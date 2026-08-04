Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2026/27

Reichelův asistent Švarný: Budeme tvrdí i lidští, nebudeme nikoho šikanovat

Ondřej Bičiště
Petr Bílek
,
  10:22
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Nový asistent...

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Nový asistent trenéra Ivan Švarný. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. nový asistent...
Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. vlevo...
Jarno Koskiranta z Finska (vlevo) v souboji s Ivanem Švarným ze Slovenska
Joakim Lindström (ve žlutém) ze Švédska padá na slovenského brankáře Jána Laca,...
6 fotografií
Když má bývalý obránce Ivan Švarný zavzpomínat na hráčskou štaci v hokejovém Litvínově, zajiskří mu v očích. „Vybaví se mi plný zimák, dobrá nálada, play off. To bude i teď cíl, budu rád, když se splní,“ přeje si jedenačtyřicetiletý rodák z Nitry, jehož si hlavní kouč Vervy Robert Reichel vybral za asistenta do nové klubové éry.

„Zrovna včera jsem se díval, že už je to 16 roků, co jsem tady nebyl. Město je vynovené, zimák taky trošku změněný, příjemný návrat!“

Švarný dostal na starosti obranu a možná bude i trochu vyvažovat Reichelovu pověstnou náročnost. „Pamatuju si ho jako hráče a ta osobnost se musí přenést i do trenérské kariéry. Když byl tvrdý na sebe, bude i na ostatní, což je v pořádku. Být tvrdý je potřeba, ale samozřejmě také lidský,“ zdůrazňuje mistr slovenské ligy se Slovanem Bratislava z roku 2012.

Razí ideu, že hokej nesmí být jen dril. „Jsme lidé a nejsme tu od toho, abychom někoho šikanovali. Musí to být stále zábava, kluky hokej musí bavit. A potom přijdou i výsledky.“

Reichel řízl do trenérského týmu: Co bylo v Litvínově loni, se mi nezamlouvalo

Bývalí litvínovští spoluhráči Reichel se Švarným se prvně oťukali v zimě na světovém šampionátu dvacítek ve Spojených státech, kde působili jako asistenti trenérů svých národních týmů.

„Už tam mi nabídl, jestli s ním nechci dokončit sezonu v Litvínově, že hrozí baráž a chtějí to zachránit. Což se nakonec povedlo, takže dobrá práce. My pak vyhráli na Slovensku titul, na jaře jsme měli další pohovory a začalo se to rýsovat. Jsem rád, že můžu být tady,“ těší se na nové angažmá bývalý asistent u posledního slovenského šampiona Nitry.

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. nový asistent trenéra Ivan Švarný.

Složení litvínovské defenzivy se mu zamlouvá. Mezi vůdce zadních řad bude patřit navrátilec Janis Jaks, lotyšský reprezentant. „S jednotlivými hráči se budu teprve detailně seznamovat. Obecně je tady ale mužstvo vyspělé, je zde kopec zkušených beků, takže lídrovskou pozici si kluci zastanou sami a my jsme tu od toho, abychom jim ukázali směr a byli pro ně oporou.“

Role Švarného rozhodně nebude jen marginální, od Reichela dostane široké kompetence.

„Alby razí, aby to byla týmová práce, ať už v trenérském kolektivu, nebo v kabině. Dělá to tak správně po domácku profesionálně a výsledek se ukáže na konci.“

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

Jako trenér bude někdejší slovenský reprezentant v české extralize působit poprvé. „Je to o detailech, jak blízko máte k hráčům, jak vás následují. Pro mě to bude nové, ale puk, hlad a hokejky, to je všude na světě stejné,“ nebojí se.

Ještě před třemi lety hrál, teď je na druhém břehu a trenérské ostruhy získává i ve slovenské reprezentaci juniorů. „My stárneme, hráči budou pořád mladší. Dvacítka mi pomohla zjistit, jak mladí kluci přemýšlejí. Je to jiná generace, musíte se na ně naladit a předat jim zkušenosti, aby si splnili své tužby. Ať je to draft, extraliga, evropská soutěž.“

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. vlevo krasobruslařská trenérka Petra Lehká, vpravo nový asistent trenéra Ivan Švarný.

