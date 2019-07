Kolečka místo bruslí. Frodl míří do Barcelony bojovat o inlinový triumf

Turnaj ve Španělsku začíná v sobotu, český výběr se v základní skupině střetne postupně s Itálií, Kanadou a Spojenými státy americkými.

„Cíl je jasný. Vyhrát,“ říká odhodlaně třiadvacetiletý Frodl, který se chystá na svou druhou sezonu v dresu extraligové Škody. Loni si v ní odchovanec pražské Slavie odbyl premiéru a hned s týmem slavil zisk bronzových medailí.

Fakta Turnaje IIHF a FIRS Mistrovství světa v inline hokeji pořádají dvě organizace: IIHF a FIRS. IIHF řídí hlavně lední hokej, v inline hokeji pořádá pouze mistrovství světa mužů. FIRS má širší rozsah, pořádá šampionáty mužů, žen, juniorů, juniorek a veteránů.

Musel jste trenéry hodně přemlouvat, aby vás do Španělska pustili?

Inline hraji nějakých sedm let. Ptal jsem se pana Pejchara (trenéra brankářů Škody, pozn. aut.), jestli nebude vadit, když se mu budu věnovat dál. Říkal, že s tím problém nemá, pokud to zásadně nezasáhne do letní přípravy. Neberu to jako riziko. Co vím, kluci stejně o víkendu nějak sportují, já to mám jen ve formě organizované soutěže.

Je to pro gólmana na kolečkových bruslích hodně odlišný pohyb než s bruslemi na ledě?

Samozřejmě. Ale já to beru jako dobrou přípravu na sezonu. Způsob chytání je jiný, ale když se pak na ledě dostanete do nějaké krizové situace, může vám styl zákroků z inline hokeje pomoci, dá se využít. My tam máme hlavně skvělou partu, ten sport mě moc baví.

Jak jste se k němu dostal?

Od začátku hraji v Praze za tým IHC Roller Storm. Hned prvním rokem, co jsem tam začal chytat, jsme postoupili do extraligy, od té doby se tam nějak plácáme. Letos to nebyla bůhvíjaká sezona, ale alespoň jsme postoupili do čtvrtfinále. A já si zachytal docela hodně.

Dá se to skloubit s hokejem?

Extraliga inline začíná až po hokejové sezoně. Nadneseně, až se rozpustí led, vyjedeme na plochu my na kolečkách a začne se hrát. V extralize je dvanáct týmů, hraje se dvoukolově. My jsme postoupili z desátého místa do předkola. Play off se hraje na dva zápasy a v jeden den. Když je série vyrovnaná, jde se do prodloužení se zlatým gólem. Takhle se nám v předkole podařilo vyřadit Brno, ale pak jsme ve čtvrtfinále dvakrát padli s Přerovem.

NA LEDĚ. Dominik Frodl během extraligové sezony.

Kolik už jste toho odchytal v české reprezentaci?

Asi dva roky poté, co jsem začal chytat, jsem se dostal ještě s juniorskou reprezentací na šampionát do Argentiny, který jsme vyhráli. Inline se hraje pod dvěma organizacemi. Jednak pod federací IIHF, pod kterou spadá také extraliga a hraje se tam na hokejové branky. Pod touhle hlavičkou jsem před lety absolvoval i bronzové mistrovství světa v Bratislavě. Šampionát, který nás čeká teď ve Španělsku, spadá zase pod organizaci FIRS. Tam jsou branky zhruba o dvacet centimetrů nižší a mají o něco tlustější tyčky.

Dá se na tuhle změnu rychle přeorientovat?

Tak je rozhodně snazší přejít z větší na menší branku než naopak (smích). Problém to pro mě nebude, budu chytat prakticky stejně. Jen mi teď nedají gól nad rameno, kterých jsem jinak dostal během letošní sezony docela dost...