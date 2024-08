Kometa? Jednoznačná volba, hlásí Zohorna. Chce být jedním z lídrů

Před brankovištěm si počkal, až před ním přistane puk, bruslí si ho zpracoval a zblízka poslal do sítě. „Sám vím, že v předbrankovém prostoru se tyhle situace či dorážky vyskytují v každém zápase. Hráč, který se tam motá, může nasázet hodně gólů. Kdysi to nebývala moje parketa, to musím uznat. Asi to u mě přišlo s věkem,“ řekl o svém prvním gólu v dresu Komety po šesti letech strávených v zahraničí útočník Hynek Zohorna.