Švarný sleduje hokejové trendy z Kanady a USA a do hráčů se snaží dostat zarputilost, ale i radost. „Musí se těšit na trénink, pak se budou těšit na zápas. My trenéři se musíme vzdělávat, abychom jim mohli poznatky posouvat.“

U slovenské dvacítky zůstává, vynechá zhruba sedm zápasů na přelomu roku v době mistrovství světa juniorů. „Máme v srpnu Turnaj pěti, v listopadu Švédsko, pak vrchol v Edmontonu,“ vypočítává.

Aspoň bude okukovat naděje pro Vervu: „Měli jsme s panem Kyselou (spolumajitelem) debatu, kdyby tam byl super talent, je potřeba mu to říct a pomoct mu. Rád někoho doporučím.“

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 0 0 0 0 0 0:0 0
2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
13. Bílí Tygři LiberecLiberec 0 0 0 0 0 0:0 0
14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
Zobrazit více
Sbalit

1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

Nejčtenější

Pikantní návraty, opět nabitější extraliga. Projeďte si nejzajímavější přestupy léta

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

Jakmile skončila extraligová sezona 2025/26, začaly se na trhu dít věci. Hokejové kluby se pustily do posilování, přivedly řadu kvalitních hráčů, mnozí z nich mají i reprezentační zkušenosti. Které...

Žebříček boháčů NHL má nového lídra. Kolik si vydělají další hvězdy? A co Češi?

Kanadský útočník Macklin Celebrini.

Další změna. Tentokrát velmi rychlá. NHL má nového nejlépe placeného hokejistu, Leo Carlsson z Anaheimu vydržel na prvním místě jen dvacet dní. Střídá ho Macklin Celebrini, vycházející hvězda a...

Rusové reagují na zákaz od IIHF: Svinstvo! Čechy a další označují za použité kondomy

Ruský mladík Zachar Bardakov vydýchává čtvrté místo na MS juniiorů

Jakmile Mezinárodní hokejová federace (IIHF) ve čtvrtek večer oficiálně oznámila prodloužení zákazu účasti Ruska na světové scéně, v dotčené zemi to začalo bublat. A netrvalo dlouho a v tamních...

Začínáme být trapní. Kanada v těžké křeči, po ponížení od Čechů načíná domácí akci

Česká osmnáctka se raduje z gólu do sítě Kanady v přípravném utkání, na...

V uplynulé sezoně hokejisté žádnou akci neovládli. A že by teď s nástupem ročníku nastal zásadní zlom, to se také nezdá. Kanadští fanoušci se nestačí divit, jejich země, velmoc, strádá. „Co se to...

Ruští hokejisté mají dál stopku. Federace IIHF je na světové šampionáty nepustí

Ruský obránce Alexandr Nikišin se zúčastnil olympijských her v roce 2022 v...

Mezinárodní hokejová federace potvrdila, že Rusko se dál nesmí účastnit mezinárodních soutěží. Poté, co se ruský svaz úspěšně v květnu odvolal k disciplinární komisi IIHF, Rada znovu žádost posoudila...

Hlinka Gretzky Cup 2026: Program, výsledky a kde sledovat

Trenér české hokejové reprezentace do 18 let Jaroslav Nedvěd dává pokyny hráčům...

Prestižní hokejový turnaj Hlinka Gretzky Cup 2026 pro hráče do 18 let se letos koná v kanadském Edmontonu v termínu od 3. do 8. srpna 2026. V tomto článku najdete vše důležité na jednom místě - od...

4. srpna 2026  10:24

Reichelův asistent Švarný: Budeme tvrdí i lidští, nebudeme nikoho šikanovat

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě. Nový asistent...

Když má bývalý obránce Ivan Švarný zavzpomínat na hráčskou štaci v hokejovém Litvínově, zajiskří mu v očích. „Vybaví se mi plný zimák, dobrá nálada, play off. To bude i teď cíl, budu rád, když se...

4. srpna 2026  10:22

POHLED: Nastal čas. Jágr už se na novou sezonu nechystá, Kladno to potřebuje

Jaromír Jágr sleduje souboj Kladna s Libercem.

