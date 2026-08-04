„Zrovna včera jsem se díval, že už je to 16 roků, co jsem tady nebyl. Město je vynovené, zimák taky trošku změněný, příjemný návrat!“
Švarný dostal na starosti obranu a možná bude i trochu vyvažovat Reichelovu pověstnou náročnost. „Pamatuju si ho jako hráče a ta osobnost se musí přenést i do trenérské kariéry. Když byl tvrdý na sebe, bude i na ostatní, což je v pořádku. Být tvrdý je potřeba, ale samozřejmě také lidský,“ zdůrazňuje mistr slovenské ligy se Slovanem Bratislava z roku 2012.
Razí ideu, že hokej nesmí být jen dril. „Jsme lidé a nejsme tu od toho, abychom někoho šikanovali. Musí to být stále zábava, kluky hokej musí bavit. A potom přijdou i výsledky.“
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Reichel řízl do trenérského týmu: Co bylo v Litvínově loni, se mi nezamlouvalo
Bývalí litvínovští spoluhráči Reichel se Švarným se prvně oťukali v zimě na světovém šampionátu dvacítek ve Spojených státech, kde působili jako asistenti trenérů svých národních týmů.
„Už tam mi nabídl, jestli s ním nechci dokončit sezonu v Litvínově, že hrozí baráž a chtějí to zachránit. Což se nakonec povedlo, takže dobrá práce. My pak vyhráli na Slovensku titul, na jaře jsme měli další pohovory a začalo se to rýsovat. Jsem rád, že můžu být tady,“ těší se na nové angažmá bývalý asistent u posledního slovenského šampiona Nitry.
Složení litvínovské defenzivy se mu zamlouvá. Mezi vůdce zadních řad bude patřit navrátilec Janis Jaks, lotyšský reprezentant. „S jednotlivými hráči se budu teprve detailně seznamovat. Obecně je tady ale mužstvo vyspělé, je zde kopec zkušených beků, takže lídrovskou pozici si kluci zastanou sami a my jsme tu od toho, abychom jim ukázali směr a byli pro ně oporou.“
Role Švarného rozhodně nebude jen marginální, od Reichela dostane široké kompetence.
„Alby razí, aby to byla týmová práce, ať už v trenérském kolektivu, nebo v kabině. Dělá to tak správně po domácku profesionálně a výsledek se ukáže na konci.“
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Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta
Jako trenér bude někdejší slovenský reprezentant v české extralize působit poprvé. „Je to o detailech, jak blízko máte k hráčům, jak vás následují. Pro mě to bude nové, ale puk, hlad a hokejky, to je všude na světě stejné,“ nebojí se.
Ještě před třemi lety hrál, teď je na druhém břehu a trenérské ostruhy získává i ve slovenské reprezentaci juniorů. „My stárneme, hráči budou pořád mladší. Dvacítka mi pomohla zjistit, jak mladí kluci přemýšlejí. Je to jiná generace, musíte se na ně naladit a předat jim zkušenosti, aby si splnili své tužby. Ať je to draft, extraliga, evropská soutěž.“
Švarný sleduje hokejové trendy z Kanady a USA a do hráčů se snaží dostat zarputilost, ale i radost. „Musí se těšit na trénink, pak se budou těšit na zápas. My trenéři se musíme vzdělávat, abychom jim mohli poznatky posouvat.“
U slovenské dvacítky zůstává, vynechá zhruba sedm zápasů na přelomu roku v době mistrovství světa juniorů. „Máme v srpnu Turnaj pěti, v listopadu Švédsko, pak vrchol v Edmontonu,“ vypočítává.
Aspoň bude okukovat naděje pro Vervu: „Měli jsme s panem Kyselou (spolumajitelem) debatu, kdyby tam byl super talent, je potřeba mu to říct a pomoct mu. Rád někoho doporučím.“