Výhra nad Kladnem a pozitivní vyhlídky: Třinci se pomalu vyprazdňuje marodka

„Ze začátku to bylo dobré, ale postupně mi docházely síly. Popral jsem se s tím, vyhráli jsme, což je důležité,“ prohlásil Libor Hudáček. „Musím se do toho dostat i po kondiční stránce, posbírat co nejvíce zápasů a připravit se co nejlépe na play off.“

Vnímá ještě zranění? „Ne, i když ta noha je slabší, to cítím, ale dělám všechno pro to, abych se dostal do formy.“

Asistence ho potěšila. „Každý bod po takové pauze je fajn. Je dobře, že jsme udrželi náskok a pomohli Kácovi (Kacetlovi) v bráně.“ Třinecký trenér Zdeněk Moták ocenil Hudáčka, že svým pohybem připravil několik dobrých přesilových situací. „Podal standardně dobrý výkon,“ uvedl Moták.

Třineckým stále ještě chyběl zraněný Marko Daňo a nově i Adam Helewka. K tomu utkání nedohrál David Cienciala. „Jeho zranění by nemělo být vážné,“ podotkl Zdeněk Moták.

Daňo by podle něj mohl naskočit po reprezentační pauze proti Olomouci. „Už trénuje a je na něm vidět obrovská chuť, že se chce zapojit. Doufám, že naváže na výkony, které předváděl před zraněním a v minulé sezoně.“

Kladenští přijeli bez nemocného Jaromíra Jágra a v hodně prořídlé sestavě, takže v útoku hrál obránce Jakub Babka. „Neměli jsme ani dvanáct útočníků, takže logicky jsem tam musel. A ani to nepomohlo, abychom měli plné čtyři lajny,“ řekl Babka, který je původně útočník.

Oceláři soupeře srazili ve druhé třetině, v níž dali dva góly ze tří střel, zatímco protivník jich měl dvanáct. „To nás obecně položilo,“ potvrdil Jakub Babka.

„Když v takové situaci (Třinečtí se téměř nedostali do šancí – pozn. red.) dostaneme gól, nalomí nás to a výsledek se už těžko otáčí. Nebylo to tak špatné, ale ty dva góly po sobě nás srazily. Takhle oni ale hrají. Nabídnuté šance promění. V tom je jejich síla, ne nadarmo mají úspěchy.“

Třetí gól dal mazácky třinecký mladík Petr Sikora, když si obhodil brankáře Bowa a puk bekhendem zasunul za něj.

„Vilo (Čacho) mi hezky nahrál, naznačil jsem střelu, ale trochu mi puk ujel. Pak jsem ho chtěl cpát nahoru, ale taky mi uklouzl, ale nakonec skončilo v brance,“ popsal Petr Sikora svou premiérovou trefu v extralize. Dočkal se jí v 18 letech ve svém 18 duelu mezi elitou. Puk mu na památku přivezl Vladimír Dravecký.