Tipsport extraliga 2025/26

Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

  16:35
Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva roky.
Vítkovický Patrik Zdráhal se raduje ze svého gólu. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Věřím, že rychle zapadne do týmu i do našeho herního systému,“ uvedl trenér Tomáš Martinec na adresu bývalého českého reprezentanta.

Zdráhal odehrál v minulém ročníku extraligy 31 zápasů za Vítkovice, v nichž si připsal tři góly a sedm asistencí. V prosinci zamířil na hostování do Mladé Boleslavi, kde v 13 utkáních zaznamenal tři branky a dvě přihrávky.

„Patrik Zdráhal je zkušený, bruslivý a kreativní útočník. Očekáváme od něho zkvalitnění přesilových her a zvýšení produktivity. Pevně věříme, že se z uplynulé sezony, která se mu nevydařila, poučí a v příštím ročníku bude patřit mezi naše tahouny,“ řekl předseda představenstva a generální manažer Aleš Kmoníček.

Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

Většinu dosavadní kariéry strávil Zdráhal v mateřských Vítkovicích. Má za sebou i angažmá v Plzni, Litvínově, hrával také ve Švédsku.

V minulých dnech už do Hradce Králové přišli slovenský útočník Viliam Čacho a obránce David Sýkora.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Ještě před tím se uskuteční mistrovství světa hokejistů do 18 let a na přelomu dubna a května odehraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

Třinec - Pardubice 4:5P. Dynamo slaví po 14 letech titul, prodloužení rozhodl Červenka

Pardubičtí hráči se natahují po trofeji pro vítěze extraligy, kterou třímá...

Po 14 letech zase slaví titul. V uplynulých dvou ročnících už byli dvakrát blízko, vždy z toho bylo ale jen hořké druhé místo. Až nyní se hokejisté Pardubic dočkali. Na ledě Třince zvládli vypjatý...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

Play off hokejové extraligy 2026: rozpis zápasů a výsledky

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga 2025/26 má za sebou velké finále. Po čtrnácti letech slaví titul Pardubice, které zdolaly Třinec. Podívejte se na kompletní výsledky zápasů play off.

Třinec - Pardubice 4:2, finále je srovnáno. Will po dvou gólech střídal ve třetí minutě

Patrik Hrehorčák z Třince a autor čtvrtého gólu Miloš Roman se radují z...

Finálová série hokejové extraligy hlásí nerozhodný stav. Třinečtí Oceláři zvládli i druhý domácí zápas proti Pardubicím, ve čtvrtek vyhráli 4:2. Utkání přineslo nejrychlejší dvougólový náskok v...

Další posilou hokejistů Hradce Králové je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva...

30. dubna 2026  16:35

30. dubna 2026  16:35

Gudase byste nepoznali. Jak vypadali hokejisté, když hráli za osmnáctky?

Jak vypadaly české hokejové hvězdy, když hráli na Mistrovství světa v hokeji do...

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

30. dubna 2026  15:20

Česká kabina? Hodně srandy, ale s půlkou týmu jsem se musel seznámit, říká Hronek

Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Filip...

Zatím platí za nejzvučnější jméno na soupisce hokejové reprezentace. Obránce Filip Hronek přiletěl z Vancouveru, aby si protáhl sezonu na mistrovství světa. Nejprve ho však čekají Fortuna Hockey...

30. dubna 2026

Opět silná Kanada i vycházející hvězdy. Podívejte se, kteří hokejisté ozdobí MS

Kanaďan Celebrini v souboji s Ondřejem Kašem.

Jak se světový šampionát blíží, zvučná hokejová jména na soupiskách jednotlivých reprezentací přibývají. Respekt budí především soupiska Kanady, která do Švýcarska přiveze našlapaný útok plný hvězd...

30. dubna 2026  13:59

Mladá Boleslav hledala lídra do obrany. Z Plzně přivedla Zámorského

Hlavní sudí posílá Litvínov do oslabení za faul na plzeňského Zámorského.

Hokejisty extraligové Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.

30. dubna 2026  13:29

Copak ho jde nemilovat? Vladař vzbudil úžas, spoluhráči věděli: On nic nepustí

Dan Vladař slaví postup Philadelphia Flyers.

V brankovišti euforicky poskakoval, ruce zvedl vítězoslavně nad hlavu. Nefalšovaná radost brankářského hrdiny. Pak už se jen přidal ke klubku slavících hokejistů Philadelphie, kteří po šesti letech...

30. dubna 2026  13:15

Eltonův oblek i Zorrův klobouk. Pastrňák si libuje v módě, podívejte se na jeho outfity

David Pastrňák patří mezi nejlépe oblékané hráče NHL.

Nejenže patří David Pastrňák k nejlepším hráčům NHL, už roky si drží také pověst módní ikony. Americká média ho pravidelně řadí mezi nejlépe oblékané hokejisty současnosti a hvězdný útočník Bostonu...

30. dubna 2026  12:11

Potvrzeno, Spartu přebírá Augusta: Chci se prezentovat úspěšným hokejem

Nový hlavní trenér hokejové Sparty Patrik Augusta.

Novým trenérem hokejové Sparty je Patrik Augusta. Informaci, o které se v posledních měsících mluvilo, nyní klub oficiálně potvrdil. Asistenty bývalého úspěšného kouče reprezentační dvacítky jsou...

30. dubna 2026  12:02

„Hockeytown“ nespal, titul se slavil dlouho do rána. Série večírků však nekončí

Celou mistrovskou hru Dynama ze střídačky zaštítil hlavní trenér Filip Pešán....

Dynamo! Mistři! Tak jsme první, no a co? Erupce nadšení v ulicích, hospodách i v domácnostech. Hokejové město v úterý večer tlačilo svoje Dynamo k zisku zlatého grálu. Nakonec vše explodovalo krátce...

30. dubna 2026  10:53

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

30. dubna 2026  9:52

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

České hokejové hry 2026: Program, výsledky, Češi, kde sledovat

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Hokejové mistrovství světa 2026 se blíží, elitní evropské týmy před ním absolvují ještě dva turnaje Euro Hockey Tour. Prvním z nich jsou České hokejové hry v Č. Budějovicích. Hrát se bude od čtvrtka...

30. dubna 2026  9:52

Petružálek o harmonii s Reichelem: Říkali jsme věci na rovinu, to dnes už mizí

Robert Reichel na střídačce Litvínova.

Žádné šeptání za zády, ale všechno pěkně hlasitě a do očí. Za litvínovským probuzením, které hokejové chemiky ochránilo před fatálním pádem z extraligy, stál i způsob komunikace nových koučů Roberta...

30. dubna 2026  9:27

