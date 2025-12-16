Tipsport extraliga 2025/26

V Plzni máme všechno. Zadák z Charkova Merežko doma mluví rusky i ukrajinsky

Petr Pánek
  11:14
Téměř dvoumetrový řízný bek hokejové Plzně Igor Merežko patří k železným mužům sestavy trenéra Jandače. Po svém loňském příchodu na západ Čech vynechal pouze jediné extraligové utkání. „Upřímně, nevím, čím to je. Snažím se být zdravý, starat se o sebe, jíst dobré jídlo a správně regenerovat,“ přibližuje sedmadvacetiletý zadák z ukrajinského Charkova.
Plzeňský obránce Igor Merežko | foto: CTK / Chaloupka MiroslavČTK

V aktuální sezoně nastřádal v devětadvaceti utkáních osm bodů za tři góly a pět asistencí, produktivní byl hlavně v listopadu, kdy si připsal tři trefy a čtyři přihrávky.

Igore, v Plzni jste rok a půl, jak se vám tady žije?
Musím říct, že skvěle a spokojená je i moje běloruská manželka. Máme malou dcerku, se kterou chodíme každý den na procházky. Plzeň není úplně velké město, ale máme tady všechno, co potřebujeme, a jsme šťastní.

Su kované Brňák, říká Zábranský. Kometa je rodina, pyro na benzince už bylo moc

Nedávno jste s klubem prodloužil smlouvu až do roku 2027. Je to pro vás dobrý kariérní krok?
Ano. Předtím jsem hrál každý rok v jiném týmu a v jiné zemi. Teď mám malé dítě a už se nechci pořád stěhovat. Plzeň mi vyhovuje a dovedu si představit, že tady strávím dlouhou dobu, možná klidně celý život. Když to nepůjde, tak ale určitě zůstanu, jak dlouho bude potřeba.

Při vašem předzápasovém rituálu sedíte na střídačce a posloucháte hudbu. Pomáhá vám to v koncentraci?
Není to ani rituál, ale spíše taková rutina. Když to vynechám, nic se nestane a nijak mě to neovlivní. Jsem na to zvyklý, dělám to už asi deset let před každým zápasem. V klidu si sednu, poslouchám pár písniček a myslím, že mě to uklidňuje.

Nastupujete v obranné dvojici se Stuartem Percym. Jak vám funguje spolupráce?
Hodně dobře. Snadno se domlouváme, asi lépe než s někým, kdo nemluví anglicky. On pár zápasů vynechal kvůli zranění a i teď na tréninku jsme byli rozdělení. Ale věřím, že je to jen dočasné a zase budeme hrát spolu.

Ukrajinští hokejisté s trofejí pro vítěze předkvalifikačního olympijského turnaje.

V základní části máte po třiceti kolech na kontě tři branky a pět asistencí. Nečekal jste od sebe přece jen vyšší produktivitu?
Vždycky se snažím zlepšovat, být pro tým co největším přínosem, ale momentálně to pro mě není o bodech. Hraju víc oslabení než přesilovky a celkově mám v týmu jinou roli než například předtím na Slovensku. V Plzni jde hlavně o týmový úspěch a tomu se musíme všichni přizpůsobit.

Pomalu se blíží olympijská pauza, jaké máte plány na únorové přerušení soutěže?
Budu se s ukrajinskou reprezentací připravovat na mistrovství světa Divize IA. V únoru nás čekají kvalitní zápasy s Litvou, Velkou Británií nebo Polskem. Pak se vrátím do Plzně a budu trénovat na závěrečnou část sezony. Nejsem typ hráče, co by jel někam odpočívat. Potřebuju trénovat, abych byl stoprocentně připravený.

Ukrajinští hokejisté s trofejí pro vítěze předkvalifikačního olympijského turnaje.
Ukrajinští hokejisté se radují po vyhraném utkání.
Kladno, 20. 2. 2025. Rytíři Kladno - HC Škoda Plzeň. Igor Merežko z Plzně slaví gól.
Plzeňský obránce Igor Merežko
Celkem dobře rozumíte česky, můžeme už příště vést rozhovor v tomto jazyce?
Jo, můžeme to zkusit. (úsměv) Je pravda, že trochu rozumím, ale angličtina je pro mě pořád lepší. Nemám to jednoduché, doma mluvím rusky i ukrajinsky, v týmu anglicky. Hlava toho má někdy dost. (smích) Čeština je hodně těžký jazyk, ale zvykám si.

Před reprezentační přestávkou jste prohráli tři zápasy v řadě. Rozebrali jste si s trenéry tuhle neúspěšnou sérii?
Ano. Poslední duely nebyly dobré, ztratili jsme body, o které jsme přijít neměli. Trenéři nám připravili videa, musíme se vyvarovat chyb, které jsme udělali. Chceme být v tabulce co nejvýš před play off.

Ve středu hrajete ve Vítkovicích, kterým jste nedávno doma nastříleli sedm gólů. Co čekáte od dalšího duelu?
Vítkovice mají dobrý tým a na jejich ledě to bude jiný zápas. U nás začaly výborně, ale utkání ovlivnila naše pětiminutová přesilovka, ve které jsme třikrát skórovali. Pak už pro ně bylo těžké něco udělat. Víme, že mají silnou první lajnu, která střílí góly. My se připravujeme standardně, každý zápas začíná od bezbrankového stavu a nemůžeme koukat na to, co bylo minule. To už je dávno pryč.

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 32 15 4 1 12 96:77 54
2. HC Dynamo PardubicePardubice 29 15 2 3 9 92:67 52
3. HC Oceláři TřinecTřinec 30 15 3 1 11 93:75 52
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 30 13 5 1 11 81:70 50
5. Bílí Tygři LiberecLiberec 30 15 0 5 10 79:72 50
6. HC Kometa BrnoKometa 29 14 1 3 11 81:79 47
7. HC Vítkovice RideraVítkovice 31 13 3 2 13 80:90 47
8. HC Škoda PlzeňPlzeň 29 12 3 4 10 75:59 46
9. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 29 14 1 2 12 72:78 46
10. HC OlomoucOlomouc 31 14 1 2 14 69:80 46
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 30 11 4 2 13 86:86 43
12. Rytíři KladnoKladno 30 9 3 5 13 74:88 38
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 30 9 3 2 16 60:78 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 30 6 2 2 20 57:96 24