Dokud se Kladno potácelo v extraligových nížinách a topilo v barážových bažinách, Jaromír Jágr – legendární hokejový útočník a majitel v jednom – působil jako spása. Rytíř, který se zjeví v době...

4. srpna 2026

V Třinci mu vycházejí vstříc. Jednou se chci vrátit, říká Jašek. Zatím ale myslí na Finsko

Na tréninku hokejistů Třince se přetlačují zleva Filip Pyrochta, Michal...

Hokejoví Oceláři Třinec minulý měsíc vyjeli na led i s Lukášem Jaškem, který má za sebou pět sezon ve Skandinávii. Jenže šikovný útočník je neposílí. V neděli odletěl do finského Tampere, kde bude...

4. srpna 2026  7:09

Hokejová osmnáctka zahájila Hlinka Gretzky Cup prohrou s Američany

Česká hokejová osmnáctka oslavuje drtivé vítězství 6:0 v přípravě nad domácí...

Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu Spojených států 4:6. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2:6, ve třetí třetině...

3. srpna 2026  23:52

Reichel řízl do trenérského týmu: Co bylo v Litvínově loni, se mi nezamlouvalo

Litvínov, 3. 8. 2026, start přípravy hokejistů Litvínova na ledě....

Hvězdnou letku bratří Kašových a Davida Kämpfa, tedy útok 3K, trenér litvínovských hokejistů Robert Reichel minimálně vyzkouší. Bude se v ní koncentrovat síla devíti set startů v NHL a dvou mistrů...

3. srpna 2026  17:06

Začínáme být trapní. Kanada v těžké křeči, po ponížení od Čechů načíná domácí akci

Česká osmnáctka se raduje z gólu do sítě Kanady v přípravném utkání, na...

V uplynulé sezoně hokejisté žádnou akci neovládli. A že by teď s nástupem ročníku nastal zásadní zlom, to se také nezdá. Kanadští fanoušci se nestačí divit, jejich země, velmoc, strádá. „Co se to...

3. srpna 2026  16:16

Zábranský: Fotbalu za Lužánkami fandím, ale já pragmaticky myslel na naše děti

Majitel a trenér hokejové Komety Brno Libor Zábranský na úvodním tréninku na...

Po dlouhé době sundal manažerský oblek a znovu natáhl trenérskou šusťákovku a brusle. Liboru Zábranskému, majiteli hokejové Komety, už kabina také scházela. Brněnský klub zahájil přípravu na ledě s...

3. srpna 2026  15:29

Proč mlčíte? Ruské hvězdy čelí kritice, za podporu války by se prý stydět neměly

Zadumaný Alexandr Ovečkin. Ruský hokejový útočník sice v zápase s Coloradem...

Čelí kritice. A tentokrát překvapivě ve vlastní zemi. Ruské hokejové hvězdy z NHL se o konfliktu na Ukrajině prakticky nevyjadřují, což se ale nepozdává například bývalému trenérovi sborné Vladimiru...

3. srpna 2026  13:10

Reichel hlavním koučem Litvínova. Na střídačce mu pomůžou Petružálek a Švarný

Robert Reichel na stadionu hokejového Litvínova, který by měl v nové sezoně...

Slavné jméno potvrzeno. Hokejisty Litvínova vstupem do nové éry provede legendární Robert Reichel coby hlavní trenér, na extraligové střídačce mu bude sekundovat stejně jako konci minulého ročníku...

2. srpna 2026  14:53

Hokejová osmnáctka rozdrtila Kanadu v přípravě na Hlinka Gretzky Cup

ilustrační snímek

Česká hokejová reprezentace do 18 let v generálce na prestižní turnaj Hlinka Gretzky Cup deklasovala v Edmontonu domácí Kanadu. Svěřenci trenéra Jaroslava Nedvěda vyhráli 6:0, o čisté konto se...

2. srpna 2026  11:27

Nejsem bavič jako Stella, to má po mamince, líčí hokejista Polášek s dcerou

Premium
Adam Polášek a dcera Stella Polášková

Stella Polášková se našla v herectví a divákům je dobře známá jako výřečná Klára ze seriálu Ulice. „Když vidím, kolik textu se musí naučit, smekám před ní,“ vypráví hrdý táta a ostřílený obránce ve...

1. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.