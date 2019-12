Hradecké vzkříšení v derby. Pomohl i příchod vytouženého Lva

Mountfield třetí derby této sezony ovládl jednoznačným výsledkem 4:1 a potvrdil letošní tendenci ve vzájemných zápasech obou mužstev. I třetí totiž vyhrál hostující tým, Hradec tak po druhém duelu na ledě soupeře v letošní bilanci vede 2:1 na zápasy.

O výsledku rozhodla především 2. třetina, v níž se Hradec dostal po gólech Pauloviče a Cingela do dvoubrankového vedení, po druhé pauze ho navíc navýšil Dragoun. Tři body, na které Hradečtí čekali od začátku prosince, kdy vyhráli ve Zlíně, jim nevzalo ani snížení domácích v polovině závěrečné třetiny, naopak při power play soupeře přidali ještě čtvrtou branku.

Mountfieldu k výhře pomohl i útočník Jakub Lev, jehož příchod příchod z brněnské Komety klub dotáhl jen pár hodin před Štědrým dnem. Opačným směrem zamířil rovněž útočník Daniel Rákos. Lev se včera postavil doprostřed třetího útoku, na křídlech měl Radovana Pavlíka a Klímu.

„Vzhledem k naší snaze získat kvalitního centra je pro nás příchod Kuby dobrou zprávou a věříme, že i posílením našeho kádru. Očekáváme od něho výrazný příspěvek ke zlepšení naší produktivity a zároveň zlepšení fyzické hry, které se nebojí,“ vysvětlil Aleš Kmoníček, generální manažer hradeckého klubu.

Devětadvacetiletý Lev byl v souvislosti s Hradcem uváděn už před několika týdny ve chvíli, kdy vedení klubu začalo mluvit o tom, že by případnými výměnami hráčů potřebovalo oživit především útočnou sílu týmu. Ve hře byla výměna za Tomáše Vincoura. Ten sice nakonec do Komety před pár dny odešel, ale bez náhrady. Tentokrát se už o výměnu jedná, Kometa místo Lva vzala do kádru Rákose.

„Kometa si jej vybrala a sportovní vedení tento trejd většinově odsouhlasilo. Rád bych alespoň touto cestou Danovi poděkoval za výkony v našem dresu a především za jeho přístup k plnění hráčských povinností, který byl naprosto příkladný,“ uvedl Kmoníček.

Lev v tomto kalendářním roce zkouší už třetí angažmá. Do Brna totiž odchovanec Plzně přišel v létě z Vítkovic, za Kometu stihl 29 duelů s bilancí šesti branek a tří asistencí. V předchozích sezonách ale byl mnohem produktivnější, i s play off postupně dosáhl 34, 36, 34 a 42 bodů. První dvě v dresu Plzně, další dvě ve vítkovickém. Mountfield převzal jeho smlouvu, kterou měl v brněnském klubu, tedy z předchozího působiště. Je platná na tuto a nadcházející dvě sezony.

Lev do Hradce dorazil už na první svátek vánoční, kdy s týmem poprvé trénoval.