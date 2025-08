Další práce pro vedení klubu, které má z vynucených absencí těžkou hlavu? „Prozatím dalším příchodem reagovat nebudeme, ale uvidíme, třeba se něco zajímavého, co dává smysl, objeví,“ uvedl pro klubový web generální manažer hradeckého klubu Aleš Kmoníček v reakci na problém, který se promítne do začátku sezony.

Vedení Mountfieldu tak v případě obránců před nedávnem už dvakrát udělalo.

Když se ještě v suché přípravě zranil Kalina a bylo zřejmé, že jeho absence bude trvat měsíce, přivedlo Petra Šenkeříka.

Obrana Mountfieldu? - z loňské sestavy jsou k dispozici Dávid Mudrák a Michael Vukojević; - plánovaně nově přišli T. J. Melancon (Liberec), Ondřej Dlapa (Karlovy Vary); - náhradníci za absentující Petr Šenkeřík, Lukáš Kovář; - nečekané absence Petr Kalina (zranění), Tomáš Pavelka (rodinné důvody), Graeme McCormack (zranění), Martin Pláněk (disciplinární trest), Štěpán Černý (odchod do zámoří).

„Prozatím jsme podepsali smlouvu na omezenou dobu do konce přestupního období a poté se podle situace rozhodneme, zda smlouvu prodloužíme či nikoliv,“ uvedl při červnovém Šenkeříkově příchodu manažer Kmoníček.

Druhým narychlo sehnaným obráncem v týmu je Lukáš Kovář. Mountfield ho angažoval poté, co Tomáš Pavelka oznámil, že z rodinných důvodů nemůže absolvovat druhou část letní přípravy a k týmu se bude moci připojit až v září.

„Na toto období jsme však z důvodu Ligy mistrů a určité nejistoty museli přivést dalšího obránce. Pak se podle aktuální situace rozhodneme, zda budeme ve spolupráci pokračovat,“ vysvětlil Kovářův příchod Kmoníček.

Nezůstal kámen na kameni

Ke dvěma absentujícím se nyní přidal McCormack. Protože mu předcházely letní odchody Ralfse Freibergse, Jérémieho Blaina a Martina Bučka a také trest pro Martina Pláňka, bude mít na začátku nové sezony obrana Mountfieldu prakticky nové složení.

Ze sestavy zápasu s Pardubicemi, úplně posledního v minulé sezoně, na začátku nové bude v plné síle k dispozici pravděpodobně jen Dávid Mudrák! Skutečností je, že v týmu už několik týdnů byl tehdy absentující Michael Vukojević. A také že Bučka trenéři v sezoně moc nevyužívali a Blain toho kvůli opakujícím se zdravotním problémům v sezoně nahrál opravdu málo.

Co trest pro Pláňka?

Mountfield se v těchto dnech chystá na sezonu, která pro něj bude hodně náročná. Po čtyřech srpnových přípravných zápasech, z nichž první ho čeká už příští týden, ji odstartuje čtyřmi zápasy Ligy mistrů.

V nich naštěstí bude moci využít pro extraligu dočasně suspendovaného Pláňka. Jak to s tímto obráncem bude na startu extraligy, zatím není jasné.

Plánek dostal na konci minulé sezony osmizápasový trest za faul na pardubického Lukáše Sedláka. Umazal jen dva, protože poté pro Mountfield sezona skončila.

Pláněk nyní čeká, zda jeho trest bude trvat pro šest dalších extraligových zápasů, nebo skončí dřív. „Možnost zatím existuje, ale bude záležet na rozhodnutí odvolací komise, která by to měla řešit,“ uvedl Kmoníček.

Pokud by Pláňkovi odpustila celý zbytek trestu, vydal se by se hradecký bek k prvnímu zápasu právě do Pardubic, kde Mountfield do nově extraligové sezony vstoupí. Paradox?

Litvínov, 14.02. 2024, Litvínov - Hradec Králové, hokejová extraliga. Martin Pláněk odpálil puk.

S kým v obraně, ukáží další dny a týdny. Avšak v současné době nemají trenéři moc možností hledat ve vlastních řadách. Bude se to tedy týkat i obránců, kteří jsou rozeseti na hostováních v prvoligových klubech, stejně jako talentovaných mladíků. V úvahu by býval přicházel Štěpán Černý, jenž si extraligu v minulé sezony už vyzkoušel. Jenomže ten se nedávno, stejně jako útočník Adam Novotný, rozhodl pro odchod do zámoří.