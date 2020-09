Hokejisté Hradce Králové v neděli hrát budou, ale v Litvínově

8:57

Pár hodin to vypadalo, že hokejisté Hradce hned po úvodním kole budou mít v následujícím nedělním volno, ale nakonec je to jinak. Poté, co kvůli nákaze koronavirem v týmu Vítkovic musel být odložen jejich zápas v Hradci, se Mountfield dohodl na tom, že v uvolněném termínu předehraje zápas 20. kola v Litvínově. Utkání tam začne zítra v 17.30.