Růžičkův příchod k hokejistům Hradce rozděluje fanoušky

Dosavadní hlavní kouč zůstává, ale bude mít k ruce právě Růžičku. I když to možná bude obráceně, kdo ví.

Růžičkův příchod, stejně jako už jen zpráva, že by přijít do Hradce mohl, fanoušky rozděluje. V zápase se Zlínem, prvním domácím, který tým odehrál poté, co informace o možné trenérské změně přišla, byli zdaleka nejvíce slyšet ti, kteří jej odmítali. Transparent: Martinec = Hradec, Růžička = konec byl jen jedním z viditelných projevů.

Podobně část fanoušků reagovala i ve středu, kdy představenstvo klubu Růžičkův příchod schválilo. „Jednoznačně nepůjdu na zimák do okamžiku, kdy bude se jménem MHK spojováno jméno občana Růžičky. Mám proti němu dlouhodobou silnou averzi a když chtěli utrácet peníze, měli sehnat produktivního útočníka,“ poznamenal na diskusním fóru klubu například pisatel Zoubek26. „Jsem naštvaná, ale to je bohužel to jediné, co s tím můžu dělat,“ přidala se fanynka nazývající se Barka.

Objevovaly se ale i hlasy, které Růžičkův příchod minimálně akceptovaly. „Za mě správné a dobré řešení. T.M. zůstává, ale zároveň přichází obrovská trenérská kvalita a hlavně autorita,“ napsal třeba pisatel Thedoctor46. „Výměna trenéra týmu určitě prospěje. I když mám k Růžičkovi výhrady, věřím že jeho zkušenosti nakonec zvítězí nad vyvolávanou hysterií a nenávistí některých fans. Náš tým potřebuje tvrdší ruku,“ myslí si Jarda007.

Hradec v závěru týdne čekají dvě extraligová utkání na ledě soupeřů, první domácí s Růžičkou na střídačce sehraje v úterý, kdy přijede Kladno. Kvůli Jágrovi očekávaný duel tak asi dostává další rozměr.