„Takhle jsme to chtěli, takový výkon jsme měli nastavený v hlavách,“ juchal prostřední potomek z tříčlenného bratrského klanu Zohornů.

Proti klubu, kde působil jeho starší sourozenec Tomáš, může napodruhé uspět. A ve čtyřiatřiceti letech si sáhnout na třetí kariérní primát z nejvyšší české soutěže.

Jak na to, abyste ho získali?

Budeme se těšit. Zase nás čeká nový den, v neděli zápas. Na něj se budeme chystat v sobotu. A věřím, že fanoušci nám pomůžou.

Co vám pomohlo k důležitému třetímu bodu?

Klíčové bylo, že jsme ubránili ve oslabení ve třech proti pět. Pak Posty (Michal Postava), který celou sezonu chytá výtečně a vzájemně si pomáháme. No a skvělý forčeking! Druhý a třetí gól vznikly z něj. Vadili jsme bekům, oni puky zahazovali, dávali nám šance a my byli hodně nekompromisní. Předtím nám navíc dal klid Kony (Jakub Konečný) výbornou střelou na lapačku.

Také ta přišla po chybě střídající pardubické defenzivy. Čekali jste, že od ní dostanete takové šance?

Překvapilo nás, kolik nám jich dali. Oni hrají rychle nahoru, tak jsme po nich šli. A jsem rád, že jsme příležitosti využili.

Pardubický brankář Roman Will čelí nájezdu Jakuba Fleka z Komety Brno.

Jedním z takových případů byl i váš gól na 2:0.

Já napadal u nich ve třetině a obránce udělal hrubku. Dával puk krosem přes pásmo, kde mě doplňoval Peter Mueller, zachytil to a najednou jsme tam byli dva na jednoho. Měl jsem příležitost zakončovat a vyšlo to. Pak jsem ještě zpětně viděl, že vedle stál Andrej Kollár připravený před prázdnou bránou. Možností bylo dost.

Dali jste tři branky z prvních šesti střel na bránu. Stejně jako ve čtvrtém zápase jste gólově nastoupili ve druhé třetině. Kde se to ve vás bere?

Je to hodně podobné, ale v úterý těch dvanáct sekund, to byla v Rondu bouře. Nevím, jak to ve druhé třetině děláme, každý hráč je nastavený na každé střídání a jsme připravení na chybičky.

Krátce před vítěznou Kollárovou trefou na 3:0 jste ale zasáhl hokejkou do rozkroku Sedláka, který se skácel na led.

O tom vůbec nevím. Nemyslím si to. Držel jsem ho, aby nemohl doleva doprava. Takže netuším, jestli jsem zapáčil tak blbě, že by to cítil. Fakt vůbec nevím.

Poté jste čelili velkému tlaku v závěru druhé a ve třetí části, trnuli jste?

Kolena se nám nerozsypala. Oni snížili z přesilovky, pak v pět na pět. Musím říct, že tlak sílil, ale myslím, že obětavost byla skvělá.

Závar před brankou Komety Brno, kterou hájí Michal Postava, v pátém finále s Pardubicemi.

Nepřišel vám i náskok 3:0 zrádný, abyste vydrželi soustředění?

Šedesát minut tak musíte zvládnout, maximálně koncentrovaní. Chtěli jsme ještě dát góly v přesilovkách, ale nepovedlo se.

Vydřenou výhru ale máte. Nebude teď těžké krotit euforii?

Vůbec, do půlnoci slavíme, ale v sobotu začíná nový den a my se soustředíme na neděli. To bude zase bouře. Svátek. Finále.