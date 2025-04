„Ivo je mladý hráč, který ve Finsku nasbíral cenné zkušenosti. Věříme, že u nás bude stále růst a do našeho systému dobře zapadne,“ uvedl na jeho adresu spolumajitel a sportovní manažer HC Škoda Martin Straka.

„Doufám, že nějakou pozici v Plzni dostanu a budu moci ukázat, co ve mně je,“ svěřil se Sedláček, který zatím v české nejvyšší soutěži odehrál dvanáct zápasů za Kometu.

Jak se zrodil váš přestup do Plzně?

Po první vydařené sezoně ve Finsku už jsem měl nějaké náznaky, že by o mě Plzeň stála. Koncem minulého roku proběhl další kontakt a o Vánocích už jsem věděl, že budu hrát tady. Přišla nabídka, která pro mě znamenala posun do vyšší soutěže. Nadešel čas udělat další krok.

Co čekáte od české extraligy, kterou jste zatím hrál jen krátce za Brno?

Určitě to bude něco jiného, očekávám o dost vyšší level. Ve Finsku se sice hodně bruslilo, ale tady je hra víc kombinační ale zároveň i soubojová. V Brně jsem si ligu už vyzkoušel, za což jsem rád a doufám, že na tu vlnu zase najedu.

Bodově se vám v posledních dvou sezonách dařilo, věříte, že si to přenesete i do Česka?

Bavili jsme se o tom s trenéry a samozřejmě, že jako od útočníka se ode mě body očekávají. Ve Finsku jsem dostával velký ice time, hrál první přesilovku a dařilo se mi to týmu vracet. Doufám, že nějakou pozici dostanu i v Plzni.

Nasbíral jste ale poměrně i dost trestných minut. Je to stylem, kterým se chcete prezentovat?

Určitě ne, to je to poslední, co bych chtěl. Ke konci soutěže jsem dostal pár zbytečných trestů. Byly to hraniční situace, které rozhodčí tak posoudili. Možná na mě byli i trochu vysazení, protože věděli, o koho jde, ale mohl jsem to ukočírovat lépe. (úsměv) Obdržel jsem také asi dva vyšší tresty a to se pak minuty nasčítají. Tvrdý hokej mám rád, ale chci hrát čistě.

Jaký byl vlastně život na východě Finska?

Super, prožil jsem tam krásné dva roky a určitě se chci někdy v budoucnu vrátit. Johensuu je menší, spíše studentské městečko, kde je kolem vás plno mladých lidí. Žije to tam i mimo hokej, měl jsem všechno, co jsem potřeboval.

Teď už jste s plzeňským týmem naskočil do letní přípravy, kterou diriguje kondiční kouč Jan Snopek. Už jste poznal jeho dril?

Je to takový hokej bez puku, který se mi nelíbí. (smích). Ale samozřejmě to k tomu patří. Zatím jsme tady jen mladí kluci a trenéři pozorují, co v nás je. Budou to náročné měsíce, ale je třeba připravit se co nejlépe na novou sezonu.