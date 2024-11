Hraje v Plzni, fandí ale Kyjevu. Doufám, že se jednou vrátím domů, věří Merežko

Celý článek je jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Den poté, co Putin v únoru 2022 rozpoutal nesmyslný konflikt na Ukrajině a začal bombardovat jeho rodnou zemi, asistencí pomohl Ťumeni v ruské soutěži VHL k výhře na ledě Kurganu. To už ale obránce Igor Merežko věděl, že ze země musí rychle zmizet. O pár dnů později odcestoval do Dánska, kde strávil jednu sezonu v Odense, tu minulou odehrál na Slovensku, odkud se v létě přesunul do Plzně.