlepšíme, body přijdou.

Z toho se vymyká zápas s Pardubicemi, kdy jste favorita přehráli 6:1. Čím to, že jste takový výkon už nezopakovali?

Sami sebe se na to ptáme. Ideálně bychom takhle chtěli hrát každý zápas. Nejde to hrát jen perfektně, jako to bylo s Pardubicemi. Ale naše výkony musí být stabilnější.

Hokejový útočník Jáchym Kondelík

Máte teď přes týden pauzu, budete hrát až ve středu v Brně. Může vám to nyní pomoci?

Asi jo. Uděláme takový restart. Náš tým je velice dobrý, kvalitu máme. Není to chyba trenérů ani nikoho jiného. Je to na nás v kabině, abychom našli cestu ke zlepšení. Máme čas se připravit a vletět do dalšího zápasu. Je třeba zkvalitnit každý detail. Když budeme hrát podobně jako proti Pardubicím s každým, tak můžeme porazit každého.

Nicméně v tabulce jste předposlední. Když Karlovy Vary v dalších dvou zápasech uhrají alespoň bod, půjdete do následujícího duelu jako poslední tým. Je to tlak na psychiku?

Nikdo nechce být na dně. Ale věřím, že i fanoušci nám věří a doufají, že to bude dobrá sezona. Každý úspěšný tým si musí projít těžkým obdobím. To ho pak udělá silnějším. Když jsem se loni vrátil z Ameriky, tak to klukům šlo. Pak jsme ale prohráli sedm z osmi zápasů a bylo to dost podobné jako teď. Nelepilo nám to, na každý gól jsme se nadřeli. Pak jsme se z toho vyhoupli k nejlepším výkonům v sezoně. Je třeba to zlomit, nějaké zápasy vyhrát a otočí se to.

Motor se trápí v přesilovkách, dal jen čtyři góly z pětadvaceti možností. Čím to je?

Nejdou nám. Loni v play off nám šly, teď nejdou. Zkoušíme různé varianty, trénujeme. Věřím, že se to zlepší.

I osobně cítíte, že to zatím není ono?

Prvních pět zápasů jsem hrál špatně. Poslední dva to bylo dobré. V Litvínově už jsem se cítil super, náš výkon taky nebyl špatný, i když výsledek 1:5 vypadá blbě. Měli jsme dost příležitostí na to, abychom tam bodovali. Škoda.

Zdá se mi, že se na vás soupeři víc zaměřují. Máte stejný pocit?

Nevím, těžko říct.