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Tipsport extraliga 2026/27

Přišel o mámu, sám překonal rakovinu. Teď mistr z Pardubic musí ukončit kariéru

Autor:
  14:28
Hunter Fejes se raduje z mistrovského titulu Pardubic.

Hunter Fejes se raduje z mistrovského titulu Pardubic. | foto: ČTK

Pardubický Fejes během útočné akce.
Pardubičtí hráči slaví extraligový titul.
Pardubičtí hráči slaví extraligový titul.
Pardubičtí hráči slaví zisk extraligového titulu.
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Málokdo překonal tolik nesnází jako on. I tak musel ve 32 letech oznámit nepříjemnou zprávu: „Po důkladném zvážení s rodinou a přáteli jsem se rozhodl ukončit kariéru v profesionálním hokeji.“ Americký útočník Hunter Fejes se v emotivním videu rozloučil nejen s pardubickými fanoušky.

Usedl na židli a spustil. Veřejnost už mohla tušit, co přijde, Pardubice totiž oficiální prohlášení k Fejesovi vydaly ještě o den dříve.

Ve středu večer oznámily: „Hunter Fejes končí kariéru. Dvaatřicetiletému útočníkovi nedovolí zdravotní problémy pokračovat v profesionální kariéře.“

Sám k tomu ale měl co říct.

Není divu, už před příchodem na východ Čech měl za sebou kromě hokejových štací i mnoho nepříjemných zážitků. A i ty ve videu zmínil.

„Tohle je jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem kdy udělal, protože celý můj život se točí právě kolem hokeje. Moje vášeň pro něj mi ale pomohla překonat ztrátu matky, když mi bylo deset, a překonat rakovinu, když mi bylo 28,“ pravil.

O obou těžkých životních situacích už v minulosti mluvil. O matku přišel během autonehody, kdy je ze silnice vytlačil agresivní řidič. Sám měl vážná zranění, týden strávil v kómatu.

V dospělosti zase bojoval s rakovinou, postihlo ho nádorové onemocnění lymfatického systému, po půl roce ho ale porazil.

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„Sport vám ukáže, že i ty nejtěžší životní chvíle vás naučí víc než úspěchy. A myslím, že mě se to podařilo a dokázal jsem vytrvat,“ říkal s odstupem.

Fejes dorazil do Pardubic loni v prosinci ze slovenského Prešova, původně jen na měsíční výpomoc, vydržel však až do konce sezony. Českým fanouškům se mohl dostat do povědomí už během angažmá v prvoligovém Znojmě, kde působil v sezoně 2021/22.

Oklikou přes Spojené státy a Slovensko si opět našel cestu do Čech, kde na jaře slavil největší úspěch v kariéře. V Dynamu hrál i za béčko, řekl si však o pozornost také v áčku, kterému pomohl například gólem v posledním finálovém klání proti Třinci.

Třinecký gólman Ondřej Kacetl zasahuje před Hunterem Fejesem z Pardubic.

Vynikal pílí, dotíráním, energií i přímočarostí.

„Hokej byl celý můj život. Hraju ho od svých dvou let, tedy posledních třicet let. Dal mi elán a odhodlání, naučil mě zodpovědnosti a toho, jak dosáhnout svých cílů díky vytrvalosti a disciplíně,“ hlásil ještě v rozlučkovém videu.

„I když jsem si nikdy nezahrál NHL, byl jsem tomu blízko a vždycky jsem měl pocit, že Pardubice byly moje NHL,“ říkal.

V aktuální sezoně stihl jeden extraligový duel a čtyři v Lize mistrů, před měsícem se domluvil na střídavých startech v prvoligovém Zlíně, kde však ani jednou nenastoupil. A už ani nenastoupí. S hokejem se kvůli svému zdraví musel rozloučit.

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Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 10 9 0 1 0 49:23 28
2. HC Dynamo PardubicePardubice 11 8 1 0 2 47:31 26
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 11 5 2 0 4 32:27 19
4. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 9 6 0 0 3 22:16 18
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 10 3 3 1 3 25:22 16
6. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 10 5 0 1 4 27:31 16
7. Rytíři KladnoKladno 10 3 2 2 3 29:32 15
8. HC Sparta PrahaSparta 10 4 0 2 4 31:28 14
9. Bílí Tygři LiberecLiberec 10 4 0 2 4 29:29 14
10. HC Verva LitvínovLitvínov 11 3 1 1 6 25:32 12
11. HC Kometa BrnoKometa 9 2 2 1 4 25:28 11
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 10 2 1 1 6 23:36 9
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 9 2 0 1 6 21:32 7
14. HC OlomoucOlomouc 10 1 1 0 8 18:36 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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