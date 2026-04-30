Hradec se nezdráhá posilovat. Pokusí se nastartovat útočníka z Vítkovic

„Věřím, že rychle zapadne do týmu i do našeho herního systému,“ uvedl trenér Tomáš Martinec na adresu bývalého českého reprezentanta.
Zdráhal odehrál v minulém ročníku extraligy 31 zápasů za Vítkovice, v nichž si připsal tři góly a sedm asistencí. V prosinci zamířil na hostování do Mladé Boleslavi, kde v 13 utkáních zaznamenal tři branky a dvě přihrávky.
„Patrik Zdráhal je zkušený, bruslivý a kreativní útočník. Očekáváme od něho zkvalitnění přesilových her a zvýšení produktivity. Pevně věříme, že se z uplynulé sezony, která se mu nevydařila, poučí a v příštím ročníku bude patřit mezi naše tahouny,“ řekl předseda představenstva a generální manažer Aleš Kmoníček.
Většinu dosavadní kariéry strávil Zdráhal v mateřských Vítkovicích. Má za sebou i angažmá v Plzni, Litvínově, hrával také ve Švédsku.
V minulých dnech už do Hradce Králové přišli slovenský útočník Viliam Čacho a obránce David Sýkora.