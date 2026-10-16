Přišel o mámu, sám překonal rakovinu. Teď mistr z Pardubic musí ukončit kariéru

Usedl na židli a spustil. Veřejnost už mohla tušit, co přijde, Pardubice totiž oficiální prohlášení k Fejesovi vydaly ještě o den dříve.
Ve středu večer oznámily: „Hunter Fejes končí kariéru. Dvaatřicetiletému útočníkovi nedovolí zdravotní problémy pokračovat v profesionální kariéře.“
Sám k tomu ale měl co říct.
Není divu, už před příchodem na východ Čech měl za sebou kromě hokejových štací i mnoho nepříjemných zážitků. A i ty ve videu zmínil.
We love you, Hunter! ❤️ https://t.co/W3qztMd98N— HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) October 15, 2026
„Tohle je jedno z nejtěžších rozhodnutí, které jsem kdy udělal, protože celý můj život se točí právě kolem hokeje. Moje vášeň pro něj mi ale pomohla překonat ztrátu matky, když mi bylo deset, a překonat rakovinu, když mi bylo 28,“ pravil.
O obou těžkých životních situacích už v minulosti mluvil. O matku přišel během autonehody, kdy je ze silnice vytlačil agresivní řidič. Sám měl vážná zranění, týden strávil v kómatu.
V dospělosti zase bojoval s rakovinou, postihlo ho nádorové onemocnění lymfatického systému, po půl roce ho ale porazil.
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„Sport vám ukáže, že i ty nejtěžší životní chvíle vás naučí víc než úspěchy. A myslím, že mě se to podařilo a dokázal jsem vytrvat,“ říkal s odstupem.
Fejes dorazil do Pardubic loni v prosinci ze slovenského Prešova, původně jen na měsíční výpomoc, vydržel však až do konce sezony. Českým fanouškům se mohl dostat do povědomí už během angažmá v prvoligovém Znojmě, kde působil v sezoně 2021/22.
Oklikou přes Spojené státy a Slovensko si opět našel cestu do Čech, kde na jaře slavil největší úspěch v kariéře. V Dynamu hrál i za béčko, řekl si však o pozornost také v áčku, kterému pomohl například gólem v posledním finálovém klání proti Třinci.
Vynikal pílí, dotíráním, energií i přímočarostí.
„Hokej byl celý můj život. Hraju ho od svých dvou let, tedy posledních třicet let. Dal mi elán a odhodlání, naučil mě zodpovědnosti a toho, jak dosáhnout svých cílů díky vytrvalosti a disciplíně,“ hlásil ještě v rozlučkovém videu.
„I když jsem si nikdy nezahrál NHL, byl jsem tomu blízko a vždycky jsem měl pocit, že Pardubice byly moje NHL,“ říkal.
V aktuální sezoně stihl jeden extraligový duel a čtyři v Lize mistrů, před měsícem se domluvil na střídavých startech v prvoligovém Zlíně, kde však ani jednou nenastoupil. A už ani nenastoupí. S hokejem se kvůli svému zdraví musel rozloučit.