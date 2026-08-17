Hradečtí vítězí, ale přišli o Dána. Kocha čeká delší léčba, cílí na start extraligy

„Anders bude, bohužel, chybět zhruba tři až čtyři týdny,“ uvedl ke zranění dánského obránce Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu, pro klubový web.
Sedmadvacetiletý Koch přišel do Hradce až v průběhu letní přípravy poté, co klub musel přijmout předčasné ukončení angažmá, které mu předložil finský bek Tommi Kivistö.
První Dán v historii hradeckého klubu, účastník letošní zimní olympiády v Itálii, se zranil ve čtvrtečním přípravném duelu s Olomoucí. Šlo o druhé utkání Mountfieldu v letošním létě, prvním na domácím ledě. Koch ho nedohrál a do sobotního dalšího domácího duelu proti rakouskému Salcburku už pochopitelně nenastoupil.
Zda stihne start letošního extraligového ročníku, ukáže až průběh léčby, na kterou má Koch přesně měsíc. Mountfield do extraligy naskočí ve středu 16. září prestižním duelem na ledě rivala z Pardubic.
Mountfield se tak v sobotu musel poprvé bez Dána obejít. Ve třetím utkání minulého týdne i tak vyhrál. Po úterním vítězství 3:0 na ledě prvoligové Jihlavy a čtvrteční výhře 3:2 nad Olomoucí potřeboval k vítězství samostatné nájezdy. Po remíze 1:1 o něm rozhodl útočník Robert Kousal, jedna z letních posil hradeckého týmu.
„Bylo to naše třetí utkání v jednom týdnu, takže jsme různě zkoušeli protočit sestavu. Zápas byl kvalitní, Salcburk byl výborný soupeř,“ uvedl Petr Koukal, jeden z asistentů hlavního hradeckého kouče Tomáše Martince.
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První duel se zahraničním protivníkem nebyl pro Mountfield jednoduchý. „Salcburk byl v první třetině jasně lepší, hodně nás v ní podržel brankář Škorvánek, jinak by nebylo o čem. Soupeř měl výborné přechody do útoku a hodně šancí, my jsme naopak propadali a nehráli dobře do obrany. Sice jsme vedli, ale Salcburk nám na konci zvládl vyrovnat,“ sdělil hradecký asistent. „Od druhé třetiny už to bylo vyrovnané utkání, ke konci jsme si zase pocitově šli za vítězstvím trošku více my. Škoda, že jsme nedali v prodloužení gól.“
Hradec bude v domácích přípravných zápasech pokračovat i tento týden. Ve středu se utká s Libercem, v pátek s rakouským Grazem (oba začnou v 17 hodin). Poté si tým dá od zápasů téměř týdenní pauzu, ale na konci srpna se třikrát představí v německém Crimmitschau. Nejprve ve čtvrtek 27. v přípravném duelu s domácím týdnem, poté o víkendu na turnaji, který německý klub pořádá.