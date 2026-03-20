Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Navíc pro Hradec to bude třetí střet s tímto týmem ve vyřazovací části extraligy od příchodu Mountfieldu do východních Čech a v obou předchozích sériích byl Třinec úspěšnější.
Před osmi lety s ním Hradečtí vypadli v semifinále, před třemi padli až v samotném finále.
„Jejich úspěchy mluví za vše, ale my k tomu můžeme jít s pokorou a zároveň si musíme věřit, že je dokážeme porazit a že na to máme,“ říká kapitán hradeckého týmu Martin Pláněk.
Program čtvrtfinále Hradec vs. Třinec
pátek: Hradec - Třinec (18.30)
případné další zápasy
Pozn.: Čtvrtfinálová série se hraje na čtyři vítězné zápasy
Třinec bude v play off znovu velmi silný. Jak vzpomínáte na vzájemné série z minulosti?
Zatím se mi je ještě nikdy v nějaké sérii nepovedlo porazit, a to jsem s nimi hrál už několikrát. Věřím, že právě letos se to může prolomit.
Co může rozhodnout o postupu do semifinále ze série, kterou zahajujete dvěma zápasy na domácím ledě?
V play off podle mě rozhoduje především týmová hra, obětavost a bojovnost. Když do toho dáme o něco víc než oni, věřím, že je můžeme porazit.
Třinec musel do předkola, v němž přehrál Olomouc, zatímco vy jste měli čas na přípravu. Vaše výhoda?
Nemyslím si, že by byli nějak znevýhodnění. Olomouc vyřadili rychle a měli na regeneraci také dost času. Přijedou určitě v plné síle a dobře připravení. Nám to ale nevadí, stejně je to hlavně o nás – o tom, jak k tomu přistoupíme a jak budeme hrát my.
Sledoval jste Třinec v zápasech předkola?
Spíš jen po očku, nemám puštěné čtyři televize naráz. Viděl jsem ale sestřihy, něco ze zápasů i tady na stadionu. Podle mě to bylo i přes pouhé tři zápasy hodně vyrovnané a i tam rozhodovaly detaily. Nevěřím, že by to v dalším kole mělo být jinak.
Čtvrtfinále začíná, jak vstup do něj berete?
Na tohle jsme celý rok dřeli, všichni se moc těšíme a doufám, že dobře odstartujeme. Já osobně se vždycky hodně těším. Tyhle zápasy miluju, i to provokování se soupeřem. Je to fajn, patří to k tomu.
Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici
Povedete hradecký Mountfield v play off poprvé jako kapitán, bude to oproti základní části změna?
Nemyslím si, jen asi budu víc věcí řešit s rozhodčími.
V boji o přímý postup do čtvrtfinále jste nakonec jednu branku vstřelil, první v sezoně. Velké povzbuzení?
Doufal jsem, že nebudu mít na konci sezony ve statistikách „vajíčko“, takže jsem rád, že se to povedlo. Důležité ale je, že jsme skončili v první čtyřce. Teď začíná vytoužené play off. Myslím si, že každý hráč chce ve své kariéře bojovat o ty nejvyšší mety a pokusit se vyhrát pohár. Každý rok věřím, že ta šance je, a doufám, že letos na tom budeme dobře a dojdeme co nejdál.
Co od čtvrtfinálové série čekáte?
Obrovský boj. Oni hrají výborně do obrany, my se o to budeme snažit také a myslím si, že to bude hodně podobné. Možná to říkají všichni, ale teď už to bude hlavně o detailech.
Dobrá zpráva: Pauza pomohla, absencí je méně
Chcete znát odpověď na klíčovou otázku položenou jen pár hodin před začátkem prvního zápasu čtvrtfinálové série mezi Hradcem a Třincem?
Zní asi takto: „Vypadá to, že by měli chybět jen Alex Tamáši a Radek Pilař. Nechci ale předbíhat,“ uvedl generální manažer hradeckého Mountfieldu Aleš Kmoníček na dotaz, jak se za dva týdny od posledního utkání základní části tým dal dohromady zdravotně.
Základní část, z níž se výhrou v posledním kole nad Mladou Boleslaví protlačil přímo do čtvrtfinále, totiž končil s řádně dlouhým seznamem zraněných.
Tehdy chyběli obránci Melancon, Pláněk a Kivistö a útočníci Tamáši a Perret. Někteří hráči navíc základní část končili se zdravotním hendikepem.
Nyní je stav mnohem příznivější. Pro tým je to dobře, už ve čtvrtfinále totiž Hradec narazí na soupeře, který patří k velmi obávaným. Nic na tom nemění ani to, že ho Mountfield v základní části přetlačil a skončil před ním.
„Třinec má velmi zkušený tým a pro nás bude velká výzva se s ním utkat. Očekávám těžkou sérii. Věřím ale, že pokud se semkneme a dokážeme hrát na hraně svých možností, můžeme být úspěšní,“ neskrýval odhodlání kouč hradeckého týmu Tomáš Martinec.
Hradec je ve čtvrtfinále i podvanácté od sezony 2013/14, kdy se vrátil mezi elitu. S Třincem se sice v play off už dvakrát utkal, ale nikdy ne ve čtvrtfinále. Série bude o to těžší, že se Třinec pokouší navázat na svoji mistrovskou éru, kterou před rokem přerušil. „Je to hlavně na nás. Když se budeme držet své vlastní hry a systému, myslím, že nás to určitě dovede k úspěchu,“ soudí hradecký útočník Martin Kohout. „Člověk musí potlačit osobní emoce ve prospěch týmu, neuhnout ze žádného souboje a ukázat soupeři, že do toho jde na sto procent, někdy i na víc. Podle mě je to základní klíč k úspěchu v play off.“
Třinečtí se ve čtvrtfinále představí podeváté za sebou poté, co v předkole ukončili už ve třech zápasech sezonu Olomouci. „Sehráli jsme dobrou sérii a díky výsledku jsme měli čas i na odpočinek,“ uvedl k tomu Jiří Raszka, asistent hlavního kouče Třince.