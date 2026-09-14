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Sparta už nepočítá s Irvingem. Chceme dát prostor mladším bekům, hlásí Divíšek

Autor: ,
  20:04
Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa...

Potyčka plzeňského Adama Kubíka a Aarona Irvinga před sparťanskou bránou Josefa Kořenáře. | foto: Martin Polívka, MAFRA

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Hokejisté Sparty vstoupí do nového ročníku extraligy bez kanadského obránce Aarona Irvinga. Třicetiletý hokejista odehrál v dresu Pražanů tři sezony a nejvíce zazářil v předminulém ročníku, kdy v základní části nastřílel 21 gólů a vytvořil rekord soutěže mezi obránci. Sparta ovšem v pondělí na svém webu oznámila, že s ním na nadcházející ročník nepočítá.

„Po dohodě s trenéry jsme dospěli k závěru, že by Aaron nedostal adekvátní herní prostor. Nevešel by se do přesilových her a na pozici sedmého obránce nám nedává smysl Aarona držet,“ řekl klubovému webu sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

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„Proto nyní hledáme řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Zároveň chceme dát větší šanci našim mladým obráncům Ninu Tomovovi a Matyáši Michálkovi,“ doplnil sportovní ředitel.

Irving přišel do Sparty v roce 2023 z Davosu. V extralize v minulosti oblékal i dres Litvínova. Prošel i kluby v Norsku, Švédsku a Finsku. V uplynulé sezoně naskočil do 69 extraligových zápasů, zaznamenal v nich 20 bodů (6+14). V play off měl z 18 zápasů bilanci 1+1.

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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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