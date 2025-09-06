Litvínovský hokej nikdy od svého postupu v roce 1959 nejvyšší soutěž neopustil, teď mu zvoní hrana. Po letošním extraligovém ročníku ztratí většinového majitele a hlavního mecenáše Orlen Unipetrol.
Pracovní skupina v čele s legendami se horlivě snaží sehnat až 50 milionů korun. Ty jsou potřeba na zajištění sezony nad rámec příspěvků od sponzorů, kteří by zůstali. Fanoušci pod patronátem fanklubu Ropáci on Tour spustili mobilizaci. Jejich aktivity běží na novém webu litvinovnezhasne.cz, na který klip upozornil. Výjimečná iniciativa fanoušků má také svůj účet na Facebooku a Instagramu.
Sbírka na Litvínov: dva dny, přes 400 tisíc. Cheza navždy, píší dárci na účet
Kolečko, tvůrce populárních seriálů Most!, Lajna nebo Okresní přebor, obsadil do hlavních rolí zlaté olympioniky Martina Ručinského, Roberta Reichela a Jiřího Šlégra; posledně jmenovaný omdlel při představě, že Litvínov bude bez dospělého hokeje.
litvinovnezhasne.cz
Oživoval ho známý záchranář a influencer Marek Dvořák. „Kluci, nesmíme to dopustit. Litvínov nesmí zhasnout!“ vzkázal bývalým spoluhráčům i spolužákům Šlégr, když procitl.
A heslo Litvínove, nezhasni! pak zaznělo od více než tří desítek osobností. Od sportovců, umělců, lidí ze showbyznysu.
Třeba od zpěváků Richarda Krajča, Michala Davida, Josefa Vojtka, Bena Cristovaa nebo Petra Jandy, modelky a litvínovské rodačky Evy Herzigové, herců Marka Taclíka a Martina Hofmanna, fotbalisty Jana Kollera, běžkyně na lyžích Kateřiny Neumannové, tenisty Radka Štěpánka, trenéra litvínovských mistrů (a nyní reprezentace) Radima Rulíka či šéfa fanklubu Jana Ptáčka, duchovního otce fanouškovského „povstání“ za záchranu hokejové bašty.
A zlatým hřebem byl Ivan Hlinka, nejslavnější odchovanec Litvínova. Opřený o zábradlí na zimním stadionu, který nese jeho jméno, se díky umělé inteligenci rozhýbal a promluvil i svým nezaměnitelným hlasem. Fanoušci měli husí kůži a některým se spustily slzy.
Aktéři klipu pak před věrné předstoupili na pódium a sklidili potlesk. Celý podvečer byl emotivní. Mezi fanoušky přišel i generální manažer hokejové Vervy Pavel Hynek, který není jejich oblíbencem. A také ho někteří vybučeli. Šlégr zase naznačil, že variantou je, že by odkoupil část akcií klubu. „Litvínov nezhasne!“ skandovali na závěr příznivci.