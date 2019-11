Hudáček: Měl jsem zaseknutý stroj, teď mi to konečně víc střelecky lepí

Zkraje sezony Bílí Tygři hodně gólů dávali i dostávali, ale pak se jejich brankostroj zadrhl. Teď už tolik branek nestřílejí, ale ani neinkasují. Změna v jejich hře je jasně patrná.



„Je to velký rozdíl. Soustředíme se více na bránění, protože jsme dostávali strašně moc gólů a takhle jsme nemohli dál pokračovat. Sledovali jsme hodně video a teď to nese užitek,“ vysvětluje útočník Libor Hudáček. „Dáváme do hry větší důraz hlavně u nás v pásmu a snažíme se hrát jednodušeji. Vpředu jsme silní, góly dát umíme a to musíme držet.“

I samotnému Hudáčkovi se začalo znovu dařit. Ve dvou posledních zápasech dal tři góly a bodovat dokázal už v šesti utkáních v řadě, což ho aktuálně řadí na třetí místo v produktivitě libereckých hráčů. „Měl jsem trochu zaseknutý stroj, teď mi to konečně víc střelecky lepí a jsem za to vděčný,“ usmívá se Hudáček.



Ve Zlíně dával v neděli třetí gól Bílých Tygrů, kteří nakonec slavili těsné vítězství 4:3. „Proti Zlínu se nám tradičně daří jako týmu i mně osobně. Oni hrají takový juniorský hokej, lítají po ledě nahoru dolů, a když si to pohlídáme, oni propadnou a z toho nám plynou šance. Byl to však vyrovnaný zápas,“ popsal slovenský forvard.

V posledních dvou zápasech Liberec nasadil do branky novou akvizici Dominika Hrachovinu. Talentovaný gólman se hned zařadil k oporám Tygrů a má zatím slušné procento úspěšnosti 93,55.

„Trenéři mu dali důvěru a myslím, že ji zatím pěkně splácí,“ říká o gólmanovi útočník Hudáček. „Zatím s ním vyhráváme, tak doufám, že to tak půjde dál a budeme sbírat body. Hracho nám v tom určitě pomůže.“ Hokejisté Liberce zatím postoupili na pátou příčku tabulky, na druhý Třinec však ztrácejí pouhé dva body.