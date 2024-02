Hokejová neděle v Hradci Králové připomene památný rok 1994

Tehdy se totiž tehdejší Stadion Hradec Králové, předchůdce současného Mountfieldu, pokoušel ve své historicky první extraligové sezoně pro město zachránit nejvyšší soutěž. Byla to sezona plná očekávání, velkého zájmu o hokej, nadšení, ale nakonec i krutého vystřízlivění. Stadion se totiž v extralize neudržel a hokejová elita se do města vrátila až za dalších dvacet let.

Není divu, že události z onoho památného roku se smutným koncem jsou stále v paměti.

Neděle je znovu oživí. Hradečtí hokejoví fanoušci se mohou v ČPP Aréně těšit na speciální zápas legend, na autogramiádu i na unikátní sběratelské kartičky! A na konci hokejového dne se všichni vrátí do současnosti, byť hokejisté nastoupí v replikách dresů, ve kterých Stadion válel před třiceti lety.

Na programu bude extraligový zápas s Olomoucí. Program už ve 13.30 odstartuje exhibiční charitativní utkání mezi týmem Stadion Hradec Králové 1993/94 a výběrem Sport Hradec Cup. Jeho hráči budou oblíbenci hradeckého publika, kteří patřili k výrazným osobnostem klubu v jeho různých obdobích. Bývalé lvy doplní členové východočeské charitativní organizace Sport Hradec Cup.

Utkání se odehraje ve třech třetinách po deseti minutách, které v přestávkách proloží speciální dovednostní soutěže nebo nájezdy.

Po retro utkání se bude ČPP Aréna připravovat na další aktivity, a tak ji bude nutné na chvilku opustit. Její brány se všem fanouškům s platnou vstupenkou na večerní extraligové utkání otevřou znovu v 15.30, aby mohla v 15.45 začít autogramiáda účastníků retro utkání – tedy téměř kompletního týmu 1993/94 a dalších významných lvů, kteří se nesmazatelně zapsali do myslí fanoušků.

Poté se vrátí současnost v podobě 49. kola extraligy, ve kterém Mountfield HK nastoupí proti Olomouci. Velkou náhodou nastoupí proti sobě týmy, které právě v sezoně 1993/94 prožily rozdílný osud. Oproti sestupujícímu Hradci Olomouc získala svůj jediný mistrovský titul. Aktuálně oba týmy v tabulce sousedí, dělí je jediný bod. Bude se tak hrát o hodně.