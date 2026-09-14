„Po dohodě s trenéry jsme dospěli k závěru, že by Aaron nedostal adekvátní herní prostor. Nevešel by se do přesilových her a na pozici sedmého obránce nám nedává smysl Aarona držet,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
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„Proto nyní hledáme řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Zároveň chceme dát větší šanci našim mladým obráncům Ninu Tomovovi a Matyáši Michálkovi,“ doplnil sportovní ředitel.
Irving přišel do Sparty v roce 2023 z Davosu. V extralize v minulosti oblékal i dres Litvínova. Prošel i kluby v Norsku, Švédsku a Finsku. V uplynulé sezoně naskočil do 69 extraligových zápasů, zaznamenal v nich 20 bodů (6+14). V play off měl z 18 zápasů bilanci 1+1.