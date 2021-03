Naděje stále je, věří hradecký kouč Růžička před finišem. Začíná s Plzní

Před třemi dny jim zápas o všechno výsledkově nevyšel, v pátek před sebou mají hokejisté hradeckého Mountfieldu druhý. Pokud totiž chtějí udržet šanci na to, aby v základní části tohoto extraligového ročníku skončili do 4. místa a postoupili do čtvrtfinále bez nutnosti hrát předkolo, potřebují nad Plzní vyhrát.